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TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven geriledi
TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven geriledi
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Tüketici güven endeksi kasımda aylık bazda yüzde 1 azalarak... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T10:21+0300
2024-11-21T10:21+0300
ekonomi
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
endeks
tüketici güven endeksi
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TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ekimde 80.6 iken kasımda yüzde 1 azalarak 79.8'e geriledi.Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 64.7 iken kasımda yüzde 2.1 artışla 66.1'e çıktı.Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ekimde 82.1 iken bu ay yüzde 1.8 azalışla 80.6'ya geriledi.Ekimde 75.3 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 2 azalışla bu ay 73.8 oldu.Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise ekimde 100.1 iken kasımda yüzde 1.5 gerileyerek 98.6 olarak hesaplandı.
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), endeks, tüketici güven endeksi
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), endeks, tüketici güven endeksi

TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven geriledi

10:21 21.11.2024
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Tüketici güven endeksi kasımda aylık bazda yüzde 1 azalarak 79.8 oldu.
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ekimde 80.6 iken kasımda yüzde 1 azalarak 79.8'e geriledi.
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 64.7 iken kasımda yüzde 2.1 artışla 66.1'e çıktı.
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ekimde 82.1 iken bu ay yüzde 1.8 azalışla 80.6'ya geriledi.
Ekimde 75.3 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 2 azalışla bu ay 73.8 oldu.
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise ekimde 100.1 iken kasımda yüzde 1.5 gerileyerek 98.6 olarak hesaplandı.
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