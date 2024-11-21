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Simonyan, Rusya'nın hipersonik balistik füze saldırısını değerlendirdi: 'Önce kimin geri adım attığını göreceğiz'
Simonyan, Rusya'nın hipersonik balistik füze saldırısını değerlendirdi: 'Önce kimin geri adım attığını göreceğiz'
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Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Simonyan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in konuşmasına ilişkin Telegram... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
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Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son konuşmasını yorumladı.Simonyan, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, "İki yıldır insanlar bana bunun ne zaman ve nasıl sona ereceğini soruyor. İki yıldır cevap veriyorum: Ne zaman bilmiyorum ama bir füze ültimatomuyla sona erecek" cümlesini yer verdi.Putin'in açıklamalarından alıntı yapan Simonyan şu cümleleri kaydetti:Putin, Batılı ülkelerin uzun menzilli füzelerinin Rusya topraklarında kullanılmasının ardından yaptığı konuşmada, Dnipropetrovsk'taki bir sanayi tesisini hedef alan ve nükleer silah içermeyen hipersonik balistik bir füze olan Oreşnik'in test edildiğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/putin-saldirilarda-kullanilan-uzun-menzilli-silahlarin-uretildikleri-ulkelerin-uzmanlari-olmadan-1090668909.html
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sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, rossiya segodnya genel yayın yönetmeni margarita simonyan, vladimir putin, rusya, oreşnik

Simonyan, Rusya'nın hipersonik balistik füze saldırısını değerlendirdi: 'Önce kimin geri adım attığını göreceğiz'

23:44 21.11.2024
© SputnikRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan’
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan’ - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
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Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Simonyan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in konuşmasına ilişkin Telegram kanalından yaptığı açıklamada, 'ilk kimin geri adım atacağını' görmek için beklenilmesi gerektiğini belirterek hakikatte bu tür bir sorunun ortaya çıkmadığını da ifade etti.
Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son konuşmasını yorumladı.
Simonyan, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, "İki yıldır insanlar bana bunun ne zaman ve nasıl sona ereceğini soruyor. İki yıldır cevap veriyorum: Ne zaman bilmiyorum ama bir füze ültimatomuyla sona erecek" cümlesini yer verdi.
Putin'in açıklamalarından alıntı yapan Simonyan şu cümleleri kaydetti:

Rusya Federasyonu, silahlarını Rusya'ya karşı kullanma yetkisi veren ülkelerin askeri tesislerine karşı silah kullanma hakkına sahip olduğunu düşünüyor. Kimin önce geri adım attığına bakacağız. Eğer Devlet Başkanı'nı gördüyseniz, böyle bir soruya lüzum yok.

Putin, Batılı ülkelerin uzun menzilli füzelerinin Rusya topraklarında kullanılmasının ardından yaptığı konuşmada, Dnipropetrovsk'taki bir sanayi tesisini hedef alan ve nükleer silah içermeyen hipersonik balistik bir füze olan Oreşnik'in test edildiğini duyurmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
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