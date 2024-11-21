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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/elon-musk-elestirdi-biden-hukumeti-transgender-maymunlara-ve-kosu-bandindaki-kedilere-para-harcamis-1090627954.html
Elon Musk eleştirdi: 'Biden hükümeti transgender maymunlara ve koşu bandındaki kedilere para harcamış'
Elon Musk eleştirdi: 'Biden hükümeti transgender maymunlara ve koşu bandındaki kedilere para harcamış'
Sputnik Türkiye
ABD'de 'tasarruf' sinyalleri ötmeye başladı. Elon Musk, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımla Biden hükümetinin gereksiz harcamalarını eleştirdi... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T01:24+0300
2024-11-21T01:24+0300
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ABD başkanlık seçimlerinin kazananı Donald Trump, Elon Musk'ı yeni açılan 'Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) başkan adayı olarak duyurmuştu.Söz konusu departman, hükümetin 'gereksiz işlerini' durdurması için kurulmuş bir önlem olarak açıklanmıştı. Elon Musk ise göreve başlamadan Joe Biden'ın başkanlık sürecindeki harcamalara dikkat kesildi.Elon Musk 13 Kasım tarihinde alıntıladığı bir tweet ile ABD hükümetinin 'transgender maymunlara ve koşu bandındaki kedilere' para harcamasını eleştirdi.'Bunlardan bazıları sadece israf değil, tam anlamıyla kötülük'Elon Musk'ın yanıt verdiği tweet dizisinde bulunan tweetler şu şekilde:Seriye yanıt veren Musk "Bunlardan bazıları sadece israf değil, tam anlamıyla kötülük" ifadelerinde bulunarak Biden hükümetini eleştirirken, 'DOGE' olarak bilinen bakanlığın ABD için gerekliliğini vurguladı.Söz konusu alıntısından bir gün önce de ABD hükümetinin israflarını eleştiren bir kişiyi alıntıladığı paylaşımında Musk, "Vergileriniz 'iş başında'" ifadesiyle de eleştiride bulundu.Ardından Musk, 'Amerika' isimli hesabından "Amerikan halkı, vergilerini hiçbir denetim olmaksızın israf etmek yerine, mantıklı harcamalara öncelik veren bir hükümeti hak ediyor" paylaşımı yaptı.900 milyar dolarlık israf ve sosyal güvenlik finansı sorunları: Biden hükümeti bu harcamaları yaptı mı?Cumhuriyetçi ABD Senatörü Rand Paul'un 2023 yılı sonunda paylaştığı 'Fetisvus' adlı yıllık israf raporunda, Elon Musk tarafından da eleştirilen söz konusu harcamalar yer alıyor. Rapora göre, ABD hükümeti 2023 yılında toplam 900 milyar dolarlık 'israf' çıkardı. Ayrıca raporda, 2022'de 30 trilyon dolar olan borcun, 2023'te 34 trilyon dolara çıktığı da vurgulanıyor.Her yılın sonuna yaklaşıldığında 'Fetisvus' adlı yıllık israf raporunu yayınlayan Paul, daha önce verdiği bir röportajda, "Sosyal Güvenlik'i finanse etmekte sorun yaşıyoruz, Medicare'i, Medicaid'i, halkımıza daha önce vaat edilen her şeyi finanse etmekte sorun yaşıyoruz ve başka bir ülkeye gönderebileceğimiz ekstra paramız yok" ifadelerinde bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/trump-gabbardi-ulusal-istihbarat-direktorlugune-aday-gostermisti-turkiye-hakkindaki-gorusleri-1090415013.html
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elon musk, joe biden, donald trump, doge, hükümet, abd, israf

Elon Musk eleştirdi: 'Biden hükümeti transgender maymunlara ve koşu bandındaki kedilere para harcamış'

01:24 21.11.2024
© AP Photo / Ludovic MarinElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
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ABD'de 'tasarruf' sinyalleri ötmeye başladı. Elon Musk, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımla Biden hükümetinin gereksiz harcamalarını eleştirdi. Üstelik Musk, yapılan harcamaların sadece israf değil, aynı zamanda 'kötülük' olduğunu söyledi.
ABD başkanlık seçimlerinin kazananı Donald Trump, Elon Musk'ı yeni açılan 'Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) başkan adayı olarak duyurmuştu.
Söz konusu departman, hükümetin 'gereksiz işlerini' durdurması için kurulmuş bir önlem olarak açıklanmıştı. Elon Musk ise göreve başlamadan Joe Biden'ın başkanlık sürecindeki harcamalara dikkat kesildi.
Elon Musk 13 Kasım tarihinde alıntıladığı bir tweet ile ABD hükümetinin 'transgender maymunlara ve koşu bandındaki kedilere' para harcamasını eleştirdi.

'Bunlardan bazıları sadece israf değil, tam anlamıyla kötülük'

Elon Musk'ın yanıt verdiği tweet dizisinde bulunan tweetler şu şekilde:
"Neden bir Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na ihtiyacımız var?
ABD hükümeti 2020 yılında alkol bağımlısı farelere vaşak idrarı püskürtmek için 4.5 milyon dolar harcadı.
ABD hükümeti 2019 yılında bıldırcınların kokainle cinsel olarak daha aktif olup olmadığını görmek için yarım milyon dolar harcadı.
ABD hükümeti 2023 yılında şunları harcadı:
-Dr. Fauci'nin transgender maymun çalışması için 500 bin dolar
-12 milyon doların bir kısmı köpeklerin rektal sıcaklıklarını incelemek için kullanıldı
- Kedileri koşu bandında incelemek için 2,7 milyon dolar
-Savunma Bakanlığı için ıstakoz tankına 8.400 dolar
- Maymunların metamfetaminle tedavisi için 12 milyon dolar"
Seriye yanıt veren Musk "Bunlardan bazıları sadece israf değil, tam anlamıyla kötülük" ifadelerinde bulunarak Biden hükümetini eleştirirken, 'DOGE' olarak bilinen bakanlığın ABD için gerekliliğini vurguladı.
Söz konusu alıntısından bir gün önce de ABD hükümetinin israflarını eleştiren bir kişiyi alıntıladığı paylaşımında Musk, "Vergileriniz 'iş başında'" ifadesiyle de eleştiride bulundu.
Ardından Musk, 'Amerika' isimli hesabından "Amerikan halkı, vergilerini hiçbir denetim olmaksızın israf etmek yerine, mantıklı harcamalara öncelik veren bir hükümeti hak ediyor" paylaşımı yaptı.

900 milyar dolarlık israf ve sosyal güvenlik finansı sorunları: Biden hükümeti bu harcamaları yaptı mı?

Cumhuriyetçi ABD Senatörü Rand Paul'un 2023 yılı sonunda paylaştığı 'Fetisvus' adlı yıllık israf raporunda, Elon Musk tarafından da eleştirilen söz konusu harcamalar yer alıyor.
Rapora göre, ABD hükümeti 2023 yılında toplam 900 milyar dolarlık 'israf' çıkardı. Ayrıca raporda, 2022'de 30 trilyon dolar olan borcun, 2023'te 34 trilyon dolara çıktığı da vurgulanıyor.
Her yılın sonuna yaklaşıldığında 'Fetisvus' adlı yıllık israf raporunu yayınlayan Paul, daha önce verdiği bir röportajda, "Sosyal Güvenlik'i finanse etmekte sorun yaşıyoruz, Medicare'i, Medicaid'i, halkımıza daha önce vaat edilen her şeyi finanse etmekte sorun yaşıyoruz ve başka bir ülkeye gönderebileceğimiz ekstra paramız yok" ifadelerinde bulunmuştu.
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