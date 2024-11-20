https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/kiralik-konutlarda-kisa-sureli-oturum-donemi-ev-sahibi-en-fazla-1-ya-da-2-yil-sure-oturma-sart-1090588738.html

Kiralık konutlarda ‘kısa süreli’ oturum dönemi: Ev sahibi en fazla 1 ya da 2 yıl süre oturma şartı koyabilir mi?

Kiralık konutlarda ‘kısa süreli’ oturum dönemi: Ev sahibi en fazla 1 ya da 2 yıl süre oturma şartı koyabilir mi?

Sputnik Türkiye

Kiralık ev ilanlarının olduğu sitelerde, zam pazarlığı ya da dava süreciyle uğraşmak istemeyen mülk sahipleri, evlerini bir ya da iki yıllığına kiraya vermek... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T10:44+0300

2024-11-20T10:44+0300

2024-11-20T10:44+0300

ekonomi

kiralık

kiralık ev

kiracı

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Ev sahipleri kiralarını artırmak yerine evlerini bir ya da iki yıllığına kiraya verme yolunu seçebiliyor. Ancak bu durum kiracılar için ekstra maliyet oluşturuyor.Hürriyet'in haberine göre bir ya da iki yıllık kira kontratı ev sahiplerine kolaylık sağlarken, kiracılar ise kısa süreli sözleşmelerin getirdiği yükümlülüklere karşı nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini sorguluyor.'Haklı gerekçe yoksa geçerliliği yok'Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, “Bizim kira sözleşmelerini düzenleyen ‘Borçlar Kanunu’nun ilgili bölümünde kira sözleşmeleri için süre tanımının yapılmış olması süre sonunda kiracının doğrudan tahliyesini sağlayıcı etkiye sahip değil” dedi ve ekledi:Beş yıl sonunda kiracı tahliye edilebilir mi?Kamuoyunda yine net olarak bilinmeyen husus 'beş yıl sonunda ev sahibi kiracıyı tahliye edebilir mi?' sorusu:“Bizim hukukumuzda kira sözleşmesinin başlangıç tarihinden itibaren beş yıl dolması ile kiraya veren kira tespit davası açma hakkı elde ederek kira bedelinin bölge rayiçleri kapsamında arttırılmasını isteyebilir. Kanunda sayılı tahliye sebeplerinden bir tanesi kira sözleşmesinin beşinci yılını doldurmuş olması değildir” cevabını veren Ali Güvenç Kiraz, şöyle devam etti:

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2024

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kiralık, kiralık ev, kiracı