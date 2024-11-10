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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/ataturkun-nutuk-okudugu-goruntuler-hologram-ile-istanbul-sabiha-gokcen-havalimanina-yansitildi-1090232837.html
Atatürk’ün Nutuk okuduğu görüntüler, hologram ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na yansıtıldı
Atatürk’ün Nutuk okuduğu görüntüler, hologram ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na yansıtıldı
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıl dönümünde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kendi... 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T13:14+0300
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türkiye
10 kasım
mustafa kemal atatürk
ata
sabiha gökçen
sabiha gökçen havaalanı
sabiha gökçen havalimanı
hologram
nutuk
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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla özel bir anma töreni düzenlendi. Törende, Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'ndan bölümler okuduğu 3 dakikalık bir hologram izletisi gerçekleştirildi.Duygu dolu anlar yaşandıGörüntüde, Sabiha Gökçen terminalinin asma katından, 3 boyutlu hologram tekniğiyle Atatürk'ün Nutuk'u okuduğu görüldü. İzleyenler, Atatürk sanki 'canlı olarak hitap ediyormuş' etkisi yaratan görüntüyü izlerken duygu dolu anlar yaşadı. Okulların ara tatile girmesiyle terminalde bulunan çok sayıda yolcu sirenlerle birlikte havalimanındaki anma törenine eşlik etti.Yarın aynı saatte tekrar izlenebilecekGiden yolcu katında, hava ve kara tarafından büyük ilgiyle izlenen 3 dakikalık izletiye, o anlarda herkes büyük bir alkışla destek verdi. Tören Atatürk büstü önünde saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Bu özel hologram izletisi, yarın aynı saatte tekrar canlandırılacak.Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Alp Er Tunga Ersoy, Cumhuriyetin kurucusu, Kurtuluş Savaşı'nın büyük komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/buyuk-onder-ataturk-selanikteki-dogdugu-evde-anildi-1090231033.html
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10 kasım, mustafa kemal atatürk, ata, sabiha gökçen, sabiha gökçen havaalanı, sabiha gökçen havalimanı, hologram, nutuk
10 kasım, mustafa kemal atatürk, ata, sabiha gökçen, sabiha gökçen havaalanı, sabiha gökçen havalimanı, hologram, nutuk

Atatürk’ün Nutuk okuduğu görüntüler, hologram ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na yansıtıldı

13:14 10.11.2024 (güncellendi: 13:19 10.11.2024)
© AA / İSGAtatürk’ün Nutuk okuduğu görüntüler hologram ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na yansıtıldı
Atatürk’ün Nutuk okuduğu görüntüler hologram ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na yansıtıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
© AA / İSG
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıl dönümünde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kendi sesiyle hazırlanan hologram izletisiyle anıldı. Atatürk'ün 'Nutuk' okuduğu görüntüler hologram ile izlendi.
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla özel bir anma töreni düzenlendi. Törende, Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'ndan bölümler okuduğu 3 dakikalık bir hologram izletisi gerçekleştirildi.

Duygu dolu anlar yaşandı

Görüntüde, Sabiha Gökçen terminalinin asma katından, 3 boyutlu hologram tekniğiyle Atatürk'ün Nutuk'u okuduğu görüldü. İzleyenler, Atatürk sanki 'canlı olarak hitap ediyormuş' etkisi yaratan görüntüyü izlerken duygu dolu anlar yaşadı. Okulların ara tatile girmesiyle terminalde bulunan çok sayıda yolcu sirenlerle birlikte havalimanındaki anma törenine eşlik etti.
© AA / İSGAtatürk’ün Nutuk okuduğu görüntüler hologram ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na yansıtıldı
Atatürk’ün Nutuk okuduğu görüntüler hologram ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na yansıtıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
© AA / İSG

Yarın aynı saatte tekrar izlenebilecek

Giden yolcu katında, hava ve kara tarafından büyük ilgiyle izlenen 3 dakikalık izletiye, o anlarda herkes büyük bir alkışla destek verdi. Tören Atatürk büstü önünde saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Bu özel hologram izletisi, yarın aynı saatte tekrar canlandırılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Alp Er Tunga Ersoy, Cumhuriyetin kurucusu, Kurtuluş Savaşı'nın büyük komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını ifade etti.
Büyük Önder Atatürk, Selanik'teki doğduğu evde anıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2024
DÜNYA
Büyük Önder Atatürk, Selanik'teki doğduğu evde anıldı
11:56
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