https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/sabiha-gokcen-havalimani-ceosu-alp-er-tunga-ersoydan-sitemli-istifa-kimse-kimseyi-sevmek-zorunda-1090638941.html

Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su Alp Er Tunga Ersoy'dan 'sitemli' istifa: Kimse kimseyi sevmek zorunda değil

Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su Alp Er Tunga Ersoy'dan 'sitemli' istifa: Kimse kimseyi sevmek zorunda değil

Sputnik Türkiye

Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su Alp Er Tunga Ersoy, haziran ayında başladığı görevinden dün istifa ettiğini açıkladı. Ersoy, çalışma arkadaşlarına gönderdiği... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T11:10+0300

2024-11-21T11:10+0300

2024-11-21T11:10+0300

ekonomi

sabiha gökçen havaalanı

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tav

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istifa

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Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'luğu görevine geçen haziran ayında Almatı Uluslararası Havalimanı Genel Müdürlüğü'nden ayrılarak teslim alan Alp Er Tunga Ersoy istifa ettiğini açıkladı. Çalışma arkadaşlarına attığı maille durumu anlatan Ersoy'un mesajında, "Heyecanla başladığım bu görevde maalesef beklemediğim hayal kırıklıkları yaşadım. Kimse kimseyi sevmek zorunda değildir ama aynı iş yerindeyseniz birbirinize saygı duymanız gerekir. Umarım o saygıyı 1 gün tam olarak yakalarsınız." sözleri dikkat çekti. Ersoy'un mesajının ardından havalimanındaki operasyonların Malezyalı işletmeci ve İGS Yönetim Komitesi tarafından sürdürüleceği açıklandı. Geçen haziran ayında TAV Havalimanları tarafından işletilen Almatı Uluslararası Havalimanı Genel Müdürü Alp Er Tunga Ersoy, görevinden istifa ederek Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su olmuştu. Ersoy dün görevinden istifa ettiğini açıkladı ve çalışma arkadaşlarına bir maille durumu anlattı. Ersoy'un attığı mailde şu ifadeler yer aldı:Havalimanı yönetimi teşekkür ettiİstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Havalimanı yönetiminden, Alp Er Tunga Ersoy'un görevden ayrılışıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada yeni CEO göreve gelene kadar tüm operasyonların havalimanının Malezyalı işletmecisiyle İSG Yönetim Komitesi tarafından yönetileceği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:"Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı’nda Haziran 2024 itibarıyla CEO’luk görevine gelen Alp Er Tunga Ersoy ile her iki tarafın da ortak kararı neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Alp Er Bey’e bugüne kadar bize olan katkıları için teşekkür ederken kendisine bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz. Ulusal ve uluslararası pek çok havalimanının işletmecisi konumundaki Malezya Havalimanları Holdings Berhad’ın (MAHB) işletmecisi olduğu havalimanımızda, yeni CEO göreve gelene kadar tüm operasyonlar MAHB’ın büyük havacılık tecrübesiyle ve İSG Yönetim Komitesi tarafından yönetilecektir. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda tüm operasyonlarımızı aksamadan aynı şekilde yürütmeye ve misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya devam etmekteyiz."Alp Er Tunga Ersoy kimdir?Havacılık kariyerine 1999 yılında Terminal Nöbetçi Memuru olarak başlayan, daha sonra sırasıyla Terminal Nöbetçi Müdürü, Havalimanı Müdürü, Operasyonlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görevine devam eden Ersoy, hava trafik kule operasyonları hariç havalimanı işletmeciliğinin tüm operasyonel, finansal ve idari süreçlerinde fiilen görev aldı.Son olarak Almatı Havalimanı’nda yeni dış hat terminalinin devreye alınmasına öncülük eden Ersoy, havalimanı yönetimi konusunda uluslararası deneyim ve başarılara sahiptir. 24 yıllık havalimanı işletmecilik kariyerinin son 18 yılını yurt dışında (Gürcistan, Kuzey Makedonya ve Kazakistan) geçiren Ersoy 2017’den bu yana sırasıyla Tiflis, Batum, Üsküp, Ohrid ve Almatı havalimanlarında üst düzey yöneticilik görevlerini üstlendi.Ersoy, kariyeri boyunca uluslararası havalimanlarının işletmelerinin devralınması, hükümet temsilcisi düzeyinde devlet yetkilileri ile ilişkilerin yürütülmesi, şirket politikalarının sahada hayata geçirilmesi, operasyonel süreçlerin iyileştirilmesi, müşteri memnuniyetinin artırılması, dijitalleşme, inşaat yapım süreçlerinin takibi ve ORAT (İşletmesel Hazırlık ve Havalimanı Transferi) konularında tecrübe kazandı. Alp Er Tunga Ersoy 6 ay önce Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su olarak göreve başlamıştı.

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