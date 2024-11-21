Slutskiy: Batı, Belarus'ta bir cephe açma girişiminde bulunuyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye'nin en büyük dört bankasından üçünün kamu bankası olması, sistemin kötü kurgulandığını gösteriyor'
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi davası: Cezaevinden ihbar mektubu geldi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Burcu Uğur: Ölen çocukların neden öldüklerini, hastanenin mi doktorun mu sebep olduğunu bu rapor bize veriyor
12:06
84 dk
HABER MASASI
Rüyaların dinsel boyutu
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
İkinci el otomobil fiyatları ne olacak?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Biden yönetimi iktidardan gidiyor ama savaşı kışkırtmayı ve saldırganlığı bırakmıyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Yasadışı bahiste renk ayrımcılığı
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
84 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Farklı perspektiflerin ismi: Tolstoy
20:30
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/slutskiy-bati-belarusta-bir-cephe-acma-girisiminde-bulunuyor-1090630246.html
Slutskiy: Batı, Belarus'ta bir cephe açma girişiminde bulunuyor
Slutskiy: Batı, Belarus'ta bir cephe açma girişiminde bulunuyor
Sputnik Türkiye
Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı ve Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri Slutskiy, Belaruslu gazetecilerin soruşturmasıyla ilgili olarak, Batı'nın... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T03:51+0300
2024-11-21T03:51+0300
dünya
belarus
leonid slutskiy
batı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/08/1042616034_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_9c8d2cc2a6fee0676f97e9616e3a920a.jpg
Slutskiy, bu girişimlerin amacının Rusya karşıtı bir köprübaşı oluşturmak olduğunu ancak bu tür planların başarısız olacağına inandığını vurgulayarak, Moskova ve Minsk’in bu duruma karşılık vermesi gerektiğini ifade etti.Slutskiy açıklamalarında, "Belaruslu gazetecilerin soruşturması, Batılıların Belarus'ta ikinci bir cephe açmaya çalıştığını gösteriyor. Amaç yine darbe yapmak ve Rusya karşıtı bir köprübaşı inşa etmek. Ancak tüm bu planların başarısız olacağından eminim. Hem Moskova'nın hem de Minsk'in hesap vermesi gereken bir durum var" dedi. Slutskiy ayrıca, Rusya'nın güncellenmiş nükleer doktrininin, Belarus'a yönelik bir saldırı durumunda nükleer silah kullanma olasılığını açıkça belirttiğini hatırlatarak, "Kolektif Batı'ya ateşle oynamalarını tavsiye etmem" ifadesini ekledi.Belarus Devlet Televizyonu, muhalefet ile Batı'nın ülkenin güneybatısındaki dört bölgeye yönelik saldırı planlarını gündeme getirmişti. Bu plana göre, önce milliyetçi grupların Belarus'a saldırması, ardından paralı askerler ve NATO güçlerinin devreye girmesi öngörülüyordu. Ayrıca, Polonya özel güvenlik servislerinin bu saldırı için militanların hazırlanmasına yardımcı olduğu kaydedildi. Bir TV haberine göre, resmi Varşova'nın Belarus'u hala kendi toprağı olarak gördüğü belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/belarus-basini-belarus-yerel-milliyetciler-ve-yabanci-parali-askerlerin-saldirisina-ugrayacak-1090628160.html
belarus
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/08/08/1042616034_58:0:410:264_1920x0_80_0_0_1c52aa4f3d6f5d27c8490578cfc7c9a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
belarus, leonid slutskiy, batı
belarus, leonid slutskiy, batı

Slutskiy: Batı, Belarus'ta bir cephe açma girişiminde bulunuyor

03:51 21.11.2024
© SputnikBelarus bayrağı
Belarus bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© Sputnik
Abone ol
Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı ve Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri Slutskiy, Belaruslu gazetecilerin soruşturmasıyla ilgili olarak, Batı'nın Belarus'ta ikinci bir cephe açma girişiminde bulunduğunu belirtti.
Slutskiy, bu girişimlerin amacının Rusya karşıtı bir köprübaşı oluşturmak olduğunu ancak bu tür planların başarısız olacağına inandığını vurgulayarak, Moskova ve Minsk’in bu duruma karşılık vermesi gerektiğini ifade etti.
Slutskiy açıklamalarında, "Belaruslu gazetecilerin soruşturması, Batılıların Belarus'ta ikinci bir cephe açmaya çalıştığını gösteriyor. Amaç yine darbe yapmak ve Rusya karşıtı bir köprübaşı inşa etmek. Ancak tüm bu planların başarısız olacağından eminim. Hem Moskova'nın hem de Minsk'in hesap vermesi gereken bir durum var" dedi.
Slutskiy ayrıca, Rusya'nın güncellenmiş nükleer doktrininin, Belarus'a yönelik bir saldırı durumunda nükleer silah kullanma olasılığını açıkça belirttiğini hatırlatarak, "Kolektif Batı'ya ateşle oynamalarını tavsiye etmem" ifadesini ekledi.
Belarus Devlet Televizyonu, muhalefet ile Batı'nın ülkenin güneybatısındaki dört bölgeye yönelik saldırı planlarını gündeme getirmişti. Bu plana göre, önce milliyetçi grupların Belarus'a saldırması, ardından paralı askerler ve NATO güçlerinin devreye girmesi öngörülüyordu.
Ayrıca, Polonya özel güvenlik servislerinin bu saldırı için militanların hazırlanmasına yardımcı olduğu kaydedildi. Bir TV haberine göre, resmi Varşova'nın Belarus'u hala kendi toprağı olarak gördüğü belirtiliyor.
Belarus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
DÜNYA
Belarus basını: Belarus, yerel milliyetçiler ve yabancı paralı askerlerin saldırısına uğrayacak
00:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала