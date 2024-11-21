https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/simonyan-rusyanin-hipersonik-balistik-fuze-saldirisini-degerlendirdi-once-kimin-geri-adim-attigini-1090678326.html

Simonyan, Rusya'nın hipersonik balistik füze saldırısını değerlendirdi: 'Önce kimin geri adım attığını göreceğiz'

Simonyan, Rusya'nın hipersonik balistik füze saldırısını değerlendirdi: 'Önce kimin geri adım attığını göreceğiz'

Sputnik Türkiye

Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Simonyan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in konuşmasına ilişkin Telegram... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T23:44+0300

2024-11-21T23:44+0300

2024-11-21T23:44+0300

dünya

sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan

margarita simonyan

rossiya segodnya genel yayın yönetmeni margarita simonyan

vladimir putin

rusya

oreşnik

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Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son konuşmasını yorumladı.Simonyan, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, "İki yıldır insanlar bana bunun ne zaman ve nasıl sona ereceğini soruyor. İki yıldır cevap veriyorum: Ne zaman bilmiyorum ama bir füze ültimatomuyla sona erecek" cümlesini yer verdi.Putin'in açıklamalarından alıntı yapan Simonyan şu cümleleri kaydetti:Putin, Batılı ülkelerin uzun menzilli füzelerinin Rusya topraklarında kullanılmasının ardından yaptığı konuşmada, Dnipropetrovsk'taki bir sanayi tesisini hedef alan ve nükleer silah içermeyen hipersonik balistik bir füze olan Oreşnik'in test edildiğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/putin-saldirilarda-kullanilan-uzun-menzilli-silahlarin-uretildikleri-ulkelerin-uzmanlari-olmadan-1090668909.html

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sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, rossiya segodnya genel yayın yönetmeni margarita simonyan, vladimir putin, rusya, oreşnik