https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/icisleri-bakani-yerlikaya-yasadisi-bahisle-ilgili-9-bin-780-tutuklama-yaptik-1090629460.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Yasadışı bahisle ilgili 9 bin 780 tutuklama yaptık

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Yasadışı bahisle ilgili 9 bin 780 tutuklama yaptık

Sputnik Türkiye

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Yerlikaya, yasadışı bahisle ilgili yaptığı değerlendirmelerde bugüne... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T02:23+0300

2024-11-21T02:23+0300

2024-11-21T02:29+0300

türkiye

ali yerlikaya

yasadışı bahis

içişleri bakanlığı

tbmm plan ve bütçe komisyonu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin yapılan görüşmelerde milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtladı. Sabah komisyonda yaşanan gerginliğe yönelik sorular üzerine milletvekillerinin kendisini engellemeye çalışmasının Gazi Meclis'e yakışmadığını belirten Yerlikaya, 200 polisle içeri girildiği yönündeki iddiaların komisyonun gerçekleştiği alanın küçüklüğü nedeniyle imkansız olduğunu dile getirdi.Yerlikaya, gündemde yer alan konulardan biri olan yasadışı bahisle ilgili "Bugüne kadar 9 bin 780 tutuklama gerçekleştirildi. Ayrıca, 9 bin 874 web sayfasının erişime engellendiğini, 77 bin 979 sosyal medya hesabının kapatıldığını ifade etmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu. Uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılıklarını vurgulayan Yerlikaya, gelecek için çalıştıklarını belirterek şunları söyledi: Yapay zekalı Narkotik Vaka Analiz Sistemi'ne (NARVAS) sistemini kurduklarını anımsatan Yerlikaya, "122 bin 708 ihbar gelmiş. Bu ihbarlar arttıkça elimiz güçleniyor. Bu yılın 10 ayında 500'ün üzerinde çökertilen organize suç örgütlerinden 136'sı narkotik suçlarla ilgili" dedi.Ehliyet affı çağrılarına yönelik ise Yerlikaya şunları kaydetti:Yerlikaya, belediyeler hakkındaki soruşturma sayılarıyla ilgili de, "1701 şikayetin 176'sına soruşturma izni verilmiştir. Soruşturma izni verilenlerin 59'u AK Parti, 58'i CHP, 21'i MHP, 7'si İYİ Parti, 10'u HDP üyeleriyle ilgilidir" bilgisini verdi.'155 kolluk personelimiz intihar etmiştir'Kolluk personelinin intiharları hakkında detaylı bilgi veren Yerlikaya, "Göreve geldiğimden itibaren 1.5 yıl içerisinde 79 emniyet, 74 jandarma, 2 sahil güvenlik olmak üzere maalesef, mekanları cennet olsun 155 kolluk personelimiz intihar etmiştir" dedi.Bakan Yerlikaya, kadına yönelik şiddetle mücadeleye değinerek, bu konuda sıfır tolerans ilkesine bağlı olduklarını ifade etti..Elektronik kelepçe kapasitesiyle ilgili sorular üzerine Yerlikaya, "Elektronik kelepçe kapasite sorunumuz yok ama Allah kullanmayı nasip etmesin. Mahkeme kararıyla veriliyor. Şu anda 1500'ü, bir saniye içinde 3-4 bine çıkartırım, bu da yerli ve milli, bunda bir sorun yok" diye konuştu.'3 kamu bankasında tutulan hesapların toplam faizi 16 milyar 107 milyon 806 bin 723 lira'Tek Yürek Kampanyası kapsamında toplanan paranın faizinin sorulması üzerine Yerlikaya, "Şu an üç kamu bankasında tutulan hesapların toplam faizi 16 milyar 107 milyon 806 bin 723 lira, 3 kamu bankasında yatıyor. Bu faizler olduğu gibi o oradan ürediği için aynı hesapta kalıyor ve bunların da hepsini Sayıştay gelip denetiyor" yanıtını verdi.Yerlikaya, Suriyelilere yönelik kapsamlı adres güncelleme çalışmaları yapıldığını anlatarak, şunları kaydetti:Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen 6. Cilo Festivali (Cilo Fest) etkinliklerine katıldığını dile getiren Yerlikaya, "Oradaki hemşerilerimizle halay çektik. Kürtçe halay çektik, gayet de keyif aldım. Ama size şunu söyleyeyim; halayı hangi dilde çekerseniz çekin, sorun yok ki. Sorun, içeriği, konuşması, konusu, savcının 'gel bakalım buraya' diyeceği suç varsa, hangi dilde yaparsanız savcıdan kurtulamazsınız" ifadesini kullandı."Şehir eminleri teröre yandaş olamaz" sözünün kendisine ait olduğunu anımsatan Yerlikaya, şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/icisleri-bakani-yerlikayadan-gerginlik-sonrasi-ilk-aciklama-demokrasimizin-seviyesini-korumamiz-1090598103.html

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ali yerlikaya, yasadışı bahis, içişleri bakanlığı, tbmm plan ve bütçe komisyonu