https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/bakanlik-listesini-guncelledi-unlu-markanin-adiyla-satilan-borekte-tespit-edildi-yemeden-once-2-kez-1090685623.html

Bakanlık listesini güncelledi: Ünlü markanın ismiyle satılan börekte tespit edildi, 'yemeden önce 2 kez düşünün'

Bakanlık listesini güncelledi: Ünlü markanın ismiyle satılan börekte tespit edildi, 'yemeden önce 2 kez düşünün'

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı yeni Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yeniledi. Bakanlık düzenli aralıklarla sağlığı tehdit... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T08:58+0300

2024-11-22T08:58+0300

2024-11-22T08:59+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

taklit ürün

taklit tağşiş listesi

börek

sarıyer

sarıyer börekçisi

sağlık

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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlık tarafından satılan ürünlerin şartlara uygun olup olmadığını denetlerek uygunsuz olanlar liste halinde ifşa ediliyor. Son olarak, hemen her yerde açılan ve esas sahibiyle hiçbir bağlantısı olmayan Meşhur Sarıyer Börekçisi adındaki börekçilerin birinden numuneler alındı.Börek harcında kanatlı eti tespitiMeşhur Sarıyer Börekçisi ismini kullanan Menaz Un Mamülleri'nde çiğ börek harcı incelendi. Börek harcında kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespit edildi. Ayrıca, kırmızı pul biberde de yabancı madde tespitine yer verildi. Bunun yanı sıra Bursa ve Tokat merkezli zeytinyağlarında taklit ve tağşiş ortaya çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/sosyal-medyada-gundem-oldu-bakanlik-harekete-gecti-kasesi-1000-tl-olan-corbaya-inceleme-1090683809.html

türkiye

sarıyer

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tarım ve orman bakanlığı, taklit ürün, taklit tağşiş listesi, börek, sarıyer, sarıyer börekçisi, sağlık