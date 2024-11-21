https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/spief-2025-organizasyon-komitesi-toplantisi-moskovada-yapildi-1090669487.html

SPIEF 2025 Organizasyon Komitesi toplantısı Moskova'da yapıldı

SPIEF 2025 Organizasyon Komitesi toplantısı Moskova'da yapıldı

Sputnik Türkiye

St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) 2025 Organizasyon Komitesi’nin toplantısı Moskova'da yapıldı. 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T20:32+0300

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dünya

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

moskova

organizasyon

komite

toplantı

brics

şanghay işbirliği örgütü

avrasya ekonomik birliği

maksim oreşkin

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Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı ve St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu Organizasyon Komitesi Başkanı Maksim Oreşkin başkanlığındaki SPIEF Organizasyon Komitesi toplantısı Moskova'da gerçekleştirildi.Toplantıda konuşan Oreşkin, “Forum, teknoloji, eğitim, lojistik, ticaret, yatırım ve finans dahil tüm önemli alanları kapsıyor. BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği gibi uluslararası birliklerin SPIEF'e katılımı özellikle önemlidir. Bu organizasyonların varlığı, ortaklarla etkili bir etkileşim kurulmasını, ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesini ve küresel zorlukların üstesinden gelmeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamayı amaçlayan ortak stratejiler oluşturulmasını mümkün kılıyor” dedi.Rusya Devlet Başkanlığı Danışmanı ve SPIEF Organizasyon Komitesi Sorumlu Sekreteri Anton Kobyakov ise, “Programın ayrılmaz bir parçası da ‘Geleceğin Günü’ sloganı altında düzenlenen yıllık Uluslararası Gençlik Forumu olacak. Bu etkinlik genç bilim insanları, uzmanlar ve girişimcilerin faaliyetlerini destekleyerek ülkenin ve toplumun geleceğini şekillendirmek gibi Rusya'nın önümüzdeki yıllardaki stratejik kalkınma önceliklerini yansıtıyor” ifadelerini kullandı.SPIEF 2025 kapsamında ayrıca ‘St. Petersburg Mevsimleri’ kültür festivali de gerçekleştirilecek. Rusya Dışişleri Bakanlığı'na, forum katılımcılarına Rusya vizesi alma prosedürünü basitleştirme talimatı verildi.

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