https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/rusyada-duzenlenecek-4-genc-bilim-insanlari-kongresinin-programinda-170ten-fazla-etkinlik-yer-1090675783.html
Rusya’da düzenlenecek 4. Genç Bilim İnsanları Kongresi'nin programında 170'ten fazla etkinlik yer alacak
Rusya’da düzenlenecek 4. Genç Bilim İnsanları Kongresi'nin programında 170'ten fazla etkinlik yer alacak
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Soçi kentinde federal bölge statüsüne sahip Sirius'ta düzenlenecek 4. Genç Bilim İnsanları Kongresi’nde iş oturumları, tartışmalar, konferanslar... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T22:15+0300
2024-11-21T22:15+0300
2024-11-21T22:14+0300
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4. Genç Bilim İnsanları Kongresi, aralarında Brezilya, Çin, Belarus, Hindistan, Kazakistan, İran, Mısır, BAE, Özbekistan, Güney Afrika, Bulgaristan, Almanya, Sırbistan, Finlandiya, Fransa ve İsviçre’nin de bulunduğu yaklaşık 40 ülkeden 7 binden fazla katılımcıyı bir araya getirecek. Tartışmalara önde gelen bilim insanları, hükümet temsilcileri ve tanınmış figürler, eğitim ve bilim kuruluşlarının yöneticileri, devlet kurumlarının başkanları, gazeteciler ve BRICS Genç Bilim İnsanları Forumu katılımcıları iştirak edecek.Rusya Bilim ve Yüksek Öğretim Bakan Yardımcısı Denis Sekirinskiy, Genç Bilim İnsanları Kongresi’nin yılın bilimsel ve teknolojik sonuçlarının özetlendiği geleneksel bir etkinlik olacağını belirterek, “Kongrenin uluslararası gündemi, BRICS Genç Bilim İnsanları Forumu ve BRICS Genç Yenilikçiler Yarışması katılımcıları olan BRICS ülkelerinden konukların katılımıyla önemli ölçüde zenginleşti. BRICS içinde uluslararası bilimsel diyaloğun geliştirilmesi için ciddi bir zemin oluşturuldu ve önümüzdeki yıl bu çalışmanın yeni sonuçlarını göreceğiz” dedi.4. Genç Bilim İnsanları Kongresi'nin iş programında, ‘Bilimsel ve Teknolojik Gelişmenin Büyük Zorlukları ve Öncelikleri’; ‘Sınır Tanımayan Bilim: İlkeleri Paylaşmak, Zihinleri Birleştirmek’; ‘Kalkınma Kaynakları: İnsanlar, Fikirler, Altyapı’; Rusya'da On Yıllık Bilim ve Teknoloji Girişimleri’ gibi dört ana alanda tartışmalar yer alacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/spief-2025-organizasyon-komitesi-toplantisi-moskovada-yapildi-1090669487.html
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rusya, bilim insanları, kongre, soçi, sirius, forum, brics, teknoloji, bilim, eğitim, kalkınma
rusya, bilim insanları, kongre, soçi, sirius, forum, brics, teknoloji, bilim, eğitim, kalkınma
Rusya’da düzenlenecek 4. Genç Bilim İnsanları Kongresi'nin programında 170'ten fazla etkinlik yer alacak
Rusya’nın Soçi kentinde federal bölge statüsüne sahip Sirius'ta düzenlenecek 4. Genç Bilim İnsanları Kongresi’nde iş oturumları, tartışmalar, konferanslar, eğitim ve programlama şampiyonası gibi 170'ten fazla etkinlik yer alacak.
4. Genç Bilim İnsanları Kongresi, aralarında Brezilya, Çin, Belarus, Hindistan, Kazakistan, İran, Mısır, BAE, Özbekistan, Güney Afrika, Bulgaristan, Almanya, Sırbistan, Finlandiya, Fransa ve İsviçre’nin de bulunduğu yaklaşık 40 ülkeden 7 binden fazla katılımcıyı bir araya getirecek. Tartışmalara önde gelen bilim insanları, hükümet temsilcileri ve tanınmış figürler, eğitim ve bilim kuruluşlarının yöneticileri, devlet kurumlarının başkanları, gazeteciler ve BRICS Genç Bilim İnsanları Forumu katılımcıları iştirak edecek.
Rusya Bilim ve Yüksek Öğretim Bakan Yardımcısı Denis Sekirinskiy, Genç Bilim İnsanları Kongresi’nin yılın bilimsel ve teknolojik sonuçlarının özetlendiği geleneksel bir etkinlik olacağını belirterek, “Kongrenin uluslararası gündemi, BRICS Genç Bilim İnsanları Forumu ve BRICS Genç Yenilikçiler Yarışması katılımcıları olan BRICS ülkelerinden konukların katılımıyla önemli ölçüde zenginleşti. BRICS içinde uluslararası bilimsel diyaloğun geliştirilmesi için ciddi bir zemin oluşturuldu ve önümüzdeki yıl bu çalışmanın yeni sonuçlarını göreceğiz” dedi.
4. Genç Bilim İnsanları Kongresi'nin iş programında, ‘Bilimsel ve Teknolojik Gelişmenin Büyük Zorlukları ve Öncelikleri’; ‘Sınır Tanımayan Bilim: İlkeleri Paylaşmak, Zihinleri Birleştirmek’; ‘Kalkınma Kaynakları: İnsanlar, Fikirler, Altyapı’; Rusya'da On Yıllık Bilim ve Teknoloji Girişimleri’ gibi dört ana alanda tartışmalar yer alacak.