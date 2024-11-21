https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/ukraynali-asker-ve-istihbaratcilar-abdde-nukleer-kirlilikle-ilgili-egitim-aldi-1090657175.html

'Ukraynalı asker ve istihbaratçılar, ABD'de nükleer kirlilikle ilgili eğitim aldı'

'Ukraynalı asker ve istihbaratçılar, ABD'de nükleer kirlilikle ilgili eğitim aldı'

Sputnik Türkiye

ABD ve müttefiklerinin Kiev'in askeri imkan ve kabiliyetlerini, nükleer silah söylemlerini artırmaya devam ettiği bir dönemde Ukraynalı asker ve... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T14:47+0300

2024-11-21T14:47+0300

2024-11-21T14:47+0300

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ABD'nin önde gelen savunma portallarından Defense One, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) temsilcilerinin ABD'de nükleer kirlilik, kalıntı ve maddelerin analiziyle ilgili eğitim aldığını yazdı.Ukraynalı 10 asker ile 10 istihbaratçının Idaho Ulusal Laboratuvarı'nda nükleer adli tıp metodolojileri konusunda 1 haftalık eğitimden geçtiğini aktaran Defense One, diğer ulusal araştırma merkezlerinden ve ABD Enerji Bakanlığı Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'nden (NNSA) uzmanların bu alandaki bilgilerini Ukraynalı temsilcilerle paylaştıklarını kaydetti.Defense One'ın haberine göre Ukraynalı temsilciler, nükleer toz ve kalıntıları toplama, koruyucu konteynerlere koyma ve taşıtlara yükleme tekniklerini de öğrendi.Haberde, "Eğitimin amacı, analiz için yüksek kaliteli numuneler (nükleer kirlenme izleri) toplama fırsatı yaratmaktır. Yaklaşık iki yıl önce Ukrayna'nın bu tür imkanları yoktu" ifadelerine de yer verildi.ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev'e ABD yapımı uzun menzilli füzeleri Rusya'yı vurmak için kullanma izni verme ve Ukrayna'ya anti-personel mayınları gönderme kararının ardından Ukrayna ordusu, ABD yapımı ATACMS ve İngiliz-Fransız yapımı Storm Shadow/SCALP füzeleriyle Rus topraklarına saldırılar düzenlemişti.ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) ise Washington'un karşılıklı nükleer saldırılara hazır olduğuna dair açıklama gelmişti. Söz konusu açıklamaya yanıt veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın sorumlu bir tutum sergilediğini belirtmiş ve "Nükleer doktrinimiz bağlamında Rusya'nın bu tür bir olayın yaşanmaması için azami çaba gösterdiğinin ve bu bağlamda sorumlu bir tutum sergilediğinin altını çizdik. Diğer ülkelerin aynı şekilde sorumlu davranmasını ve provokatif eylemlerde bulunmamasını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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