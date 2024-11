https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/one-direction-grubu-son-kez-bir-araya-geldi-liam-payne-son-yolculuguna-ugurlandi-1090650280.html

One Direction grubu son kez bir araya geldi: Liam Payne son yolculuğuna uğurlandı

One Direction yıldızları son kez bir araya geldi. İngiliz müzik grubunun eski üyesi olan Liam Payne'in ani ölümünün ardından çarşamba günü düzenlenen cenaze... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

One Direction grubunun yıldızları son kez Liam Payne'in cenaze töreninde bir araya geldi. İngiltere'nin en büyük gruplarından biri olan One Direction üyeleri Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan ve Louis Tomlinson, Liam Payne'i son yolculuğuna uğurladı.Liam Payne, 16 Ekimde Arjantin'in Buenos Aires kentindeki bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetmişti. Şarkıcının bütün dünyaya yayılan takipçilerini şoka uğratan ölümünün ardından yapılan otopside vücudunda yasaklı madde tespit edilmişti. Otopsinin tamamlanması ardından Liam Payne'in cenazesi çarşamba günü toprağa verildi.Londra'nın kuzeybatısındaki Buckinghamshire'da düzenlenen cenaze töreninde, ünlü şarkıcının yakınları ve One Direction grubun üyeleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Törenin yapıldığı kilise dışında küçük bir grup hayranın toplanmasına izin verilirken, yoğun bir kalabalık olması önlendi.Liam Payne kimdir?The X Factor yarışmasına ilk kez 2008 yılında katılan Liam Payne yarışma jürilerinin 2 yıl sonra yeniden gelmesini söylemesinin ardından 2010 yılında 'Cry Me A River' şarkısıyla yarışmaya yeniden katıldı.İlerleyen süreçte yarışmada elenen Payne, Nicole Scherzinger'in tavsiyesi ile erkekler kategorisinde elemeleri geçemeyen diğer 4 yarışmacıyla One Direction isimli bir grubu kurarak gruplar kategorisinde yarıştı.Finale kadar yükselen grup yarışmayı üçüncülükle bitirdi. İlk albümleri olan 'Up All Night', 18 Kasım'da piyasaya sürüldü. One Direction ve Liam Payne böylece adını duyurdu.Liam Payne'in, Girls Aloud'un eski üyesi Cheryl Cole'dan şu anda 7 yaşında olan Bear isimli bir oğlu var.

