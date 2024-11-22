https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/izmir-seferihisarda-3-polise-yonelik-saldirinin-6-faili-tutuklandi-1090723142.html
İzmir Seferihisar'da 3 polise yönelik saldırının 6 faili tutuklandı
İzmir Seferihisar'da 3 polise yönelik saldırının 6 faili tutuklandı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Seferihisar ilçesinde 3 polis memurunun silahlı saldırıda yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı mahkeme tarafından... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T21:50+0300
2024-11-22T21:50+0300
2024-11-22T21:50+0300
türkiye
izmir
izmir valiliği
polis
polis memuru
polis baskını
polis merkezi
seferihisar
mahkeme
mahkeme kararı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090626885_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_67ba3c68ea95fe5fe1d40a03033b2e60.jpg
İzmir'in Seferihisar ilçesinde polis memurları ile şüpheli şahıslar arasında çıkan çatışmanın zanlılarından 6'sı tutuklandı.20 Kasım Çarşamba günü İzmir'in Seferihisar ilçesinde silahlı çatışma ihbarına giden polislere silahla ateş eden şahıslar gözaltına alınmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 polisin tedavisi devam ederken gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 8'inin savcılık talimatı ile serbest bırakıldığı konu hakkında soruşturmanın devam ettiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/izmirde-polislere-silahli-saldiri-yarali-polislerden-2sinin-durumu-agir-1090625703.html
türkiye
izmir
seferihisar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090626885_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_baafdbc049ba15b84a2d9810e86285ab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
izmir, izmir valiliği, polis, polis memuru, polis baskını, polis merkezi, seferihisar, mahkeme, mahkeme kararı, tutuklama kararı, tutuklama, tutuklama emri
izmir, izmir valiliği, polis, polis memuru, polis baskını, polis merkezi, seferihisar, mahkeme, mahkeme kararı, tutuklama kararı, tutuklama, tutuklama emri
İzmir Seferihisar'da 3 polise yönelik saldırının 6 faili tutuklandı
İzmir'in Seferihisar ilçesinde 3 polis memurunun silahlı saldırıda yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı mahkeme tarafından tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 14 şüphelinin işlemlerinin tamamlandığı 8 şahsın ise serbest bırakıldığı açıklandı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde polis memurları ile şüpheli şahıslar arasında çıkan çatışmanın zanlılarından 6'sı tutuklandı.
20 Kasım Çarşamba günü İzmir'in Seferihisar ilçesinde silahlı çatışma ihbarına giden polislere silahla ateş eden şahıslar gözaltına alınmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 polisin tedavisi devam ederken gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 8'inin savcılık talimatı ile serbest bırakıldığı konu hakkında soruşturmanın devam ettiği açıklandı.