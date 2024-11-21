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VIP odada askerlerini taciz etti: Mahkeme komutana 42 yıl 6 ay hapis cezası verdi
VIP odada askerlerini taciz etti: Mahkeme komutana 42 yıl 6 ay hapis cezası verdi
Sputnik Türkiye
Sakarya Garnizon Komutanlığı'nda görevli Albay F.Ç.C. kışlasında bulunan 11 askere cinsel taciz suçlaması ile tutuklu halde yargılanmasına devam edildi... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
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Sakarya'da bulunan askeri kışlada 11 askerine masaj yaptırma bahanesiyle taciz eden komutana 42 yıl 6 ay hapis kararı açıklandı.Halk Tv'nin aktardığına göre Sakarya'da bulunan 7.Komando Tugay'ında 2'si yedek astsubay, 9'u er olan 11 askere taciz suçlaması ile yargılanan Albay F.Ç.C.'nin yargılamasına Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. 2022 yılında komutanın kendilerini VIP odasında taciz ettiğini belirten 11 asker geceleri odaya çağrılarak kolonya ile bacaklarına masaj yaptırıldığını açıkladı. Tacize uğrayan bir er komutanın kendisine sarılarak ''Daha rahat hissedeceksen baksırımı da çıkarayım'' dediğini ifade etti. Tacize uğrayan diğer asker ise komutanın cinsel organına dokunduğunu belirtti. VIP odada masaj yaptırdığı askerlere kimseye söylememelerini emreden Albay F.Ç.C. hakkında mahkeme 11 askere cinsel tacizden 42 yıl 6 ay hapis cezasını kabul etti. Albay iddiaları reddetti6 Ekim 2022 günü tutuklanan Albay F.Ç.C. suçlamaları kabul etmezken kendisine kumpas kurulduğunu açıkladı. Askerlere zaman zaman masaj yaptırdığını kabul eden komutan bunun cinsel amaçlı olmadığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/suruc-devlet-hastanesinde-hastayi-taciz-eden-doktor-gozaltina-alindi-1090156332.html
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albay, taciz, cinsel taciz, asker, kışla, askeri kışla, tecavüz, toplu tecavüz, tecavüz girişimi, tecavüz yasası, komutan
albay, taciz, cinsel taciz, asker, kışla, askeri kışla, tecavüz, toplu tecavüz, tecavüz girişimi, tecavüz yasası, komutan

VIP odada askerlerini taciz etti: Mahkeme komutana 42 yıl 6 ay hapis cezası verdi

20:19 21.11.2024
© AAAsker
Asker - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© AA
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Sakarya Garnizon Komutanlığı'nda görevli Albay F.Ç.C. kışlasında bulunan 11 askere cinsel taciz suçlaması ile tutuklu halde yargılanmasına devam edildi. Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bugünkü karar duruşmasında komutana 42 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Albay F.Ç.C. suçlamaları kabul etmezken kendisine kumpas kurulduğunu belirtti.
Sakarya'da bulunan askeri kışlada 11 askerine masaj yaptırma bahanesiyle taciz eden komutana 42 yıl 6 ay hapis kararı açıklandı.
Halk Tv'nin aktardığına göre Sakarya'da bulunan 7.Komando Tugay'ında 2'si yedek astsubay, 9'u er olan 11 askere taciz suçlaması ile yargılanan Albay F.Ç.C.'nin yargılamasına Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. 2022 yılında komutanın kendilerini VIP odasında taciz ettiğini belirten 11 asker geceleri odaya çağrılarak kolonya ile bacaklarına masaj yaptırıldığını açıkladı. Tacize uğrayan bir er komutanın kendisine sarılarak ''Daha rahat hissedeceksen baksırımı da çıkarayım'' dediğini ifade etti. Tacize uğrayan diğer asker ise komutanın cinsel organına dokunduğunu belirtti. VIP odada masaj yaptırdığı askerlere kimseye söylememelerini emreden Albay F.Ç.C. hakkında mahkeme 11 askere cinsel tacizden 42 yıl 6 ay hapis cezasını kabul etti.

Albay iddiaları reddetti

6 Ekim 2022 günü tutuklanan Albay F.Ç.C. suçlamaları kabul etmezken kendisine kumpas kurulduğunu açıkladı. Askerlere zaman zaman masaj yaptırdığını kabul eden komutan bunun cinsel amaçlı olmadığını ifade etti.
Doktor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
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