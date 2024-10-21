https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/liam-payne-hayatini-kaybetmisti-otopsi-raporunda-yasakli-madde-cikti-1089502569.html
Liam Payne hayatını kaybetmişti: Otopsi raporunda yasaklı madde çıktı
Liam Payne hayatını kaybetmişti: Otopsi raporunda yasaklı madde çıktı
Sputnik Türkiye
Eski One Direction üyesi Liam Payne Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Madde etkisinde olduğu iddia edilen ünlü şarkıcının... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T23:57+0300
2024-10-21T23:57+0300
2024-10-21T23:57+0300
dünya
uyuşturucu
sentetik uyuşturucu
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liam payne
one direction
müzik
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31 yaşında Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Liam Payne'nin ölüm raporu yayınlandı.One Direction isimli müzik grubu ile şöhreti yakalayan Liam Payne Arjantin'in Palermo kentinde kaldığı otelin balkonundan düşerek ölmüştü. Olay anında görgü tanıklarının madde etkisi altında olduğu iddiası sonrası yapılan otopsi raporunda kanında 'pembe kokain' maddesi tespit edildi. Pembe Kokain nedir?Tussi, Tuci Tucibi gibi isimleri bulunan yasaklı maddenin en yaygın kullanılan uyuşturucuların başında geldiği ifade edildi. Aşırı dozda maddenin öldürücü etkisi bulunduğu da açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/one-direction-grubunun-eski-uyesi-liam-payne-hayatini-kaybetti-1089319523.html
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pembe kokain nedir, liam payne ölüm nedeni
pembe kokain nedir, liam payne ölüm nedeni
Liam Payne hayatını kaybetmişti: Otopsi raporunda yasaklı madde çıktı
Eski One Direction üyesi Liam Payne Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Madde etkisinde olduğu iddia edilen ünlü şarkıcının toksikoloji raporu yayınlandı. Liam Payne'nin otopsi sonucunda 'pembe kokain' maddesine rastlandı.
31 yaşında Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Liam Payne'nin ölüm raporu yayınlandı.
One Direction isimli müzik grubu ile şöhreti yakalayan Liam Payne Arjantin'in Palermo kentinde kaldığı otelin balkonundan düşerek ölmüştü. Olay anında görgü tanıklarının madde etkisi altında olduğu iddiası sonrası yapılan otopsi raporunda kanında 'pembe kokain' maddesi tespit edildi.
Tussi, Tuci Tucibi gibi isimleri bulunan yasaklı maddenin en yaygın kullanılan uyuşturucuların başında geldiği ifade edildi. Aşırı dozda maddenin öldürücü etkisi bulunduğu da açıklandı.