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Macaristan Başbakanı Orban: Batı medeniyetinin 500 yıllık hakimiyet dönemi sona erdi
Macaristan Başbakanı Orban: Batı medeniyetinin 500 yıllık hakimiyet dönemi sona erdi
Sputnik Türkiye
Batı medeniyetinin hakimiyetinin sona erdiğini ve gelecek yüzyılın Avrasya yüzyılı olacağını söyleyen Macar lider Orban, Avrupa ülkelerinin mevcut süreçlerin... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
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Batı medeniyetinin 500 yıllık hakimiyet döneminin sona erdiğini, tüm dünyayı Batılılaştırma stratejisinin çöktüğünü belirten Macaristan Başbakanı Viktor Orban, küresel ekonominin merkezinin Doğu'ya kaydığını ve gelecek yüzyılın Avrasya yüzyılı olacağını vurguladı.Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrasya Forumu'nda konuşan Orban, "Batı medeniyetinin 500 yıllık hakimiyeti sona erdi. Batı dünyasının liberal ilerici hakimiyeti sona erdi. Tüm dünyanın Batı modeline göre düzenlenmesi ve bunun için seçilmiş halkların ekonomik ve mali faydalara karşılık bunu yapmaya hazır olacağı düşüncesi çöktü" dedi.Yeni gerçeklikte Asya ülkelerinin daha güçlü olduklarını ve bağımsız ekonomik ve siyasi güç merkezleri olarak ayağa kalkacak, var olacak ve varlıklarını sürdürecek güçte olduklarını kaydeden Orban, bunun sonucunda küresel ekonominin merkezinin Doğu'ya kaydığını, Doğu ekonomilerinin Batı'dan 4 kat daha hızlı büyüdüğünü belirtti.Batı'da birkaç yüzyıldır "Biz en güzeliz, en akıllıyız, en gelişmişiz ve en zenginiz" söyleminin alışkanlık haline geldiğine dikkat çeken Orban, günün birinde böyle olmadıklarını kabul etmelerinin zor bir görev olduğunu kabul etti.Gelecek yüzyılın Avrasya yüzyılı olacağını, zira dünyanın en büyük kıtası olan bu kıtada dünya nüfusunun yüzde 70'inin yaşadığını ve Avrasya ülkelerinin küresel ekonomideki paylarının yüzde 70'in üzerinde olduğunu vurguladı.Günümüzde dünyada yaşanan değişimin kaybedeninin Avrupa olduğunun da altını çizen Orban sözlerini şöyle sürdürdü:
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macaristan, viktor orban, budapeşte, avrasya, batı, batı medeniyeti, avrupa, abd
macaristan, viktor orban, budapeşte, avrasya, batı, batı medeniyeti, avrupa, abd

Macaristan Başbakanı Orban: Batı medeniyetinin 500 yıllık hakimiyet dönemi sona erdi

16:24 21.11.2024
© AP Photo / Jacob KingViktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Jacob King
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Batı medeniyetinin hakimiyetinin sona erdiğini ve gelecek yüzyılın Avrasya yüzyılı olacağını söyleyen Macar lider Orban, Avrupa ülkelerinin mevcut süreçlerin bir numaralı kaybedeni olduğunu belirtti.
Batı medeniyetinin 500 yıllık hakimiyet döneminin sona erdiğini, tüm dünyayı Batılılaştırma stratejisinin çöktüğünü belirten Macaristan Başbakanı Viktor Orban, küresel ekonominin merkezinin Doğu'ya kaydığını ve gelecek yüzyılın Avrasya yüzyılı olacağını vurguladı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrasya Forumu'nda konuşan Orban, "Batı medeniyetinin 500 yıllık hakimiyeti sona erdi. Batı dünyasının liberal ilerici hakimiyeti sona erdi. Tüm dünyanın Batı modeline göre düzenlenmesi ve bunun için seçilmiş halkların ekonomik ve mali faydalara karşılık bunu yapmaya hazır olacağı düşüncesi çöktü" dedi.

Yeni gerçeklikte Asya ülkelerinin daha güçlü olduklarını ve bağımsız ekonomik ve siyasi güç merkezleri olarak ayağa kalkacak, var olacak ve varlıklarını sürdürecek güçte olduklarını kaydeden Orban, bunun sonucunda küresel ekonominin merkezinin Doğu'ya kaydığını, Doğu ekonomilerinin Batı'dan 4 kat daha hızlı büyüdüğünü belirtti.

Batı'da birkaç yüzyıldır "Biz en güzeliz, en akıllıyız, en gelişmişiz ve en zenginiz" söyleminin alışkanlık haline geldiğine dikkat çeken Orban, günün birinde böyle olmadıklarını kabul etmelerinin zor bir görev olduğunu kabul etti.

Gelecek yüzyılın Avrasya yüzyılı olacağını, zira dünyanın en büyük kıtası olan bu kıtada dünya nüfusunun yüzde 70'inin yaşadığını ve Avrasya ülkelerinin küresel ekonomideki paylarının yüzde 70'in üzerinde olduğunu vurguladı.

Günümüzde dünyada yaşanan değişimin kaybedeninin Avrupa olduğunun da altını çizen Orban sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD'nin bir parçası olsaydı, satın alma gücü paritesine göre en fakir üçüncü ülke olurdu. Bu da Avrupa'nın sürekli kaybettiğini ve mevcut süreçlerin bir numaralı kaybedeni olduğunu gösteriyor. Artık küresel ekonominin ilk beş ülkesi arasında AB ülkeleri yer almıyor."

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