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İzmir Seferihisar'da 3 polise yönelik saldırının 6 faili tutuklandı
İzmir Seferihisar'da 3 polise yönelik saldırının 6 faili tutuklandı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Seferihisar ilçesinde 3 polis memurunun silahlı saldırıda yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı mahkeme tarafından... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde polis memurları ile şüpheli şahıslar arasında çıkan çatışmanın zanlılarından 6'sı tutuklandı.20 Kasım Çarşamba günü İzmir'in Seferihisar ilçesinde silahlı çatışma ihbarına giden polislere silahla ateş eden şahıslar gözaltına alınmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 polisin tedavisi devam ederken gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 8'inin savcılık talimatı ile serbest bırakıldığı konu hakkında soruşturmanın devam ettiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/izmirde-polislere-silahli-saldiri-yarali-polislerden-2sinin-durumu-agir-1090625703.html
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izmir, izmir valiliği, polis, polis memuru, polis baskını, polis merkezi, seferihisar, mahkeme, mahkeme kararı, tutuklama kararı, tutuklama, tutuklama emri

İzmir Seferihisar'da 3 polise yönelik saldırının 6 faili tutuklandı

21:50 22.11.2024
© AA / Fırat Özdemirİzmir'in Seferihisar ilçesinde silahlı çatışma ihbarına giden polis ekibine silahla ateş açılması sonucu 3 polis memuru yaralandı
İzmir'in Seferihisar ilçesinde silahlı çatışma ihbarına giden polis ekibine silahla ateş açılması sonucu 3 polis memuru yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© AA / Fırat Özdemir
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde 3 polis memurunun silahlı saldırıda yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı mahkeme tarafından tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 14 şüphelinin işlemlerinin tamamlandığı 8 şahsın ise serbest bırakıldığı açıklandı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde polis memurları ile şüpheli şahıslar arasında çıkan çatışmanın zanlılarından 6'sı tutuklandı.
20 Kasım Çarşamba günü İzmir'in Seferihisar ilçesinde silahlı çatışma ihbarına giden polislere silahla ateş eden şahıslar gözaltına alınmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 polisin tedavisi devam ederken gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 8'inin savcılık talimatı ile serbest bırakıldığı konu hakkında soruşturmanın devam ettiği açıklandı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde silahlı çatışma ihbarına giden polis ekibine silahla ateş açılması sonucu 3 polis memuru yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
TÜRKİYE
İzmir'de polislere silahlı saldırı: 'Şüpheli silahıyla yakalandı'
20 Kasım, 21:44
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