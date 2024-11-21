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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/macaristan-ukrayna-sinirina-yeni-hava-savunma-sistemleri-konuslandiracak-1090636522.html
Macaristan, Ukrayna sınırına yeni hava savunma sistemleri konuşlandıracak
Macaristan, Ukrayna sınırına yeni hava savunma sistemleri konuşlandıracak
Sputnik Türkiye
Ukrayna'yla yaklaşık 137 km sınıra sahip Macaristan, Kiev'in Batı yapımı silahlarla Rusya'nın iç bölgelerine saldırı girişimlerine başlaması üzerine harekete... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T10:13+0300
2024-11-21T10:13+0300
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macaristan savunma bakanı kristof szalay-bobrovniczky
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Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky, bölgede gerilimin tırmanması nedeniyle Ukrayna sınırına takviye hava savunma sistemleri konuşlandıracaklarını açıkladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Szalay-Bobrovniczky, "Meydana gelebilecek her şeye yönelik hazırlıklar kapsamında, ülkenin kuzeydoğu bölgelerine yeni satın alınan hava savunma ve kontrol sistemlerinin konuşlandırılması talimatı verdim" dedi.Szalay-Bobrovniczky, konuşlandırılacak yeni hava savunma sistemleri sayesinde hava sahası kontrol bölgesinde tespit hassasiyetini artırabilecek ve müdahale süresini kısaltabileceklerini vurguladı.Bu önlemin Ukrayna'nın Batı yapımı füzelerle Rus topraklarının derinliklerine saldırı düzenleme izni alması ve Rus nükleer doktrininin güncellenmesi sonrası alındığını belirten Szalay-Bobrovniczky, Budapeşte'nin askeri güçten ziyade diplomasi yoluyla barışın sağlanacağına inanmayı sürdürdüğünü söyledi.Macaristan hava sahasının gözlenmesinden sorumlu birliklerin savaşa hazır durumda bulunduğunu da kaydeden Szalay-Bobrovniczky, "Macaristan'ın ve Macar halkının güvenliğini tüm kuvvet ve araçlarla koruyacağız" diye ekledi.Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bazı Batılı devletlerin Ukrayna'ya Rus topraklarına yönelik saldırılarda uzun menzilli füze kullanma yetkisi vermesini müteakip Rusya'nın nükleer doktrinini güncellemesi üzerine dün ulusal savunma konseyini toplayarak bölgedeki durumu istişare etmişti.Macaristan, kuzeydoğusunda bulunan Ukrayna'yla yaklaşık 137 km'lik ortak sınıra sahip. Ukrayna'nın Batı yapımı füzelerle saldırılarıRusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun 19 Kasım gecesi Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ne ABD yapımı 6 ATACMS füzesi fırlattığını, hava savunma sistemlerinin saldırıyı önlediğini duyurmuştu. Bakanlık, düşürülen füzelere ait parçaların Bryansk Bölgesi'ndeki bir askeri tesisin teknik sahasına düştüğünü, bunun sonucunda yangın çıktığını ve yangının hızla söndürüldüğünü, herhangi bir can kaybı ve yıkım oluşmadığı bilgisini paylaşmıştı.Dün akşam ise Bloomberg haber ajansı, Batılı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kez Rusya topraklarındaki hedefleri vurmak için İngiliz uzun menzilli Storm Shadow füzelerini kullandığını öne sürmüştü.
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macaristan, macaristan savunma bakanı kristof szalay-bobrovniczky, macaristan savunma bakanlığı, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, batı, batılı ülkeler
macaristan, macaristan savunma bakanı kristof szalay-bobrovniczky, macaristan savunma bakanlığı, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, batı, batılı ülkeler

Macaristan, Ukrayna sınırına yeni hava savunma sistemleri konuşlandıracak

10:13 21.11.2024
© AP Photo / Anna SzilagyiHungarian armoured personnel carriers are seen as army deploy troops close to the Hungarian - Ukrainian border, in Vasarosnameny, Hungary, Friday, Feb 25, 2022
Hungarian armoured personnel carriers are seen as army deploy troops close to the Hungarian - Ukrainian border, in Vasarosnameny, Hungary, Friday, Feb 25, 2022 - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Anna Szilagyi
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Ukrayna'yla yaklaşık 137 km sınıra sahip Macaristan, Kiev'in Batı yapımı silahlarla Rusya'nın iç bölgelerine saldırı girişimlerine başlaması üzerine harekete geçti ve sınırı güçlendirme kararı aldı.
Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky, bölgede gerilimin tırmanması nedeniyle Ukrayna sınırına takviye hava savunma sistemleri konuşlandıracaklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Szalay-Bobrovniczky, "Meydana gelebilecek her şeye yönelik hazırlıklar kapsamında, ülkenin kuzeydoğu bölgelerine yeni satın alınan hava savunma ve kontrol sistemlerinin konuşlandırılması talimatı verdim" dedi.

Szalay-Bobrovniczky, konuşlandırılacak yeni hava savunma sistemleri sayesinde hava sahası kontrol bölgesinde tespit hassasiyetini artırabilecek ve müdahale süresini kısaltabileceklerini vurguladı.

Bu önlemin Ukrayna'nın Batı yapımı füzelerle Rus topraklarının derinliklerine saldırı düzenleme izni alması ve Rus nükleer doktrininin güncellenmesi sonrası alındığını belirten Szalay-Bobrovniczky, Budapeşte'nin askeri güçten ziyade diplomasi yoluyla barışın sağlanacağına inanmayı sürdürdüğünü söyledi.

Macaristan hava sahasının gözlenmesinden sorumlu birliklerin savaşa hazır durumda bulunduğunu da kaydeden Szalay-Bobrovniczky, "Macaristan'ın ve Macar halkının güvenliğini tüm kuvvet ve araçlarla koruyacağız" diye ekledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bazı Batılı devletlerin Ukrayna'ya Rus topraklarına yönelik saldırılarda uzun menzilli füze kullanma yetkisi vermesini müteakip Rusya'nın nükleer doktrinini güncellemesi üzerine dün ulusal savunma konseyini toplayarak bölgedeki durumu istişare etmişti.

Macaristan, kuzeydoğusunda bulunan Ukrayna'yla yaklaşık 137 km'lik ortak sınıra sahip.

Ukrayna'nın Batı yapımı füzelerle saldırıları

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun 19 Kasım gecesi Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ne ABD yapımı 6 ATACMS füzesi fırlattığını, hava savunma sistemlerinin saldırıyı önlediğini duyurmuştu. Bakanlık, düşürülen füzelere ait parçaların Bryansk Bölgesi'ndeki bir askeri tesisin teknik sahasına düştüğünü, bunun sonucunda yangın çıktığını ve yangının hızla söndürüldüğünü, herhangi bir can kaybı ve yıkım oluşmadığı bilgisini paylaşmıştı.

Dün akşam ise Bloomberg haber ajansı, Batılı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kez Rusya topraklarındaki hedefleri vurmak için İngiliz uzun menzilli Storm Shadow füzelerini kullandığını öne sürmüştü.
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