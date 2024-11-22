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AK Parti'den Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne eleştiri: 'Belediyeyi nasıl bir zihniyet yönetiyor?'
AK Parti'den Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne eleştiri: 'Belediyeyi nasıl bir zihniyet yönetiyor?'
Sputnik Türkiye
AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında sosyal medyada paylaşımda bulundu. 22.11.2024, Sputnik Türkiye
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Gürkan paylaşımında Bozbey'i geçen hafta modacı Yıldırım Mayruk'la birlikte Barbaros Şansal'ı makamında ağırlaması ile ilgili eleştiride bulunarak, şu ifadelerde bulundu:
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ak parti, bursa, bursa büyükşehir belediyesi, barbaros şansal

AK Parti'den Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne eleştiri: 'Belediyeyi nasıl bir zihniyet yönetiyor?'

22:00 22.11.2024 (güncellendi: 22:04 22.11.2024)
© İHA / İHA-AW327450Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursalı ünlü modacı Yıldırım Mayruk ve ünlü modacı Barbaros Şansal'ı makamında ağırladı. Kente Yıldırım Mayruk adına Tekstil ve Moda Tasarım Merkezi kazandıracaklarını açıklayan Başkan Bozbey, tekstil kenti olan Bursa'yı moda dünyasında da öncü hale getireceklerini söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursalı ünlü modacı Yıldırım Mayruk ve ünlü modacı Barbaros Şansal'ı makamında ağırladı. Kente Yıldırım Mayruk adına Tekstil ve Moda Tasarım Merkezi kazandıracaklarını açıklayan Başkan Bozbey, tekstil kenti olan Bursa'yı moda dünyasında da öncü hale getireceklerini söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© İHA / İHA-AW327450
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AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında sosyal medyada paylaşımda bulundu.
Gürkan paylaşımında Bozbey'i geçen hafta modacı Yıldırım Mayruk'la birlikte Barbaros Şansal'ı makamında ağırlaması ile ilgili eleştiride bulunarak, şu ifadelerde bulundu:

“Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl bir zihniyet yönetiyor? Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu kadim kentin değerlerine, tarihine, kültürüne en uzak ve saygısı olmayan bir belediye başkanı olmuştur.

Ne yazık ki, son yaşanılanlarla da Bursa'ya çok yazık olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ekmeğini Türkiye'de kazanan bir kişi düşünün aynı zamanda ülkesine sürekli hakaret eden biri. Hakaret de yetmeyince, ağıza alınmayacak galiz küfürlere başvuruyor. Utanma duygusundan o kadar yoksun ki, tüm bu hakaret ve küfürleri kendi sosyal medya hesaplarından da rahatça paylaşabiliyor.

O kadar rahat ki, FETÖ firarilerinin kanallarında canlı yayına katılıp keyifle, Bozbey'in yaptığı kıyakları, resmi plakalı araçlarla alınıp yemek masalarında nasıl ağırlandığını anlatıyor.

Ülkesine, milletine, devletine hakaret ve iftira atan bu kişi, ‘terzi yamağı' Barbaros Şansal... LGBT ve cinsiyetsiz toplum savunucusu, bu toprakların vazgeçilmezi olan tüm milli ve manevi değerlere karşı düşman bir isim. Ne yazık ki, ağzı bozuk bu “terzi yamağı” ve ustası, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından ihya edilmek isteniyor.

Bu yapıyı iyi tanımak lazım. Bunlar, Türk aile yapısıyla, milli ve manevi değerlerle ve devletle sorunu olan, millete kibirle tepeden bakan samimiyetsiz bir yapıdır. Halkı sevmezler ancak, toplumun mesafeli durduğu konu ve tartışmalı yapıları, tüm akçeli işleri severler. Bizi hiç yanıltmayan bu zihniyet, tamda CHP zihniyetidir. Bu zihniyete karşı milletimiz adına, hemşerilerimiz adına mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz”

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