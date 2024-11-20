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Kiralık konutlarda ‘kısa süreli’ oturum dönemi: Ev sahibi en fazla 1 ya da 2 yıl süre oturma şartı koyabilir mi?
Kiralık konutlarda ‘kısa süreli’ oturum dönemi: Ev sahibi en fazla 1 ya da 2 yıl süre oturma şartı koyabilir mi?
Sputnik Türkiye
Kiralık ev ilanlarının olduğu sitelerde, zam pazarlığı ya da dava süreciyle uğraşmak istemeyen mülk sahipleri, evlerini bir ya da iki yıllığına kiraya vermek... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T10:44+0300
2024-11-20T10:44+0300
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Ev sahipleri kiralarını artırmak yerine evlerini bir ya da iki yıllığına kiraya verme yolunu seçebiliyor. Ancak bu durum kiracılar için ekstra maliyet oluşturuyor.Hürriyet'in haberine göre bir ya da iki yıllık kira kontratı ev sahiplerine kolaylık sağlarken, kiracılar ise kısa süreli sözleşmelerin getirdiği yükümlülüklere karşı nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini sorguluyor.'Haklı gerekçe yoksa geçerliliği yok'Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, “Bizim kira sözleşmelerini düzenleyen ‘Borçlar Kanunu’nun ilgili bölümünde kira sözleşmeleri için süre tanımının yapılmış olması süre sonunda kiracının doğrudan tahliyesini sağlayıcı etkiye sahip değil” dedi ve ekledi:Beş yıl sonunda kiracı tahliye edilebilir mi?Kamuoyunda yine net olarak bilinmeyen husus 'beş yıl sonunda ev sahibi kiracıyı tahliye edebilir mi?' sorusu:“Bizim hukukumuzda kira sözleşmesinin başlangıç tarihinden itibaren beş yıl dolması ile kiraya veren kira tespit davası açma hakkı elde ederek kira bedelinin bölge rayiçleri kapsamında arttırılmasını isteyebilir. Kanunda sayılı tahliye sebeplerinden bir tanesi kira sözleşmesinin beşinci yılını doldurmuş olması değildir” cevabını veren Ali Güvenç Kiraz, şöyle devam etti:
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kiralık, kiralık ev, kiracı

Kiralık konutlarda ‘kısa süreli’ oturum dönemi: Ev sahibi en fazla 1 ya da 2 yıl süre oturma şartı koyabilir mi?

10:44 20.11.2024
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© AA
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Kiralık ev ilanlarının olduğu sitelerde, zam pazarlığı ya da dava süreciyle uğraşmak istemeyen mülk sahipleri, evlerini bir ya da iki yıllığına kiraya vermek istiyor. Peki ev sahipleri böyle bir hakka sahip mi?
Ev sahipleri kiralarını artırmak yerine evlerini bir ya da iki yıllığına kiraya verme yolunu seçebiliyor. Ancak bu durum kiracılar için ekstra maliyet oluşturuyor.
Hürriyet'in haberine göre bir ya da iki yıllık kira kontratı ev sahiplerine kolaylık sağlarken, kiracılar ise kısa süreli sözleşmelerin getirdiği yükümlülüklere karşı nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini sorguluyor.

'Haklı gerekçe yoksa geçerliliği yok'

Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, “Bizim kira sözleşmelerini düzenleyen ‘Borçlar Kanunu’nun ilgili bölümünde kira sözleşmeleri için süre tanımının yapılmış olması süre sonunda kiracının doğrudan tahliyesini sağlayıcı etkiye sahip değil” dedi ve ekledi:
“Bu madde özel şartlarla ilgili durumları düzenleyen ve eğer bir yıldan uzun bir süre ön görülmüş ise kiracıyı erken tahliye etme konusunda o sürenin bitimini bekleme konusunda kiracıya verilmiş bir hak. Mal sahibi süre sonunda kanunda yazılı sebeplerden birisi yok ise kiracısını sadece süre sona erdiği için tahliye edemez. Özetle sözleşmelere yazılan “Bir ya da en fazla iki yıl otur çık” şeklindeki maddenin süre sonunda mal sahibinin haklı gerekçesi yok ise bir geçerliliği bulunmaz.”

Beş yıl sonunda kiracı tahliye edilebilir mi?

Kamuoyunda yine net olarak bilinmeyen husus 'beş yıl sonunda ev sahibi kiracıyı tahliye edebilir mi?' sorusu:
Bizim hukukumuzda kira sözleşmesinin başlangıç tarihinden itibaren beş yıl dolması ile kiraya veren kira tespit davası açma hakkı elde ederek kira bedelinin bölge rayiçleri kapsamında arttırılmasını isteyebilir. Kanunda sayılı tahliye sebeplerinden bir tanesi kira sözleşmesinin beşinci yılını doldurmuş olması değildir” cevabını veren Ali Güvenç Kiraz, şöyle devam etti:
“Kanunumuzda kira sözleşmesinde yazan süre dolduktan sonra 10 yıl uzama süresinin bitmesi halinde ondan sonraki yıl tahliye hakkı herhangi bir gerekçe olmadan istenebilir. Yani 5 yıl değil 10 uzama yılı tahliyeye sebep olur. Bir örnek vermek gerekir ise bir yıl süreli bir kira sözleşmesi yapmışsanız bu birinci yıl dolduktan sonra 10 yıl uzama süresi devam edecek ve devam eden son yıldan sonraki bir yılda da (1+10+1) üç ay önceden ihtarname göndermek şartıyla kiracı haklı gerekçe gösterilmeden tahliye edilebilir.”
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