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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/beyoglunda-sokak-ortasindaki-taciz-nitelikli-cinsel-saldiri-sayildi-sanik-kendini-yardimsever-1090654719.html
Beyoğlu'nda sokak ortasındaki taciz, 'nitelikli cinsel saldırı' sayıldı: Sanık kendini 'yardımsever' olarak anlattı
Beyoğlu'nda sokak ortasındaki taciz, 'nitelikli cinsel saldırı' sayıldı: Sanık kendini 'yardımsever' olarak anlattı
Sputnik Türkiye
Beyoğlu'nda sokak ortasında genç bir kadını taciz eden ve görüntülerin ortaya çıkmasıyla tutuklanan iki sanık ilk kez hakim karşısına çıktılar, kendileri ise... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T14:03+0300
2024-11-21T14:03+0300
türkiye
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cinsel taciz
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İstanbul Beyoğlu'nda sokakta yürüyen İremşan A. isimli kadına yönelik taciz görüntüleri büyük tepki çekmişti. Görüntüler sonrasında tutuklanan iki sanık ilk kez mahkemeye çıktı. 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Semir Tarhan, "Ben kötü niyetle arkadaşımızın yanına yaklaşmadım. Yardım amaçlı yanaştık. Gece ne olur ne olmaz bayan sonuçta. Ben alkolün etkisindeydim. Hanımefendiyi tutarken yere düştük. O an dengemi kaybederken onu tuttum." diye savundu. Asliye Ceza Mahkemesi, olayın 'nitelikli cinsel saldırı' olduğuna karar vererek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Hanımefendiyi tutarken yere düştükKişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve basit saldırı suçlarından açılan davada 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Semir Tarhan şunları söyledi: Sanık Ömer Konu ise şunları anlattı: "Semir 'Taksim'e götüreyim seni' dedi. Alkol aldık. Midye yiyorduk. Yanımıza kız geldi 'bize de ısmarlar mısın' dedi. Ben bir kelime dahi etmedim. Semir ile beraber İremşan muhabbet etmeye başladı. Ben de önden yürüdüm. Arkamı döndüğümde sohbet ediyorlardı. Bir 20 saniye içinde yere düştüler. Ben de anlamadım" dedi. Konu'ya "Niye müdahale etmedin" sorusu yöneltildi. Konu, "Alkollüydüm bilincim yerinde değildi. Ne yapacağımı bilemedim."Bakanlık müdahil oldu, çelişkilere dikkat çektiAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz, sanıklardan Konu'nun ilk ifadelerinde 'müştekiye iyi niyetli dokunmuş olabilirim' şeklinde beyanları olduğunu belirterek şu anki ifadesinde çelişkiler olduğunu dile getirdi. Konu ise, "Birlikte midye yedik. İremşan'a 500 liraya yakın para verdim yol parası yoktu. Ben ona dokunmadım" ifadelerini kullandı.Savcı 'nitelikli cinsel saldırı' dedi, dosya ağır cezaya gittiSavcı mütalaasında olayın basit cinsel saldırı değil nitelikli cinsel saldırı olduğunu ve bu sebeple ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini belirterek görevsizlik kararı verilmesini ve sanıkların ayrı ayrı tutukluluk halinin devamını talep etti.Mahkeme ise sanıklar hakkında basit cinsel saldırı iddiasıyla dava açılmış olsa da eylemlerin cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikle cinsel istismar suçlarını oluşturduğunu belirterek görevsizlik kararı verdi. Dosyanın nöbetçi Ağır ceza mahkemesine gönderilmesine, sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/sokak-ortasinda-genc-kizi-tacize-30-yil-hapis-istendi-bu-goruntuleri-iyi-niyetle-dokundum-diyerek-1090046941.html
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Beyoğlu'nda sokak ortasındaki taciz, 'nitelikli cinsel saldırı' sayıldı: Sanık kendini 'yardımsever' olarak anlattı

14:03 21.11.2024
© İHABeyoğlu'nda genç kıza taciz: Çevreden sesi duyanlar müdahale etti
Beyoğlu'nda genç kıza taciz: Çevreden sesi duyanlar müdahale etti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© İHA
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Beyoğlu'nda sokak ortasında genç bir kadını taciz eden ve görüntülerin ortaya çıkmasıyla tutuklanan iki sanık ilk kez hakim karşısına çıktılar, kendileri ise 'yardım için yanına yanaştım' sözleriyle savundular.
İstanbul Beyoğlu'nda sokakta yürüyen İremşan A. isimli kadına yönelik taciz görüntüleri büyük tepki çekmişti. Görüntüler sonrasında tutuklanan iki sanık ilk kez mahkemeye çıktı. 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Semir Tarhan, "Ben kötü niyetle arkadaşımızın yanına yaklaşmadım. Yardım amaçlı yanaştık. Gece ne olur ne olmaz bayan sonuçta. Ben alkolün etkisindeydim. Hanımefendiyi tutarken yere düştük. O an dengemi kaybederken onu tuttum." diye savundu. Asliye Ceza Mahkemesi, olayın 'nitelikli cinsel saldırı' olduğuna karar vererek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Hanımefendiyi tutarken yere düştük

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve basit saldırı suçlarından açılan davada 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Semir Tarhan şunları söyledi:
"Ömer Konu ile alkol aldık. Dışarıda müştekiyle karşılaştık. Ben kötü niyetle arkadaşımızın yanına yaklaşmadım. Yardım amaçlı yanaştık. Gece ne olur ne olmaz bayan sonuçta. Ben alkolün etkisindeydim. Hanımefendiyi tutarken yere düştük. O an dengemi kaybederken onu tuttum. Onca insanın içinde istismarda bulunacak değilim. Pişmanım."
Sanık Ömer Konu ise şunları anlattı:
"Semir 'Taksim'e götüreyim seni' dedi. Alkol aldık. Midye yiyorduk. Yanımıza kız geldi 'bize de ısmarlar mısın' dedi. Ben bir kelime dahi etmedim. Semir ile beraber İremşan muhabbet etmeye başladı. Ben de önden yürüdüm. Arkamı döndüğümde sohbet ediyorlardı. Bir 20 saniye içinde yere düştüler. Ben de anlamadım" dedi.
Konu'ya "Niye müdahale etmedin" sorusu yöneltildi. Konu, "Alkollüydüm bilincim yerinde değildi. Ne yapacağımı bilemedim."

Bakanlık müdahil oldu, çelişkilere dikkat çekti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz, sanıklardan Konu'nun ilk ifadelerinde 'müştekiye iyi niyetli dokunmuş olabilirim' şeklinde beyanları olduğunu belirterek şu anki ifadesinde çelişkiler olduğunu dile getirdi. Konu ise, "Birlikte midye yedik. İremşan'a 500 liraya yakın para verdim yol parası yoktu. Ben ona dokunmadım" ifadelerini kullandı.

Savcı 'nitelikli cinsel saldırı' dedi, dosya ağır cezaya gitti

Savcı mütalaasında olayın basit cinsel saldırı değil nitelikli cinsel saldırı olduğunu ve bu sebeple ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini belirterek görevsizlik kararı verilmesini ve sanıkların ayrı ayrı tutukluluk halinin devamını talep etti.
Mahkeme ise sanıklar hakkında basit cinsel saldırı iddiasıyla dava açılmış olsa da eylemlerin cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikle cinsel istismar suçlarını oluşturduğunu belirterek görevsizlik kararı verdi. Dosyanın nöbetçi Ağır ceza mahkemesine gönderilmesine, sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Beyoğlu'nda genç kıza taciz: Çevreden sesi duyanlar müdahale etti - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
TÜRKİYE
Beyoğlu'nda sokak ortasında genç kızı tacize 30 yıl hapis istendi: Bu görüntüleri 'iyi niyetle' dokundum diyerek savundu
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