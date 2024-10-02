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Sıfır otomobillere zam: Türkiye'deki en ucuz araç fiyatları netleşti
Sıfır otomobillere zam: Türkiye'deki en ucuz araç fiyatları netleşti
Sputnik Türkiye
Otomobil fiyatlarındaki yükseliş ivmesi sürüyor. Sıfır ve ikinci el otomobil arasındaki makas giderek açılırken son aylarda sıfır otomobillere zam gelmeye... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-02T10:17+0300
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ekonomi
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Döviz kurlarındaki volatilite otomobil fiyatlarına zam olarak yansıyor. Otomobil fiyatlarını düşürücü etki yapacak hamleler devreye girse de sıfır otomobil fiyatlarına ilişkin artışın önüne geçebilecek mekanizma henüz üretilmedi.Hürriyet'in haberine göre, mevduat faizlerinin yüksek olması, borsanın getirisinin bir süredir düşük ve eksiye geçmesi, döviz kurlarındaki artışın sınırlı kalması, kredi faizlerinin yüksek olması gibi etkenler otomobile olan talebi durdurmaya başladı. Yıl sonunun yaklaşması nedeniyle distribütörler ellerinde kalan 2024 model araçları satmak için sıfır faizli kampanyalar, fiyat indirimleri gibi hamlelere girişeceği beklentisi piyasada hakim olmaya başladı.En ucuz otomobil fiyatlarıEn ucuz otomobilin hangisi olduğuna bakıldığında listenin başındaki ilk 3 sıradaki fiyatlar şöyle oldu:* 989 bin 990 TL* 1 milyon 10 bin TL* 1 milyon 75 bin 900 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/istanbulun-zam-sampiyonu-belli-oldu-fiyati-en-en-cok-artan-ve-azalan-urunler-aciklandi-1088690469.html
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otomobil, ikinci el otomobil, sıfır
otomobil, ikinci el otomobil, sıfır

Sıfır otomobillere zam: Türkiye'deki en ucuz araç fiyatları netleşti

10:17 02.10.2024
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
© AA
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Otomobil fiyatlarındaki yükseliş ivmesi sürüyor. Sıfır ve ikinci el otomobil arasındaki makas giderek açılırken son aylarda sıfır otomobillere zam gelmeye başladı. Yılın bitmesine sayılı aylar kala otomobil firmaları zam yapmaya devam ediyor.
Döviz kurlarındaki volatilite otomobil fiyatlarına zam olarak yansıyor. Otomobil fiyatlarını düşürücü etki yapacak hamleler devreye girse de sıfır otomobil fiyatlarına ilişkin artışın önüne geçebilecek mekanizma henüz üretilmedi.
Hürriyet'in haberine göre, mevduat faizlerinin yüksek olması, borsanın getirisinin bir süredir düşük ve eksiye geçmesi, döviz kurlarındaki artışın sınırlı kalması, kredi faizlerinin yüksek olması gibi etkenler otomobile olan talebi durdurmaya başladı. Yıl sonunun yaklaşması nedeniyle distribütörler ellerinde kalan 2024 model araçları satmak için sıfır faizli kampanyalar, fiyat indirimleri gibi hamlelere girişeceği beklentisi piyasada hakim olmaya başladı.

En ucuz otomobil fiyatları

En ucuz otomobilin hangisi olduğuna bakıldığında listenin başındaki ilk 3 sıradaki fiyatlar şöyle oldu:
* 989 bin 990 TL
* 1 milyon 10 bin TL
* 1 milyon 75 bin 900 TL
Kalem - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
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