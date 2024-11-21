https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/macaristan-ukrayna-sinirina-yeni-hava-savunma-sistemleri-konuslandiracak-1090636522.html

Macaristan, Ukrayna sınırına yeni hava savunma sistemleri konuşlandıracak

Macaristan, Ukrayna sınırına yeni hava savunma sistemleri konuşlandıracak

Sputnik Türkiye

Ukrayna'yla yaklaşık 137 km sınıra sahip Macaristan, Kiev'in Batı yapımı silahlarla Rusya'nın iç bölgelerine saldırı girişimlerine başlaması üzerine harekete... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T10:13+0300

2024-11-21T10:13+0300

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Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky, bölgede gerilimin tırmanması nedeniyle Ukrayna sınırına takviye hava savunma sistemleri konuşlandıracaklarını açıkladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Szalay-Bobrovniczky, "Meydana gelebilecek her şeye yönelik hazırlıklar kapsamında, ülkenin kuzeydoğu bölgelerine yeni satın alınan hava savunma ve kontrol sistemlerinin konuşlandırılması talimatı verdim" dedi.Szalay-Bobrovniczky, konuşlandırılacak yeni hava savunma sistemleri sayesinde hava sahası kontrol bölgesinde tespit hassasiyetini artırabilecek ve müdahale süresini kısaltabileceklerini vurguladı.Bu önlemin Ukrayna'nın Batı yapımı füzelerle Rus topraklarının derinliklerine saldırı düzenleme izni alması ve Rus nükleer doktrininin güncellenmesi sonrası alındığını belirten Szalay-Bobrovniczky, Budapeşte'nin askeri güçten ziyade diplomasi yoluyla barışın sağlanacağına inanmayı sürdürdüğünü söyledi.Macaristan hava sahasının gözlenmesinden sorumlu birliklerin savaşa hazır durumda bulunduğunu da kaydeden Szalay-Bobrovniczky, "Macaristan'ın ve Macar halkının güvenliğini tüm kuvvet ve araçlarla koruyacağız" diye ekledi.Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bazı Batılı devletlerin Ukrayna'ya Rus topraklarına yönelik saldırılarda uzun menzilli füze kullanma yetkisi vermesini müteakip Rusya'nın nükleer doktrinini güncellemesi üzerine dün ulusal savunma konseyini toplayarak bölgedeki durumu istişare etmişti.Macaristan, kuzeydoğusunda bulunan Ukrayna'yla yaklaşık 137 km'lik ortak sınıra sahip. Ukrayna'nın Batı yapımı füzelerle saldırılarıRusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun 19 Kasım gecesi Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ne ABD yapımı 6 ATACMS füzesi fırlattığını, hava savunma sistemlerinin saldırıyı önlediğini duyurmuştu. Bakanlık, düşürülen füzelere ait parçaların Bryansk Bölgesi'ndeki bir askeri tesisin teknik sahasına düştüğünü, bunun sonucunda yangın çıktığını ve yangının hızla söndürüldüğünü, herhangi bir can kaybı ve yıkım oluşmadığı bilgisini paylaşmıştı.Dün akşam ise Bloomberg haber ajansı, Batılı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kez Rusya topraklarındaki hedefleri vurmak için İngiliz uzun menzilli Storm Shadow füzelerini kullandığını öne sürmüştü.

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