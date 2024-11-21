https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/slutskiy-bati-belarusta-bir-cephe-acma-girisiminde-bulunuyor-1090630246.html
Slutskiy: Batı, Belarus'ta bir cephe açma girişiminde bulunuyor
Slutskiy: Batı, Belarus'ta bir cephe açma girişiminde bulunuyor
Sputnik Türkiye
Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı ve Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri Slutskiy, Belaruslu gazetecilerin soruşturmasıyla ilgili olarak, Batı'nın... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T03:51+0300
2024-11-21T03:51+0300
2024-11-21T03:51+0300
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Slutskiy, bu girişimlerin amacının Rusya karşıtı bir köprübaşı oluşturmak olduğunu ancak bu tür planların başarısız olacağına inandığını vurgulayarak, Moskova ve Minsk’in bu duruma karşılık vermesi gerektiğini ifade etti.Slutskiy açıklamalarında, "Belaruslu gazetecilerin soruşturması, Batılıların Belarus'ta ikinci bir cephe açmaya çalıştığını gösteriyor. Amaç yine darbe yapmak ve Rusya karşıtı bir köprübaşı inşa etmek. Ancak tüm bu planların başarısız olacağından eminim. Hem Moskova'nın hem de Minsk'in hesap vermesi gereken bir durum var" dedi. Slutskiy ayrıca, Rusya'nın güncellenmiş nükleer doktrininin, Belarus'a yönelik bir saldırı durumunda nükleer silah kullanma olasılığını açıkça belirttiğini hatırlatarak, "Kolektif Batı'ya ateşle oynamalarını tavsiye etmem" ifadesini ekledi.Belarus Devlet Televizyonu, muhalefet ile Batı'nın ülkenin güneybatısındaki dört bölgeye yönelik saldırı planlarını gündeme getirmişti. Bu plana göre, önce milliyetçi grupların Belarus'a saldırması, ardından paralı askerler ve NATO güçlerinin devreye girmesi öngörülüyordu. Ayrıca, Polonya özel güvenlik servislerinin bu saldırı için militanların hazırlanmasına yardımcı olduğu kaydedildi. Bir TV haberine göre, resmi Varşova'nın Belarus'u hala kendi toprağı olarak gördüğü belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/belarus-basini-belarus-yerel-milliyetciler-ve-yabanci-parali-askerlerin-saldirisina-ugrayacak-1090628160.html
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belarus, leonid slutskiy, batı
belarus, leonid slutskiy, batı
Slutskiy: Batı, Belarus'ta bir cephe açma girişiminde bulunuyor
Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı ve Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri Slutskiy, Belaruslu gazetecilerin soruşturmasıyla ilgili olarak, Batı'nın Belarus'ta ikinci bir cephe açma girişiminde bulunduğunu belirtti.
Slutskiy, bu girişimlerin amacının Rusya karşıtı bir köprübaşı oluşturmak olduğunu ancak bu tür planların başarısız olacağına inandığını vurgulayarak, Moskova ve Minsk’in bu duruma karşılık vermesi gerektiğini ifade etti.
Slutskiy açıklamalarında, "Belaruslu gazetecilerin soruşturması, Batılıların Belarus'ta ikinci bir cephe açmaya çalıştığını gösteriyor. Amaç yine darbe yapmak ve Rusya karşıtı bir köprübaşı inşa etmek. Ancak tüm bu planların başarısız olacağından eminim. Hem Moskova'nın hem de Minsk'in hesap vermesi gereken bir durum var" dedi.
Slutskiy ayrıca, Rusya'nın güncellenmiş nükleer doktrininin, Belarus'a yönelik bir saldırı durumunda nükleer silah kullanma olasılığını açıkça belirttiğini hatırlatarak, "Kolektif Batı'ya ateşle oynamalarını tavsiye etmem" ifadesini ekledi.
Belarus Devlet Televizyonu, muhalefet ile Batı'nın ülkenin güneybatısındaki dört bölgeye yönelik saldırı planlarını gündeme getirmişti. Bu plana göre, önce milliyetçi grupların Belarus'a saldırması, ardından paralı askerler ve NATO güçlerinin devreye girmesi öngörülüyordu.
Ayrıca, Polonya özel güvenlik servislerinin bu saldırı için militanların hazırlanmasına yardımcı olduğu kaydedildi. Bir TV haberine göre, resmi Varşova'nın Belarus'u hala kendi toprağı olarak gördüğü belirtiliyor.