https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/icisleri-bakani-yerlikayadan-gerginlik-sonrasi-ilk-aciklama-demokrasimizin-seviyesini-korumamiz-1090598103.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan gerginlik sonrası ilk açıklama: 'Demokrasimizin seviyesini korumamız lazım'
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan gerginlik sonrası ilk açıklama: 'Demokrasimizin seviyesini korumamız lazım'
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na girişi sırasında CHP'li milletvekilleriyle yaşanan gerginlikle ilgili yaptığı ilk açıklamada... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T12:46+0300
2024-11-20T12:46+0300
2024-11-20T12:46+0300
politika
ali yerlikaya
içişleri bakanlığı
tbmm plan ve bütçe komisyonu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
gerginlik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090597931_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_acf2446d0584ecc7b3c9044a0dc25a88.jpg
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın girişi sırasında CHP'li bazı milletvekilleri Bakan Yerlikaya'nın girişine izin vermek istemedi. Kısa süren gerginlik sonrasında içeri giren Bakan Yerlikaya, eleştiri olmadan demokrasi olmayacağını, ancak bunun iftira boyutunu geçmemesi gerektiğini belirterek, "Ama demokrasimizin seviyesini korumamız lazım." dedi.Telefonlarının dinlenme iddiaları doğru değil Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmeleri için toplantı salonuna girişinde yaşananların ardından, komisyonda konuya ilişkin bir konuşma yaptı. CHP milletvekillerinin, Meclis'te odaların, telefonların dinlendiği iddialarının doğru olmadığını, açık kaynaklardan CHP'nin engelleme girişiminin duyulduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Kendi grubundan, arkadaşlarından da bize bunu bildirenler oldu. Bu herkesin bildiği şey ne hikmetse dinleme konusuna nasıl bağlandı ona da şaşıyorum." ifadesini kullandı.Yüce Meclis çatısı altında olduklarını kaydeden Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü: Terör ve siyaset yan yana gelebilir mi?Ali Yerlikaya, CHP milletvekillerinin "kayyum" konusunda tepkilerini dile getirdiklerini hatırlatarak, bu konuda Anayasa'nın 127'nci maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45-46'ıncı maddelerinde hükümler bulunduğuna işaret etti.İçişleri Bakanı Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü: Belediye başkanlarının terörle yandaş olmaması gerektiğini her fırsatta söylediklerini anımsatan Yerlikaya, "Bizim demokrasimiz korunaksız değildir. Bin yıldan beri burada yaşıyoruz. Birinci asrını onurla tamamladığımız Cumhuriyetimizin ikinci asrına girdik. Ama Allah'ın izniyle, aziz milletimizin destek ve dualarıyla terör illetinden kurtulacağız." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/ak-parti-sozcusu-omer-celik-mecliste-eskiyalik-kabul-edilemez--1090595046.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/14/1090597931_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_4f09bf1a9b8e27214b824d347ae580ed.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ali yerlikaya, ali yerlikaya ne dedi, ali yerlikaya chp, ali yerlikaya meclis, ali yerlikaya son dakika, ali yerlikaya komisyon
ali yerlikaya, ali yerlikaya ne dedi, ali yerlikaya chp, ali yerlikaya meclis, ali yerlikaya son dakika, ali yerlikaya komisyon
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan gerginlik sonrası ilk açıklama: 'Demokrasimizin seviyesini korumamız lazım'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na girişi sırasında CHP'li milletvekilleriyle yaşanan gerginlikle ilgili yaptığı ilk açıklamada demokrasi vurgusu yaptı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın girişi sırasında CHP'li bazı milletvekilleri Bakan Yerlikaya'nın girişine izin vermek istemedi. Kısa süren gerginlik sonrasında içeri giren Bakan Yerlikaya, eleştiri olmadan demokrasi olmayacağını, ancak bunun iftira boyutunu geçmemesi gerektiğini belirterek, "Ama demokrasimizin seviyesini korumamız lazım." dedi.
Telefonlarının dinlenme iddiaları doğru değil
Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmeleri için toplantı salonuna girişinde yaşananların ardından, komisyonda konuya ilişkin bir konuşma yaptı. CHP milletvekillerinin, Meclis'te odaların, telefonların dinlendiği iddialarının doğru olmadığını, açık kaynaklardan CHP'nin engelleme girişiminin duyulduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Kendi grubundan, arkadaşlarından da bize bunu bildirenler oldu. Bu herkesin bildiği şey ne hikmetse dinleme konusuna nasıl bağlandı ona da şaşıyorum." ifadesini kullandı.
Yüce Meclis çatısı altında olduklarını kaydeden Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hepimiz burada yemin ettik. Sizler seçildiniz. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, onun hükümetinde yer alan bakanlarız. Plan ve Bütçe ve akabinde Genel Kurula İçişleri Bakanlığımızın bütçesiyle ilgili sizlerin onayına geldik. Eleştiri olmadan demokrasi olmaz, bunun bilincindeyim. Ama birbirimize suizan, gıybet, iftira boyutunun önüne geçmesine de müsaade edebilir miyiz? Demokrasimizin seviyesini korumamız lazım."
Terör ve siyaset yan yana gelebilir mi?
Ali Yerlikaya, CHP milletvekillerinin "kayyum" konusunda tepkilerini dile getirdiklerini hatırlatarak, bu konuda Anayasa'nın 127'nci maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45-46'ıncı maddelerinde hükümler bulunduğuna işaret etti.
İçişleri Bakanı Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz 40 yıldan beri terörle imtihan ediliyoruz, sınanıyoruz. Kardeşliğimizin üzerine pusu kuran, hain, alçak terör örgütü var. Bununla mücadele ediyoruz. Bizim geleneğimizde, medeniyetimizde belediye başkanının anlamı şehir eminidir. Her şeyin emanet edildiği insandır. Şimdi terör ve siyaset yan yana gelebilir mi? Bugün siz bizi eleştireceksiniz, biz sizi sabırla dinleyeceğiz. Bizim de söylediklerimizi sabırla dinlerseniz mükemmel bir ortam olur."
Belediye başkanlarının terörle yandaş olmaması gerektiğini her fırsatta söylediklerini anımsatan Yerlikaya, "Bizim demokrasimiz korunaksız değildir. Bin yıldan beri burada yaşıyoruz. Birinci asrını onurla tamamladığımız Cumhuriyetimizin ikinci asrına girdik. Ama Allah'ın izniyle, aziz milletimizin destek ve dualarıyla terör illetinden kurtulacağız." diye konuştu.