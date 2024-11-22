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Antalya'yı sağanak yağış vurdu: Otelleri su bastı, turistleri itfaiye tahliye etti
Antalya'yı sağanak yağış vurdu: Otelleri su bastı, turistleri itfaiye tahliye etti
Sputnik Türkiye
Antalya'da bazı ilçelerde etkili olan sağanak yağış ve rüzgar zor anlar yaşattı. Beş yıldızlı bir oteldeki 400'e yakın turisti itfaiye tahliye etti. 22.11.2024, Sputnik Türkiye
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Antalya'nın Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde kuvvetli sağanak ve rüzgar nedeniyle su baskınları oluştu. Beş yıldızlı bir otelde mahsur kalan 400'e yakın turist itfaiye tarafından kurtarılırken, seralar, tarım arazileri ve bahçeler de büyük zarar gördü. Antalya şiddetli sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Antalya'nın doğu ilçelerinde dün başlayan kuvvetli sağanak, gece boyunca etkili oldu. Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde seralarda, tarım arazilerinde, nar, portakal bahçelerinde, yollarda ve bazı iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Su birikintilerinin fazla olduğu yollar, trafiğe kapandı. Sabah saatlerinde iş yerlerinde su birikintisiyle karşılaşan esnaf, temizlik çalışmalarına başladı. Alanya'da yağış ve rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar devrildi.Evlerinde mahsur kaldılar Serik'te Akçaalan Mahallesi'nde tek katlı evde mahsur kalan baba Yalçın (75), kızı Filiz (54) ve oğlu Ahmet Bodur (58), evlerinden zorlukla tahliye edildi. Evde mahsur kalan Filiz Bodur, , sağanak ve dolu nedeniyle suların bir anda evlerine dolduğunu söyledi. Eşinin de otelde çalıştığını ve yağış nedeniyle yardıma gelemediğini anlatan Bodur, "Ekiplerden yardım istedik, hemen gelip bizi kurtardı. Evin içi su dolu." dedi.Dere taştı, mahsur kalan turistleri itfaiye kurtardıManavgat'ta su basan oteldeki 400 turist tahliye edildi Gündoğdu Mahallesi'nde sabah saatlerine sağanak nedeniyle Şarlayık Deresi'nin taşmasıyla 5 yıldızlı oteli zemin ve havuz bölümünü su bastı. İhbar üzerine bölgeye giden AFAD, polis ve itfaiye ekipleri oteldeki 400 turisti tahliye etti. Turistler başka otellere yerleştirildi, otelde maddi hasar oluştu.-
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antalya, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak, sel, su baskını
antalya, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak, sel, su baskını

Antalya'yı sağanak yağış vurdu: Otelleri su bastı, turistleri itfaiye tahliye etti

15:25 22.11.2024 (güncellendi: 15:27 22.11.2024)
antalya
antalya - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
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Antalya'da bazı ilçelerde etkili olan sağanak yağış ve rüzgar zor anlar yaşattı. Beş yıldızlı bir oteldeki 400'e yakın turisti itfaiye tahliye etti.
Antalya'nın Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde kuvvetli sağanak ve rüzgar nedeniyle su baskınları oluştu. Beş yıldızlı bir otelde mahsur kalan 400'e yakın turist itfaiye tarafından kurtarılırken, seralar, tarım arazileri ve bahçeler de büyük zarar gördü.
Antalya şiddetli sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Antalya'nın doğu ilçelerinde dün başlayan kuvvetli sağanak, gece boyunca etkili oldu. Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde seralarda, tarım arazilerinde, nar, portakal bahçelerinde, yollarda ve bazı iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Su birikintilerinin fazla olduğu yollar, trafiğe kapandı. Sabah saatlerinde iş yerlerinde su birikintisiyle karşılaşan esnaf, temizlik çalışmalarına başladı. Alanya'da yağış ve rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar devrildi.

Evlerinde mahsur kaldılar

antalya
antalya - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
antalya
Serik'te Akçaalan Mahallesi'nde tek katlı evde mahsur kalan baba Yalçın (75), kızı Filiz (54) ve oğlu Ahmet Bodur (58), evlerinden zorlukla tahliye edildi. Evde mahsur kalan Filiz Bodur, , sağanak ve dolu nedeniyle suların bir anda evlerine dolduğunu söyledi. Eşinin de otelde çalıştığını ve yağış nedeniyle yardıma gelemediğini anlatan Bodur, "Ekiplerden yardım istedik, hemen gelip bizi kurtardı. Evin içi su dolu." dedi.

Dere taştı, mahsur kalan turistleri itfaiye kurtardı

Manavgat'ta su basan oteldeki 400 turist tahliye edildi Gündoğdu Mahallesi'nde sabah saatlerine sağanak nedeniyle Şarlayık Deresi'nin taşmasıyla 5 yıldızlı oteli zemin ve havuz bölümünü su bastı. İhbar üzerine bölgeye giden AFAD, polis ve itfaiye ekipleri oteldeki 400 turisti tahliye etti. Turistler başka otellere yerleştirildi, otelde maddi hasar oluştu.
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