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Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: 12 bin lira olan kiramı 75 bin lira yaptılar, evden çıktım
Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: 12 bin lira olan kiramı 75 bin lira yaptılar, evden çıktım
Sputnik Türkiye
Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, kiracı olarak oturduğu evden çıkmak zorunda kaldığını belirterek, "Ev sahibi 12 bin lira olan kirayı 75 bin lira... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, fiyat artışı nedeniyle kiracı olduğu evden çıkmak zorunda kaldığını ifade etti. Aran 12 bin lira olan kirasının 75 bin liraya yükseltildiğini söyledi.İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: Çalışanların maaşının yarısının kiraya gidiyorEkonomim'in haberine göre Hakan Aran, Türkiye'de kira artışlarına dikkat çekti. Çalışanların maaşının yarısının kiraya gittiğini belirten Aran, "Ben de kiracıyım, oturduğum evden çıkmak durumunda kaldım. Ev sahibi 12 bin lira olan kirayı 75 bin lira yapmak istemişti. Ben de aynı meblağa bankanın munzam sandığına ait bir evi kiraladım" diye konuştu.'İnsanların oturabileceği yerlerde ev sahibi olmaları sağlanmalı'Aran, şöyle devam etti:
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hakan aran kira, iş bankası genel müdürü hakan aran, iş bankası genel müdürü kirası

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: 12 bin lira olan kiramı 75 bin lira yaptılar, evden çıktım

15:00 21.11.2024
© AAHakan Aran
Hakan Aran - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© AA
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Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, kiracı olarak oturduğu evden çıkmak zorunda kaldığını belirterek, "Ev sahibi 12 bin lira olan kirayı 75 bin lira yapmak istemişti. Ben de aynı meblağa bankanın munzam sandığına ait bir evi kiraladım" dedi.
Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, fiyat artışı nedeniyle kiracı olduğu evden çıkmak zorunda kaldığını ifade etti. Aran 12 bin lira olan kirasının 75 bin liraya yükseltildiğini söyledi.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: Çalışanların maaşının yarısının kiraya gidiyor

Ekonomim'in haberine göre Hakan Aran, Türkiye'de kira artışlarına dikkat çekti. Çalışanların maaşının yarısının kiraya gittiğini belirten Aran, "Ben de kiracıyım, oturduğum evden çıkmak durumunda kaldım. Ev sahibi 12 bin lira olan kirayı 75 bin lira yapmak istemişti. Ben de aynı meblağa bankanın munzam sandığına ait bir evi kiraladım" diye konuştu.

'İnsanların oturabileceği yerlerde ev sahibi olmaları sağlanmalı'

Aran, şöyle devam etti:
"Kirası arttığı için evden çıkanlar aynı fiyata ev tutmak istediğinde şehrin çok daha uzak bölgelerinde bunu bulabiliyor. İnsanların oturabileceği yerlerde ev sahibi olmaları sağlanmalı."
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