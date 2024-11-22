https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/bm-rusya-ve-ukraynaya-catismalari-yatistirmak-icin-acil-adim-atmalari-gerektigi-cagrisinda-bulundu-1090681973.html

BM, Rusya ve Ukrayna'ya çatışmaları yatıştırmak için ‘acil adım’ atmaları gerektiği çağrısında bulundu

BM, Rusya ve Ukrayna'ya çatışmaları yatıştırmak için ‘acil adım’ atmaları gerektiği çağrısında bulundu

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreterliği'nin bu konuda iki ülkeye acil eylem çağrısı yaptığını duyurdu. 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T04:12+0300

2024-11-22T04:12+0300

2024-11-22T04:12+0300

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Dujarric, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son orta menzilli Oreşnik füzesinin denenmesinin yanı sıra, Moskova’nın bu silahlarını Rusya'ya karşı kullanmasına izni veren ülkelerin askeri tesislerine karşı kullanma hakkına sahip olduğuna dair açıklamalarını yorumlayarak, “Tüm bunlar yanlış yönde ilerliyor” dedi. Bu durumu 'endişe verici' olarak nitelendiren Dujarric, çatışmanın etkilerini ele aldı.Dujarric, “Tüm tarafların durumu yatıştırmak için acil adımlar atmasını, birçok kez vurguladığımız gibi sivillerin korunmasını sağlamasını ve sivil nesneleri ya da kritik sivil altyapıyı hedef almamasını istiyoruz” şeklinde konuştu. Dujarric ayrıca, “İstediğimiz şey, bu çatışmanın Genel Kurul kararlarına, uluslararası hukuka ve toprak bütünlüğüne uygun bir şekilde sona erdirilmesidir” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/pentagon-abdnin-rusyanin-oresnik-fuzesini-kullanmasindan-endise-duydugunu-acikladi-1090681680.html

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