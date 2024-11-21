https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/devlet-hastanesinde-bir-erkek-hemsirenin-bes-kadin-hemsireyi-taciz-ettigi-iddia-edildi-1090666778.html
Devlet hastanesinde bir erkek hemşirenin beş kadın hemşireyi taciz ettiği iddia edildi
Devlet hastanesinde bir erkek hemşirenin beş kadın hemşireyi taciz ettiği iddia edildi
Sputnik Türkiye
Gümüşhane'de bir devlet hastanesinde görevli erkek hemşirenin, beş kadın hemşireyi taciz ettiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T18:16+0300
2024-11-21T18:16+0300
2024-11-21T18:16+0300
türkiye
taciz
cinsel taciz
kadına yönelik taciz
sözlü taciz
kelkit devlet hastanesi
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Gümüşhane Kelkit Devlet Hastanesi'nde bir erkek hemşirenin beş kadın meslektaşını taciz ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Hem fiziksel hem de sözlü tacizle suçlanan erkek hemşire geçici olarak Şiran Devlet Hastanesi'ne görevlendirildi. Sağlık sendikasının ilçe temsilcisi çıktıKelkit Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda, hastanede hemşire olarak görev yapan ve bir sağlık sendikasının ilçe temsilcisi olduğu öğrenilen A.S., 5 kadın hemşire tarafından taciz suçlamasıyla şikayet edildi. Kadın hemşirelerin şikayet dilekçelerini üst yönetime iletmelerinin ardından konuyla ilgili hem Kelkit Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü tarafından jet hızında soruşturma başlatıldı. Kelkit Devlet Hastanesi’nde görev yapan 5 kadın hemşireye hem sözlü hem de fiziksel tacizde bulunduğu iddiasıyla suçlanan erkek hemşire A.S. geçici olarak Şiran Devlet Hastanesi’nde görevlendirilirken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/beyoglunda-sokak-ortasindaki-taciz-nitelikli-cinsel-saldiri-sayildi-sanik-kendini-yardimsever-1090654719.html
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taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, sözlü taciz, kelkit devlet hastanesi
taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, sözlü taciz, kelkit devlet hastanesi
Devlet hastanesinde bir erkek hemşirenin beş kadın hemşireyi taciz ettiği iddia edildi
Gümüşhane'de bir devlet hastanesinde görevli erkek hemşirenin, beş kadın hemşireyi taciz ettiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gümüşhane Kelkit Devlet Hastanesi'nde bir erkek hemşirenin beş kadın meslektaşını taciz ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Hem fiziksel hem de sözlü tacizle suçlanan erkek hemşire geçici olarak Şiran Devlet Hastanesi'ne görevlendirildi.
Sağlık sendikasının ilçe temsilcisi çıktı
Kelkit Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda, hastanede hemşire olarak görev yapan ve bir sağlık sendikasının ilçe temsilcisi olduğu öğrenilen A.S., 5 kadın hemşire tarafından taciz suçlamasıyla şikayet edildi. Kadın hemşirelerin şikayet dilekçelerini üst yönetime iletmelerinin ardından konuyla ilgili hem Kelkit Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü tarafından jet hızında soruşturma başlatıldı. Kelkit Devlet Hastanesi’nde görev yapan 5 kadın hemşireye hem sözlü hem de fiziksel tacizde bulunduğu iddiasıyla suçlanan erkek hemşire A.S. geçici olarak Şiran Devlet Hastanesi’nde görevlendirilirken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.