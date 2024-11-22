https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/beyaz-saray-joe-biden-delaware-eyaletinden-temsilciler-meclisine-secilen-transseksuel-1090680454.html

Beyaz Saray: Joe Biden, Delaware eyaletinden Temsilciler Meclisine seçilen transseksüel milletvekiliyle gurur duyuyor

Beyaz Saray: Joe Biden, Delaware eyaletinden Temsilciler Meclisine seçilen transseksüel milletvekiliyle gurur duyuyor

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Temsilciler Meclisi'ne kendi Delaware eyaletinden seçilen trans milletvekili Sarah McBride ile... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T02:52+0300

2024-11-22T02:52+0300

2024-11-22T02:52+0300

dünya

joe biden

abd kongresi

abd temsilciler meclisi

mike johnson

karine jean-pierre

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Kongre'deki bu kargaşa, 3 Ocak 2025 itibarıyla Delaware'i temsil edecek olan ilk transseksüel milletvekili Sarah McBride'ın Temsilciler Meclisi'ne seçilmesiyle başladı.Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Cumhuriyetçilerin kadın tuvaletlerinin biyolojik kadınlarla sınırlandırılmasına yönelik çabalarını destekliyor.Beyaz Saray'da düzenlenen bir brifingde, yönetimin bu konudaki görüşü sorulduğunda Jean-Pierre, Biden’ın McBride ile olan yakın ilişkisinden bahsetmişti. Ayrıca, Beyaz Saray'ın, McBride'ın mücadelesinin tuvaletler değil, seçmenlerin yaşamlarını iyileştirmek olması gerektiği yönündeki sözlerine katıldığını vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/elon-musk-elestirdi-biden-hukumeti-transgender-maymunlara-ve-kosu-bandindaki-kedilere-para-harcamis-1090627954.html

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joe biden, abd kongresi, abd temsilciler meclisi, mike johnson, karine jean-pierre