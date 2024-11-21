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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/spief-2025-organizasyon-komitesi-toplantisi-moskovada-yapildi-1090669487.html
SPIEF 2025 Organizasyon Komitesi toplantısı Moskova'da yapıldı
SPIEF 2025 Organizasyon Komitesi toplantısı Moskova'da yapıldı
Sputnik Türkiye
St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) 2025 Organizasyon Komitesi’nin toplantısı Moskova'da yapıldı. 21.11.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
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komite
toplantı
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şanghay işbirliği örgütü
avrasya ekonomik birliği
maksim oreşkin
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Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı ve St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu Organizasyon Komitesi Başkanı Maksim Oreşkin başkanlığındaki SPIEF Organizasyon Komitesi toplantısı Moskova'da gerçekleştirildi.Toplantıda konuşan Oreşkin, “Forum, teknoloji, eğitim, lojistik, ticaret, yatırım ve finans dahil tüm önemli alanları kapsıyor. BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği gibi uluslararası birliklerin SPIEF'e katılımı özellikle önemlidir. Bu organizasyonların varlığı, ortaklarla etkili bir etkileşim kurulmasını, ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesini ve küresel zorlukların üstesinden gelmeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamayı amaçlayan ortak stratejiler oluşturulmasını mümkün kılıyor” dedi.Rusya Devlet Başkanlığı Danışmanı ve SPIEF Organizasyon Komitesi Sorumlu Sekreteri Anton Kobyakov ise, “Programın ayrılmaz bir parçası da ‘Geleceğin Günü’ sloganı altında düzenlenen yıllık Uluslararası Gençlik Forumu olacak. Bu etkinlik genç bilim insanları, uzmanlar ve girişimcilerin faaliyetlerini destekleyerek ülkenin ve toplumun geleceğini şekillendirmek gibi Rusya'nın önümüzdeki yıllardaki stratejik kalkınma önceliklerini yansıtıyor” ifadelerini kullandı.SPIEF 2025 kapsamında ayrıca ‘St. Petersburg Mevsimleri’ kültür festivali de gerçekleştirilecek. Rusya Dışişleri Bakanlığı'na, forum katılımcılarına Rusya vizesi alma prosedürünü basitleştirme talimatı verildi.
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st. petersburg ekonomi forumu (spief), moskova, organizasyon, komite, toplantı, brics, şanghay işbirliği örgütü, avrasya ekonomik birliği, maksim oreşkin, st. petersburg uluslararası kültür festivali, anton kobyakov
st. petersburg ekonomi forumu (spief), moskova, organizasyon, komite, toplantı, brics, şanghay işbirliği örgütü, avrasya ekonomik birliği, maksim oreşkin, st. petersburg uluslararası kültür festivali, anton kobyakov

SPIEF 2025 Organizasyon Komitesi toplantısı Moskova'da yapıldı

20:32 21.11.2024
SPIEF 2024
SPIEF 2024 - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
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St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) 2025 Organizasyon Komitesi’nin toplantısı Moskova'da yapıldı.
Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı ve St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu Organizasyon Komitesi Başkanı Maksim Oreşkin başkanlığındaki SPIEF Organizasyon Komitesi toplantısı Moskova'da gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan Oreşkin, “Forum, teknoloji, eğitim, lojistik, ticaret, yatırım ve finans dahil tüm önemli alanları kapsıyor. BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği gibi uluslararası birliklerin SPIEF'e katılımı özellikle önemlidir. Bu organizasyonların varlığı, ortaklarla etkili bir etkileşim kurulmasını, ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesini ve küresel zorlukların üstesinden gelmeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamayı amaçlayan ortak stratejiler oluşturulmasını mümkün kılıyor” dedi.
Rusya Devlet Başkanlığı Danışmanı ve SPIEF Organizasyon Komitesi Sorumlu Sekreteri Anton Kobyakov ise, “Programın ayrılmaz bir parçası da ‘Geleceğin Günü’ sloganı altında düzenlenen yıllık Uluslararası Gençlik Forumu olacak. Bu etkinlik genç bilim insanları, uzmanlar ve girişimcilerin faaliyetlerini destekleyerek ülkenin ve toplumun geleceğini şekillendirmek gibi Rusya'nın önümüzdeki yıllardaki stratejik kalkınma önceliklerini yansıtıyor” ifadelerini kullandı.
SPIEF 2025 kapsamında ayrıca ‘St. Petersburg Mevsimleri’ kültür festivali de gerçekleştirilecek. Rusya Dışişleri Bakanlığı'na, forum katılımcılarına Rusya vizesi alma prosedürünü basitleştirme talimatı verildi.
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