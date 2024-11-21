https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/bakan-memisoglu-istifa-cagrilarina-yanit-verdi-bebeklerimizin-olumune-engel-olan-bir-kisiye-niye-1090661996.html

Bakan Memişoğlu istifa çağrılarına yanıt verdi: 'Bebeklerimizin ölümüne engel olan bir kişiye niye istifa istenir'

Bakan Memişoğlu istifa çağrılarına yanıt verdi: 'Bebeklerimizin ölümüne engel olan bir kişiye niye istifa istenir'

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yenidoğan çetesi nedeniyle yapılan istifa çağrılarla ilgili konuştu. 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T16:38+0300

2024-11-21T16:38+0300

2024-11-21T16:38+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

kemal memişoğlu

yenidoğan çetesi

istifa

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Türkiye'yi sarsan yenidoğan çetesiyle ilgili yargılamalar sürerken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da yenidoğan çetesi nedeniyle kendisine yapılan istifa çağrılarına yanıt verdi. Memişoğlu, "Bebeklerimizin ölümüne engel olan bir kişiye niye istifa istenir. Bunları yakalattığımız için mi?” dedi.Ankara'da düzenlenen Üçüncü Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi'ne katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 4 Kasım'da devreye alınan Normal Doğum Eylem Planı hakkında konuştu. Memişoğlu, “2023 senesinde 953 bin doğum var ve bunun yüzde 50’si sezaryen. Sezaryen, bir doğum yöntemi değil, bir ameliyat yöntemidir. Doğal ve normal olmayanı sezaryendir. Sezaryen, tıbbi olarak doğum eylemini gerçekleştirme anlamında endikasyon dediğimiz tıbbi gereklilik durumunda oran olarak 10 doğumda en fazla bir buçuğunda olması gereken bir durum” diye konuştu. Sağlık sektöründe de kötüler olabilir Her meslekte olduğu gibi çok az miktarda sağlık sektöründe de kötülerin olabileceğini belirten Memişoğlu, “Bizim görevimiz bu kötüleri ayıklamak ve gerekli cezayı vermektir. Bazen dezenformasyonlar oluyor, iftiralar oluyor. Bunlardan biz asla yılmayız. Biz iyilik tarafıyız. Bizler, bu dünyada hem iyilik medeniyetiyiz, meslek grubu olarak da iyilik tarafıyız. O nedenle, kötülüğü ortaya çıkarıp, mücadele ederken, kötülüğün iftirası ve yalanlarıyla da mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.Neden istifa istenir?Bakan Memişoğlu, açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bir gazeteci tarafından Yenidoğan Çetesi’ nedeniyle yapılan istifa çağrılarının sorulması üzerine Bakan Memişoğlu, “Bebeklerimizin ölümüne engel olan bir kişiye niye istifa istenir. Bunları yakalattığımız için mi?” yanıtını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/bakan-memisoglundan-yenidogan-cetesi-aciklamasi-bizim-icin-cetenin-adi-insanliktan-nasibini-1090564894.html

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sağlık bakanlığı, kemal memişoğlu, yenidoğan çetesi, istifa