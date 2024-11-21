https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/devlet-hastanesinde-bir-erkek-hemsirenin-bes-kadin-hemsireyi-taciz-ettigi-iddia-edildi-1090666778.html

Devlet hastanesinde bir erkek hemşirenin beş kadın hemşireyi taciz ettiği iddia edildi

Devlet hastanesinde bir erkek hemşirenin beş kadın hemşireyi taciz ettiği iddia edildi

Sputnik Türkiye

Gümüşhane'de bir devlet hastanesinde görevli erkek hemşirenin, beş kadın hemşireyi taciz ettiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T18:16+0300

2024-11-21T18:16+0300

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türkiye

taciz

cinsel taciz

kadına yönelik taciz

sözlü taciz

kelkit devlet hastanesi

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Gümüşhane Kelkit Devlet Hastanesi'nde bir erkek hemşirenin beş kadın meslektaşını taciz ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Hem fiziksel hem de sözlü tacizle suçlanan erkek hemşire geçici olarak Şiran Devlet Hastanesi'ne görevlendirildi. Sağlık sendikasının ilçe temsilcisi çıktıKelkit Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda, hastanede hemşire olarak görev yapan ve bir sağlık sendikasının ilçe temsilcisi olduğu öğrenilen A.S., 5 kadın hemşire tarafından taciz suçlamasıyla şikayet edildi. Kadın hemşirelerin şikayet dilekçelerini üst yönetime iletmelerinin ardından konuyla ilgili hem Kelkit Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü tarafından jet hızında soruşturma başlatıldı. Kelkit Devlet Hastanesi’nde görev yapan 5 kadın hemşireye hem sözlü hem de fiziksel tacizde bulunduğu iddiasıyla suçlanan erkek hemşire A.S. geçici olarak Şiran Devlet Hastanesi’nde görevlendirilirken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, sözlü taciz, kelkit devlet hastanesi