https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/bir-bankadan-daha-altin-icin-yeni-tahmin-geldi-2025te-ons-altin-ne-kadar-olacak-1090631806.html
Bir bankadan daha altın için yeni tahmin geldi: 2025'te ons altın ne kadar olacak?
Bir bankadan daha altın için yeni tahmin geldi: 2025'te ons altın ne kadar olacak?
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları, dolar baskısının azalması ve güvenli liman olarak görülen varlıklara talebi artırmasıyla beraber yükselişte. Bir bankadan daha altın fiyatları... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T06:46+0300
2024-11-21T06:46+0300
2024-11-21T06:46+0300
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ons altın
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yarım gram altın
gram altın
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Altın fiyatları, zayıf dolar ve güvenli liman olarak görülen varlıklara talebi artırmasından destek bularak yükseldi. Goldman Sachs'ın ardından UBS, altın rallisinin bitmediği tahminine katıldı. Banka, değerli metalin 2025 sonuna kadar 2 bin 900 dolara yükseleceğini iddia ediyor. İsviçre merkezli UBS'e göre altın önümüzdeki yılın sonuna kadar ons başına 2 bin 900 dolara yükselecek.Altın fiyatları için yeni tahminAnalistler, ons altının 2026 yılı sonuna kadar daha da yükselerek ons başına 2 bin 950 dolara çıkacağını öngördüler. Analistler, "ABD'deki Red Sweep, güçlü çeşitlendirme alım ilgisi ve artan küresel belirsizlik fiyatları desteklemeye devam edecek" dedi.UBS, ekim ayındaki tahmininde ons altının 2025 ortasında 2 bin 850 dolara ulaşacağını öngörmüştü.Goldman Sachs bu hafta kıymetli metalin gelecek yılın sonuna kadar ons başına 3 bin dolara tırmanacağını tahmin etti.21 Kasım altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar?Altının ons fiyatı, 2 bin 655 dolardan güne başladı. Gram altın aynı dakikalarda 2 bin 942 liradan; çeyrek altın ise 4 bin 812 liradan işlem görüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/meteorolojiden-istanbul-ankara-ve-izmir-dahil-49-il-icin-sari-alarm-akom-da-saat-verip-uyardi-1090630642.html
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Bir bankadan daha altın için yeni tahmin geldi: 2025'te ons altın ne kadar olacak?
Altın fiyatları, dolar baskısının azalması ve güvenli liman olarak görülen varlıklara talebi artırmasıyla beraber yükselişte. Bir bankadan daha altın fiyatları için tahmin geldi. İsviçre merkezli UBS'e göre altın önümüzdeki yılın sonuna kadar ons başına 2 bin 900 dolara yükselecek.
Altın fiyatları, zayıf dolar ve güvenli liman olarak görülen varlıklara talebi artırmasından destek bularak yükseldi. Goldman Sachs'ın ardından UBS, altın rallisinin bitmediği tahminine katıldı. Banka, değerli metalin 2025 sonuna kadar 2 bin 900 dolara yükseleceğini iddia ediyor. İsviçre merkezli UBS'e göre altın önümüzdeki yılın sonuna kadar ons başına 2 bin 900 dolara yükselecek.
Altın fiyatları için yeni tahmin
Analistler, ons altının 2026 yılı sonuna kadar daha da yükselerek ons başına 2 bin 950 dolara çıkacağını öngördüler. Analistler, "ABD'deki Red Sweep, güçlü çeşitlendirme alım ilgisi ve artan küresel belirsizlik fiyatları desteklemeye devam edecek" dedi.
UBS, ekim ayındaki tahmininde ons altının 2025 ortasında 2 bin 850 dolara ulaşacağını öngörmüştü.
Goldman Sachs bu hafta kıymetli metalin gelecek yılın sonuna kadar ons başına 3 bin dolara tırmanacağını tahmin etti.
21 Kasım altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Altının ons fiyatı, 2 bin 655 dolardan güne başladı. Gram altın aynı dakikalarda 2 bin 942 liradan; çeyrek altın ise 4 bin 812 liradan işlem görüyor.