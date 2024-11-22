https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/bakanlik-listesini-guncelledi-unlu-markanin-adiyla-satilan-borekte-tespit-edildi-yemeden-once-2-kez-1090685623.html
Bakanlık listesini güncelledi: Ünlü markanın ismiyle satılan börekte tespit edildi, 'yemeden önce 2 kez düşünün'
Bakanlık listesini güncelledi: Ünlü markanın ismiyle satılan börekte tespit edildi, 'yemeden önce 2 kez düşünün'
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı yeni Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yeniledi. Bakanlık düzenli aralıklarla sağlığı tehdit... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T08:58+0300
2024-11-22T08:58+0300
2024-11-22T08:59+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
taklit ürün
taklit tağşiş listesi
börek
sarıyer
sarıyer börekçisi
sağlık
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlık tarafından satılan ürünlerin şartlara uygun olup olmadığını denetlerek uygunsuz olanlar liste halinde ifşa ediliyor. Son olarak, hemen her yerde açılan ve esas sahibiyle hiçbir bağlantısı olmayan Meşhur Sarıyer Börekçisi adındaki börekçilerin birinden numuneler alındı.Börek harcında kanatlı eti tespitiMeşhur Sarıyer Börekçisi ismini kullanan Menaz Un Mamülleri'nde çiğ börek harcı incelendi. Börek harcında kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespit edildi. Ayrıca, kırmızı pul biberde de yabancı madde tespitine yer verildi. Bunun yanı sıra Bursa ve Tokat merkezli zeytinyağlarında taklit ve tağşiş ortaya çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/sosyal-medyada-gundem-oldu-bakanlik-harekete-gecti-kasesi-1000-tl-olan-corbaya-inceleme-1090683809.html
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tarım ve orman bakanlığı, taklit ürün, taklit tağşiş listesi, börek, sarıyer, sarıyer börekçisi, sağlık
tarım ve orman bakanlığı, taklit ürün, taklit tağşiş listesi, börek, sarıyer, sarıyer börekçisi, sağlık
Bakanlık listesini güncelledi: Ünlü markanın ismiyle satılan börekte tespit edildi, 'yemeden önce 2 kez düşünün'
08:58 22.11.2024 (güncellendi: 08:59 22.11.2024)
Tarım ve Orman Bakanlığı yeni Taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yeniledi. Bakanlık düzenli aralıklarla sağlığı tehdit eden firmaları ve ürünleri açıklıyor. İstanbul'da meşhur bir börekçi adıyla satış yapan markanın adını kullanan bir börekçinin ürünleri incelendi. Börekten kıyma dışında her şey çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlık tarafından satılan ürünlerin şartlara uygun olup olmadığını denetlerek uygunsuz olanlar liste halinde ifşa ediliyor. Son olarak, hemen her yerde açılan ve esas sahibiyle hiçbir bağlantısı olmayan Meşhur Sarıyer Börekçisi adındaki börekçilerin birinden numuneler alındı.
Börek harcında kanatlı eti tespiti
Meşhur Sarıyer Börekçisi ismini kullanan Menaz Un Mamülleri'nde çiğ börek harcı incelendi. Börek harcında kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespit edildi. Ayrıca, kırmızı pul biberde de yabancı madde tespitine yer verildi. Bunun yanı sıra Bursa ve Tokat merkezli zeytinyağlarında taklit ve tağşiş ortaya çıktı.