https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/beyaz-saray-joe-biden-delaware-eyaletinden-temsilciler-meclisine-secilen-transseksuel-1090680454.html
Beyaz Saray: Joe Biden, Delaware eyaletinden Temsilciler Meclisine seçilen transseksüel milletvekiliyle gurur duyuyor
Beyaz Saray: Joe Biden, Delaware eyaletinden Temsilciler Meclisine seçilen transseksüel milletvekiliyle gurur duyuyor
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Temsilciler Meclisi'ne kendi Delaware eyaletinden seçilen trans milletvekili Sarah McBride ile... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T02:52+0300
2024-11-22T02:52+0300
2024-11-22T02:52+0300
dünya
joe biden
abd kongresi
abd temsilciler meclisi
mike johnson
karine jean-pierre
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Kongre'deki bu kargaşa, 3 Ocak 2025 itibarıyla Delaware'i temsil edecek olan ilk transseksüel milletvekili Sarah McBride'ın Temsilciler Meclisi'ne seçilmesiyle başladı.Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Cumhuriyetçilerin kadın tuvaletlerinin biyolojik kadınlarla sınırlandırılmasına yönelik çabalarını destekliyor.Beyaz Saray'da düzenlenen bir brifingde, yönetimin bu konudaki görüşü sorulduğunda Jean-Pierre, Biden’ın McBride ile olan yakın ilişkisinden bahsetmişti. Ayrıca, Beyaz Saray'ın, McBride'ın mücadelesinin tuvaletler değil, seçmenlerin yaşamlarını iyileştirmek olması gerektiği yönündeki sözlerine katıldığını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/elon-musk-elestirdi-biden-hukumeti-transgender-maymunlara-ve-kosu-bandindaki-kedilere-para-harcamis-1090627954.html
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joe biden, abd kongresi, abd temsilciler meclisi, mike johnson, karine jean-pierre
joe biden, abd kongresi, abd temsilciler meclisi, mike johnson, karine jean-pierre
Beyaz Saray: Joe Biden, Delaware eyaletinden Temsilciler Meclisine seçilen transseksüel milletvekiliyle gurur duyuyor
Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Temsilciler Meclisi'ne kendi Delaware eyaletinden seçilen trans milletvekili Sarah McBride ile gurur duyduğunu ve milletvekillerinin Kongre Binası'ndaki tuvaletler hakkında tartıştığını söyledi.
Kongre'deki bu kargaşa, 3 Ocak 2025 itibarıyla Delaware'i temsil edecek olan ilk transseksüel milletvekili Sarah McBride'ın Temsilciler Meclisi'ne seçilmesiyle başladı.
Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Cumhuriyetçilerin kadın tuvaletlerinin biyolojik kadınlarla sınırlandırılmasına yönelik çabalarını destekliyor.
Beyaz Saray'da düzenlenen bir brifingde, yönetimin bu konudaki görüşü sorulduğunda Jean-Pierre, Biden’ın McBride ile olan yakın ilişkisinden bahsetmişti.
Ayrıca, Beyaz Saray'ın, McBride'ın mücadelesinin tuvaletler değil, seçmenlerin yaşamlarını iyileştirmek olması gerektiği yönündeki sözlerine katıldığını vurgulamıştı.