https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/belarus-basini-belarus-yerel-milliyetciler-ve-yabanci-parali-askerlerin-saldirisina-ugrayacak-1090628160.html

Belarus basını: Belarus, yerel milliyetçiler ve yabancı paralı askerlerin saldırısına uğrayacak

Belarus basını: Belarus, yerel milliyetçiler ve yabancı paralı askerlerin saldırısına uğrayacak

Sputnik Türkiye

Belarus’ta yayın yapan ONT televizyonu, muhalefet ve Batılı destekçilerinin Belarus'un güneybatı bölgelerinin Polonya, Litvanya ve Ukrayna'dan silahlı... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T00:32+0300

2024-11-21T00:32+0300

2024-11-21T00:31+0300

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ONT, Çarşamba akşamı yayınladığı kendi araştırmasına dayanan ‘Şeytanlar Belarus'u nasıl ele geçirmek istiyor’ adlı filmde, muhalefet ve Batılı destekçilerinin Belarus'un güneybatı bölgelerini işgal planının ayrıntılarına yer verdi.Batı'nın ilk etapta Belarus, Ukrayna ve Polonya sınırlarının birleştiği Belarus’a ait Kobrin ve Polesie bölgelerindeki dört alanı belirlediği ve Ukrayna ordusu saflarında savaşan ‘Belarus Gönüllü Kolordusu’ savaşçılarının yanı sıra Polonya ve Litvanya'dan diğer silahlı oluşumların anda sınırı geçmelerini planladığı belirtildi.Ülke içindeki Batı yanlısı hücrelerin de aynı anda faaliyete geçeceği vurgulanırken, Polonya istihbarat servislerinin söz konusu işgal girişimi için Belarus muhalefeti arasından militanlar yetiştirdiği kaydedildi. Ayrıca resmi Varşova’nın Belarus'u hala kendi toprakları olarak gördüğüne dikkat çekildi.Yabancı istihbarat servislerinin Belarus'u terk eden muhalifler ve diasporadaki Belarusluların ruh halini kullanarak yabancı eğitmenler ve paralı askerlerin yardımıyla aktif bir şekilde militan yetiştirdiği, silah ve cephanenin Ukrayna’dan temin edildiği ve savaş eğitimi için tüm koşulların yaratıldığı vurgulandı.Aynı zamanda Wroclaw, Varşova, Bialystok, Gdansk, Lodz, Krakow ve Poznan'da üsler ve eğitim kampları kurulduğu kaydedildi.Batı'nın planına göre, Belarus topraklarına yönelik ilk saldırıyı ‘alkol ve uyuşturucuyla uyuşturulmuş ve öldürmeye hazır’ silahlı milliyetçiler gerçekleştirecek ve onları yabancı paralı askerlerin izleyeceği belirtilerek, “Çatışmalar başladığında, NATO güçleri 'demokrasiyi, hak ve özgürlükleri kurtarmak' için harekete geçtiğinde işte o zaman Üçüncü Dünya Savaşı başlayacak” denildi.Muhalefet ve yabancı destekçilerinin Belarus'u ele geçirmek için Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya'nın Bryansk ve Kursk bölgelerinde izledikleri vur-kaç taktiklerini kullanmak istedikleri de vurgulandı.Daha önce Belarus Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) Soruşturma Departmanı Başkanı Konstantin Biçek, Polonyalı yetkilileri uluslararası terörizmle mücadele hattı üzerinden Polonya topraklarında militanların eğitildiği konusunda bilgilendirdiklerini, ancak bu hücrelerin sadece gizlilik tedbirlerini güçlendirdiğini ve yerel yetkililerin onlara airsoft (bir askeri simülasyon sporu) kulübü görüntüsü altında yasallaşmalarını ve propaganda bilgilerinin dağıtımını sınırlamalarını tavsiye ettiğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/belarus-istihbarat-teskilati-polonya-ve-litvanya-terorizmi-destekliyor-1090627528.html

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belarus, muhalefet, batı, polonya, işgal, plan, varşova, litvanya, ukrayna, nato, bryansk, kursk, kgb, ukrayna silahlı kuvvetleri