https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/izmir-seferihisarda-3-polise-yonelik-saldirinin-6-faili-tutuklandi-1090723142.html

İzmir Seferihisar'da 3 polise yönelik saldırının 6 faili tutuklandı

İzmir Seferihisar'da 3 polise yönelik saldırının 6 faili tutuklandı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 3 polis memurunun silahlı saldırıda yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı mahkeme tarafından... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde polis memurları ile şüpheli şahıslar arasında çıkan çatışmanın zanlılarından 6'sı tutuklandı.20 Kasım Çarşamba günü İzmir'in Seferihisar ilçesinde silahlı çatışma ihbarına giden polislere silahla ateş eden şahıslar gözaltına alınmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 polisin tedavisi devam ederken gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 8'inin savcılık talimatı ile serbest bırakıldığı konu hakkında soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/izmirde-polislere-silahli-saldiri-yarali-polislerden-2sinin-durumu-agir-1090625703.html

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