https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/icisleri-bakani-yerlikayadan-gerginlik-sonrasi-ilk-aciklama-demokrasimizin-seviyesini-korumamiz-1090598103.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan gerginlik sonrası ilk açıklama: 'Demokrasimizin seviyesini korumamız lazım'

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan gerginlik sonrası ilk açıklama: 'Demokrasimizin seviyesini korumamız lazım'

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na girişi sırasında CHP'li milletvekilleriyle yaşanan gerginlikle ilgili yaptığı ilk açıklamada... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T12:46+0300

2024-11-20T12:46+0300

2024-11-20T12:46+0300

politika

ali yerlikaya

içişleri bakanlığı

tbmm plan ve bütçe komisyonu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

gerginlik

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın girişi sırasında CHP'li bazı milletvekilleri Bakan Yerlikaya'nın girişine izin vermek istemedi. Kısa süren gerginlik sonrasında içeri giren Bakan Yerlikaya, eleştiri olmadan demokrasi olmayacağını, ancak bunun iftira boyutunu geçmemesi gerektiğini belirterek, "Ama demokrasimizin seviyesini korumamız lazım." dedi.Telefonlarının dinlenme iddiaları doğru değil Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmeleri için toplantı salonuna girişinde yaşananların ardından, komisyonda konuya ilişkin bir konuşma yaptı. CHP milletvekillerinin, Meclis'te odaların, telefonların dinlendiği iddialarının doğru olmadığını, açık kaynaklardan CHP'nin engelleme girişiminin duyulduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Kendi grubundan, arkadaşlarından da bize bunu bildirenler oldu. Bu herkesin bildiği şey ne hikmetse dinleme konusuna nasıl bağlandı ona da şaşıyorum." ifadesini kullandı.Yüce Meclis çatısı altında olduklarını kaydeden Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü: Terör ve siyaset yan yana gelebilir mi?Ali Yerlikaya, CHP milletvekillerinin "kayyum" konusunda tepkilerini dile getirdiklerini hatırlatarak, bu konuda Anayasa'nın 127'nci maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45-46'ıncı maddelerinde hükümler bulunduğuna işaret etti.İçişleri Bakanı Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü: Belediye başkanlarının terörle yandaş olmaması gerektiğini her fırsatta söylediklerini anımsatan Yerlikaya, "Bizim demokrasimiz korunaksız değildir. Bin yıldan beri burada yaşıyoruz. Birinci asrını onurla tamamladığımız Cumhuriyetimizin ikinci asrına girdik. Ama Allah'ın izniyle, aziz milletimizin destek ve dualarıyla terör illetinden kurtulacağız." diye konuştu.

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