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Beyoğlu'nda sokak ortasında genç kızı tacize 30 yıl hapis istendi: Bu görüntüleri 'iyi niyetle' dokundum diyerek savundu
Beyoğlu'nda sokak ortasında genç kızı tacize 30 yıl hapis istendi: Bu görüntüleri 'iyi niyetle' dokundum diyerek savundu
Sputnik Türkiye
Beyoğlu'nda genç bir kızı sokak ortasında taciz eden iki kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı ve iki şüpheli hakkında 30'ar yıla kadar hapis cezası istendi... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T13:15+0300
2024-11-05T13:16+0300
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beyoğlu
cinsel taciz
kadına yönelik taciz
iddianame
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İstanbul Beyoğlu'nda sokak ortasında genç bir kızın iki kişi tarafından tacize uğradığını gösteren görüntüler büyük tepki çekmişti. Görüntülerin ardından 25 yaşındaki İremşam A.'yı yere düşürerek taciz eden Ömer Konu ve Semir Tarhan tutuklanmıştı. İki zanlı için iddianame hazırlandı ve beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘basit cinsel saldırı’ suçlarından toplamda 10’ar yıl 6’şar aydan 30’ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Sanıklar büyük tepki çeken görüntüleri 'iyi niyetle dokundum' diyerek kendilerini savunmuşlardı.Biri taciz ederken diğeri etrafı kolaçan ettiİstanbul Beyoğlu’nda 23 Eylül 2024’de evine gitmek üzere sokakta yürüyen İremşan A.’nın (25) önünü kesip genç kızı yere düşürüp üzerine çıkmak suretiyle taciz eden ve etrafı kolaçan eden Ömer Konu ve Semir Tarhan’a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, müşteki İremşan A.’nın olay günü bir gece kulübünde alkol alıp gece 04.00 sıralarında evine gitmek üzere çıktığı, sokakta yürürken daha önceden tanımadığı şüpheliler Ömer Konu ile Semir Tarhan’ın yolunu keserek omuzuna dokundukları anlatıldı.Hazırlanan iddianamede, her ne kadar İremşan A.’nın kurtulmak için ilerlemiş ise de şüphelilerin kendisini köşeye sıkıştırdığı, bu sırada Semir Tarhan’ın elini müştekinin beline atarak vücudu ile müştekiye temas ettiği, saçını okşadığı ve bırakmadığı, hatta yere düşürerek üzerine çıktığı belirtildi. Bu sırada diğer şüpheli Ömer Konu'nun etrafı kolaçan ettiğinin aktarıldığı iddianamede, çevredeki insanların olaya görmesi üzerine şüphelilere müdahale ederek uzaklaştırdıkları kaydedildi.İyi niyet savunmasıİddianamede, Ömer Konu’nun ifadesinde müştekiye iyi niyetli dokunmuş olabileceğini söylediği, diğer şüpheli Semir Tarhan'ın ise yaptığı şeylerden pişman olduğunu söylediği belirtildi. Ayrıca, şüphelilerin İremşan A.’nın alkol etkisinde ve kendisini bilemeyecek bir durumda evine gittiği sırada yolunu kestikleri ve hem hürriyetini kısıtladığı hem de öpmek, dokunmak ve sarılmak suretiyle cinsel saldırıda bulundukları aktarıldı.30’ar yıla kadar hapis talebiHazırlanan iddianamede şüpheliler Ömer Konu ile Semir Tarhan’ın beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘basit cinsel saldırı’ suçlarından toplamda 10’ar yıl 6’şar aydan 30’ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/beyoglunda-genc-kiza-taciz-cevreden-sesi-duyanlar-mudahale-etti-1088813644.html
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beyoğlu, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, iddianame
beyoğlu, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, iddianame

Beyoğlu'nda sokak ortasında genç kızı tacize 30 yıl hapis istendi: Bu görüntüleri 'iyi niyetle' dokundum diyerek savundu

13:15 05.11.2024 (güncellendi: 13:16 05.11.2024)
© İHABeyoğlu'nda genç kıza taciz: Çevreden sesi duyanlar müdahale etti
Beyoğlu'nda genç kıza taciz: Çevreden sesi duyanlar müdahale etti - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© İHA
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Beyoğlu'nda genç bir kızı sokak ortasında taciz eden iki kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı ve iki şüpheli hakkında 30'ar yıla kadar hapis cezası istendi. Şüpheliler görüntülerin sosyal medyada yayımlanması ve tepki çekmesinin ardından tutuklanmıştı.
İstanbul Beyoğlu'nda sokak ortasında genç bir kızın iki kişi tarafından tacize uğradığını gösteren görüntüler büyük tepki çekmişti. Görüntülerin ardından 25 yaşındaki İremşam A.'yı yere düşürerek taciz eden Ömer Konu ve Semir Tarhan tutuklanmıştı. İki zanlı için iddianame hazırlandı ve beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘basit cinsel saldırı’ suçlarından toplamda 10’ar yıl 6’şar aydan 30’ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Sanıklar büyük tepki çeken görüntüleri 'iyi niyetle dokundum' diyerek kendilerini savunmuşlardı.
© İHABeyoğlu
Beyoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
Beyoğlu
© İHA

Biri taciz ederken diğeri etrafı kolaçan etti

İstanbul Beyoğlu’nda 23 Eylül 2024’de evine gitmek üzere sokakta yürüyen İremşan A.’nın (25) önünü kesip genç kızı yere düşürüp üzerine çıkmak suretiyle taciz eden ve etrafı kolaçan eden Ömer Konu ve Semir Tarhan’a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, müşteki İremşan A.’nın olay günü bir gece kulübünde alkol alıp gece 04.00 sıralarında evine gitmek üzere çıktığı, sokakta yürürken daha önceden tanımadığı şüpheliler Ömer Konu ile Semir Tarhan’ın yolunu keserek omuzuna dokundukları anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, her ne kadar İremşan A.’nın kurtulmak için ilerlemiş ise de şüphelilerin kendisini köşeye sıkıştırdığı, bu sırada Semir Tarhan’ın elini müştekinin beline atarak vücudu ile müştekiye temas ettiği, saçını okşadığı ve bırakmadığı, hatta yere düşürerek üzerine çıktığı belirtildi. Bu sırada diğer şüpheli Ömer Konu'nun etrafı kolaçan ettiğinin aktarıldığı iddianamede, çevredeki insanların olaya görmesi üzerine şüphelilere müdahale ederek uzaklaştırdıkları kaydedildi.

İyi niyet savunması

İddianamede, Ömer Konu’nun ifadesinde müştekiye iyi niyetli dokunmuş olabileceğini söylediği, diğer şüpheli Semir Tarhan'ın ise yaptığı şeylerden pişman olduğunu söylediği belirtildi. Ayrıca, şüphelilerin İremşan A.’nın alkol etkisinde ve kendisini bilemeyecek bir durumda evine gittiği sırada yolunu kestikleri ve hem hürriyetini kısıtladığı hem de öpmek, dokunmak ve sarılmak suretiyle cinsel saldırıda bulundukları aktarıldı.

30’ar yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Ömer Konu ile Semir Tarhan’ın beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘basit cinsel saldırı’ suçlarından toplamda 10’ar yıl 6’şar aydan 30’ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.
beyoglu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
TÜRKİYE
Beyoğlu'nda genç kıza taciz: Serbest bırakılan şüpheliler yeniden gözaltında
4 Ekim, 12:47
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