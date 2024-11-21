https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/tuik-acikladi-ekonomiye-guven-geriledi-1090636693.html

TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven geriledi

TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven geriledi

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Tüketici güven endeksi kasımda aylık bazda yüzde 1 azalarak... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

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2024-11-21T10:21+0300

2024-11-21T10:21+0300

ekonomi

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

endeks

tüketici güven endeksi

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TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ekimde 80.6 iken kasımda yüzde 1 azalarak 79.8'e geriledi.Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 64.7 iken kasımda yüzde 2.1 artışla 66.1'e çıktı.Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ekimde 82.1 iken bu ay yüzde 1.8 azalışla 80.6'ya geriledi.Ekimde 75.3 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 2 azalışla bu ay 73.8 oldu.Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise ekimde 100.1 iken kasımda yüzde 1.5 gerileyerek 98.6 olarak hesaplandı.

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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), endeks, tüketici güven endeksi