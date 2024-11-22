https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/bursa-istanbul-yolcularina-kotu-haber-budo-seferleri-iptal-edildi-1090720271.html

Bursa-İstanbul yolcularına kötü haber: BUDO seferleri iptal edildi

Bursa-İstanbul yolcularına kötü haber: BUDO seferleri iptal edildi

Sputnik Türkiye

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa-İstanbul arasında yolcu taşımacılığı yapan Bursa Deniz Otobüsü'nün 2 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T19:57+0300

2024-11-22T19:57+0300

2024-11-22T19:57+0300

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BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle Mudanya-Sirkeci ile Eminönü-Sirkeci seferlerini iptal etti.22 Kasım Cuma günü yapılması planlanan Mudanya-Sirkeci ile Eminönü-Sirkeci seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri şirketi tarafından iptal edildi. Bursa ve İstanbul'dan yolcuların alternatif güzergahları kullanmaları istendi.Bursa hava durumu nasıl?23 Kasım Cumartesi günü: Yağmurlu 20°24 Kasım Pazar günü: Yağmurlu 8°25 Kasım Pazartesi günü: Parçalı bulutlu 10°

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/antalya-saganak-yagistan-otelleri-su-basti-turistleri-itfaiye-tahliye-etti-1090709123.html

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