https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/ataturkun-nutuk-okudugu-goruntuler-hologram-ile-istanbul-sabiha-gokcen-havalimanina-yansitildi-1090232837.html

Atatürk’ün Nutuk okuduğu görüntüler, hologram ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na yansıtıldı

Atatürk’ün Nutuk okuduğu görüntüler, hologram ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na yansıtıldı

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıl dönümünde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kendi... 10.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-10T13:14+0300

2024-11-10T13:14+0300

2024-11-10T13:19+0300

türkiye

10 kasım

mustafa kemal atatürk

ata

sabiha gökçen

sabiha gökçen havaalanı

sabiha gökçen havalimanı

hologram

nutuk

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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla özel bir anma töreni düzenlendi. Törende, Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'ndan bölümler okuduğu 3 dakikalık bir hologram izletisi gerçekleştirildi.Duygu dolu anlar yaşandıGörüntüde, Sabiha Gökçen terminalinin asma katından, 3 boyutlu hologram tekniğiyle Atatürk'ün Nutuk'u okuduğu görüldü. İzleyenler, Atatürk sanki 'canlı olarak hitap ediyormuş' etkisi yaratan görüntüyü izlerken duygu dolu anlar yaşadı. Okulların ara tatile girmesiyle terminalde bulunan çok sayıda yolcu sirenlerle birlikte havalimanındaki anma törenine eşlik etti.Yarın aynı saatte tekrar izlenebilecekGiden yolcu katında, hava ve kara tarafından büyük ilgiyle izlenen 3 dakikalık izletiye, o anlarda herkes büyük bir alkışla destek verdi. Tören Atatürk büstü önünde saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Bu özel hologram izletisi, yarın aynı saatte tekrar canlandırılacak.Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Alp Er Tunga Ersoy, Cumhuriyetin kurucusu, Kurtuluş Savaşı'nın büyük komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/buyuk-onder-ataturk-selanikteki-dogdugu-evde-anildi-1090231033.html

türkiye

sabiha gökçen havaalanı

sabiha gökçen havalimanı

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10 kasım, mustafa kemal atatürk, ata, sabiha gökçen, sabiha gökçen havaalanı, sabiha gökçen havalimanı, hologram, nutuk