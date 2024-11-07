https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/suruc-devlet-hastanesinde-hastayi-taciz-eden-doktor-gozaltina-alindi-1090156332.html
Suruç Devlet Hastanesi'nde hastayı taciz eden doktor gözaltına alındı
Suruç Devlet Hastanesi'nde hastayı taciz eden doktor gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'da Suruç Devlet Hastanesi'nde görevli dahiliye doktoru H.F.V. 25 yaşındaki kadın hastası L.İ.'ye tacizde bulundu. Bunun üzerine doktorun tacizini... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T22:30+0300
2024-11-07T22:30+0300
2024-11-07T22:32+0300
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hasta güvenliği
hastane
tedavi
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Suruç Devlet Hastanesi'nde görevli Dahiliye Uzmanı H.F.V. 25 yaşındaki hastası L.İ.'ye tacizde bulunmaktan gözaltına alındı.Şanlıurfa'da hastaneye tedavi için giden 25 yaşındaki L.İ. isimli kadın tedavi sırasında Dahiliye Uzmanı H.F.V. tarafından cinsel istismara uğradı. Suruç Devlet Hastanesi'nde ikinci kez randevu alan kadın hasta doktoru taciz anlarında kaydetmeyi başardı. Görüntüleri polise bildirilen kadının şikayeti sonrası savcılık tarafından doktor H.F.V'nin gözaltına alındığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/oyun-oynayan-cocuklari-taciz-eden-sahis-tutuklandi-1088932783.html
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şanlıurfa, suruç, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, hasta, hasta güvenliği, hastane, tedavi, ayakta tedavi , doktor, uzman doktor, doktor saldırı
şanlıurfa, suruç, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, hasta, hasta güvenliği, hastane, tedavi, ayakta tedavi , doktor, uzman doktor, doktor saldırı
Suruç Devlet Hastanesi'nde hastayı taciz eden doktor gözaltına alındı
22:30 07.11.2024 (güncellendi: 22:32 07.11.2024)
Şanlıurfa'da Suruç Devlet Hastanesi'nde görevli dahiliye doktoru H.F.V. 25 yaşındaki kadın hastası L.İ.'ye tacizde bulundu. Bunun üzerine doktorun tacizini kanıtlamak isteyen L.İ. ikinci kez randevu alarak doktorun taciz anlarını gizli kamera ile görüntüledi. Polise durumu anlatan kadın hastanın şikayeti üzerine doktor gözaltına alındı.
Suruç Devlet Hastanesi'nde görevli Dahiliye Uzmanı H.F.V. 25 yaşındaki hastası L.İ.'ye tacizde bulunmaktan gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da hastaneye tedavi için giden 25 yaşındaki L.İ. isimli kadın tedavi sırasında Dahiliye Uzmanı H.F.V. tarafından cinsel istismara uğradı. Suruç Devlet Hastanesi'nde ikinci kez randevu alan kadın hasta doktoru taciz anlarında kaydetmeyi başardı. Görüntüleri polise bildirilen kadının şikayeti sonrası savcılık tarafından doktor H.F.V'nin gözaltına alındığı açıklandı.