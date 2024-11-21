https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/otvsiz-ve-kdvsiz-arac-icin-verilen-kanun-teklifinin-detaylari-netlesti-eski-araci-olanlar-dikkat-1090633510.html

ÖTV'siz ve KDV'siz araç için verilen kanun teklifinin detayları netleşti: Eski aracı olanlar dikkat

ÖTV'siz ve KDV'siz araç için verilen kanun teklifinin detayları netleşti: Eski aracı olanlar dikkat

Sputnik Türkiye

25 yaş ve üzeri araçların geri dönüşüme verilmesi ve yerine çevreci yerli üretim araçların alınmasının teşvik edilmesi amacıyla bir kanun teklifi verildi... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T09:03+0300

2024-11-21T09:03+0300

2024-11-21T09:03+0300

ekonomi

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

kdv

katma değer vergisi (kdv)

muafiyet

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25 yaş ve daha büyük araçlarını geri dönüşüme verenlere bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçlar için Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulması talep edildi. Hürriyet'in haberine göre, kanun teklifiyle 25 yaş ve üstü olan taşıtların yenilerek ekonomiye kazandırılması, bu kapsamdaki ithalatın azaltılması, akaryakıt israfının önüne geçilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi amaçlandığı açıklandı.25 ve daha büyük araçların dönüştürülmesiGerekçe olarak ise "TÜİK verilerine göre 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 740 bin 492 adet olarak açıklanmış, bu sayı 2024 yılının Ağustos ayında 30 milyonu aşmıştır. Yine TÜİK'e göre Türkiye'de trafiğe kaydı bulunan araçların yaş ortalaması ise 14,5 olarak hesaplanmıştır. Araç sayısının yüzde 25'lik kısmı ise 21 yaşından büyük taşıtlardan oluşmaktadır. Yaşı büyük araçlar, tamir, bakım masrafları açısından külfet oluştururken diğer yandan trafikte de mal ve can kaybına sebep olacak şekilde tehlike arz edebilmektedirler. Ayrıca hem çevreye hem de ekonomiye zarar vermektedirler. Bu anlamda 25 yaşından büyük araçların geri dönüşüme verilmesi, ekonomik, çevre kirliliği, ulaşım güvenliği açısından ehemmiyet arz etmektedir. 25 yaş ve daha büyük araçların geri dönüşüme verilmesini teşvik amacıyla araçlarını geri dönüşüme verenlerin bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçların Özel Tüketim Vergisinden muaf tutulması bu kapsamda önemli bir gelişme olacaktır" denildi.Şoför esnafına vergisiz araç satışıTicari araç alacak olan şoför esnafını ilgilendiren kanun teklifi de sunuldu. Teklife göre, geçimini bir tek araçla temin eden şoför esnafının mevcut aracını yenilemek maksadıyla ve 10 yıl süre ile ticari faaliyetlerde kullanmak kaydıyla alacağı yeni ticari araç Özel Tüketim Vergisi'nden müstesna tutulması talep edildi. Şoför esnafına vergisiz araç satışına ilişkin gerekçe olarak "Bu kapsamda geçimlerini tek bir araçla sağlayan şoför esnafının en az 10 yıl süre ile ticari faaliyetlerde kullanmak maksadıyla satın alacakları yeni araçların Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi'nden muaf tutulması, şoför esnafının ticari faaliyetlerini kesintiye uğramadan sürdürmesini kolaylaştıracağı gibi yürütülen faaliyetlerinden daha sağlıklı ilerlemesine olanak tanıyacaktır" açıklaması yapıldı.'Ağır hasarlı araçlar kaldırılsın'Ayrıca, ağır hasarlı olduğu tespit edilen araçların sigorta şirketleri veya yetkili kurumlarca ihaleyle satışı ancak yedek parçalarının satışı veya aracın hurda olarak satışı ile mümkün olması, ağır hasarlı olduğu tespit edilen araçları bu amaçlar dışında satan veya trafiğe çıkaran sigorta şirketlerinin faaliyet izni 6 ay süre ile askıya alınması teklifte yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/borcunu-odemeyenler-yararlanamayacakti-gss-borclari-ertelenecek-mi-2-formul-ortaya-cikti-1090631971.html

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ötv, özel tüketim vergisi (ötv), kdv, katma değer vergisi (kdv), muafiyet