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Rusya Devlet Başkanı Putin duyurdu: 'Oreşnik sistemlerinin testlerine devam edeceğiz'
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Bursa-İstanbul yolcularına kötü haber: BUDO seferleri iptal edildi
Bursa-İstanbul yolcularına kötü haber: BUDO seferleri iptal edildi
Sputnik Türkiye
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa-İstanbul arasında yolcu taşımacılığı yapan Bursa Deniz Otobüsü'nün 2 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
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BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle Mudanya-Sirkeci ile Eminönü-Sirkeci seferlerini iptal etti.22 Kasım Cuma günü yapılması planlanan Mudanya-Sirkeci ile Eminönü-Sirkeci seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri şirketi tarafından iptal edildi. Bursa ve İstanbul'dan yolcuların alternatif güzergahları kullanmaları istendi.Bursa hava durumu nasıl?23 Kasım Cumartesi günü: Yağmurlu 20°24 Kasım Pazar günü: Yağmurlu 8°25 Kasım Pazartesi günü: Parçalı bulutlu 10°
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budo seferleri, bursa deniz otobüsü saatleri
budo seferleri, bursa deniz otobüsü saatleri

Bursa-İstanbul yolcularına kötü haber: BUDO seferleri iptal edildi

19:57 22.11.2024
© AABUDO
BUDO - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© AA
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa-İstanbul arasında yolcu taşımacılığı yapan Bursa Deniz Otobüsü'nün 2 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği açıklandı. Mudanya-Sirkeci seferi ile Eminönü-Sirkeci seferi fırtına beklentisi nedeniyle ileri tarihe ertelendi.
BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle Mudanya-Sirkeci ile Eminönü-Sirkeci seferlerini iptal etti.
22 Kasım Cuma günü yapılması planlanan Mudanya-Sirkeci ile Eminönü-Sirkeci seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri şirketi tarafından iptal edildi. Bursa ve İstanbul'dan yolcuların alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

Bursa hava durumu nasıl?

23 Kasım Cumartesi günü: Yağmurlu 20°
24 Kasım Pazar günü: Yağmurlu 8°
25 Kasım Pazartesi günü: Parçalı bulutlu 10°
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