https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/suruc-devlet-hastanesinde-hastayi-taciz-eden-doktor-gozaltina-alindi-1090156332.html

Suruç Devlet Hastanesi'nde hastayı taciz eden doktor gözaltına alındı

Suruç Devlet Hastanesi'nde hastayı taciz eden doktor gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'da Suruç Devlet Hastanesi'nde görevli dahiliye doktoru H.F.V. 25 yaşındaki kadın hastası L.İ.'ye tacizde bulundu. Bunun üzerine doktorun tacizini... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

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Suruç Devlet Hastanesi'nde görevli Dahiliye Uzmanı H.F.V. 25 yaşındaki hastası L.İ.'ye tacizde bulunmaktan gözaltına alındı.Şanlıurfa'da hastaneye tedavi için giden 25 yaşındaki L.İ. isimli kadın tedavi sırasında Dahiliye Uzmanı H.F.V. tarafından cinsel istismara uğradı. Suruç Devlet Hastanesi'nde ikinci kez randevu alan kadın hasta doktoru taciz anlarında kaydetmeyi başardı. Görüntüleri polise bildirilen kadının şikayeti sonrası savcılık tarafından doktor H.F.V'nin gözaltına alındığı açıklandı.

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