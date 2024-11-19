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Bakan Memişoğlu'ndan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: 'Bizim için çetenin adı insanlıktan nasibini almamışlar çetesidir'
Bakan Memişoğlu'ndan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: 'Bizim için çetenin adı insanlıktan nasibini almamışlar çetesidir'
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Memişoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin sunumunda yaptığı açıklamada, Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T16:13+0300
2024-11-19T16:13+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
sağlık bakanı
kemal memişoğlu
yenidoğan çetesi
aile hekimliği
aile hekimliği
aşı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin "Bizim için bu operasyonun adı, 'çürük elma operasyonu'; çetenin adı da 'insanlıktan nasibini almamışlar çetesi'dir. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği konusunda duyduğumuz endişe her şeyin ötesindedir" dedi.Bakan Memişoğlu, Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:Memişoğlu, bu kapsamda, idari denetimlere ilaveten bilim insanlarıyla kanıta dayalı tıp uygulamaları ve risk yönetimini ihtiva eden yeni bir denetim modelini hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, "Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu ile başlattığımız bu sistemi, tüm branşlarda da uygulamaya alıyoruz. Sadece 2024'te 46 bin 160 olağan ve 7 bin 318 olağan dışı denetim gerçekleştirdik. Bu denetimler neticesinde çok sayıda 'faaliyet durdurma' ve 'idari para cezası' verdik; ayrıca suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.'Özel hastanelerin işleyişine ilişkin düzenleme çalışmalarımız devam ediyor'Sağlık Bakanı Memişoğlu, kamu hastanelerinde görev yapan hekimlerin mesai sonrası çalışmalarını özendireceklerini ifade ederek, "Özel hastanelerin işleyişi, sağlık meslek mensuplarının serbest meslek icrası kuralları, sağlık yapıları ve sağlık araçlarına ilişkin düzenleme çalışmalarımız devam ediyor" dedi.Memişoğlu, ilköğretim çağındaki çocuklar için 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' programı ile koruyucu sağlık davranışlarını geliştireceklerini; beslenme ve obezite, hareketli yaşam ve stresle mücadele konularında koruyucu programları güçlendireceklerini de söyledi.'Yeni aşılar üretmek üzere bir ekosistem oluşturuyoruz'Bakan Memişoğlu, sağlıkta AR-GE ve ÜR-GE projelerine de destek olunduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Başarıya dayalı bir aile hekimliği ödeme sistemini uygulamaya koyduk'Kemal Memişoğlu, son 4 ayda başarıya dayalı bir aile hekimliği ödeme sistemini uygulamaya koyduklarını, kayıtlı nüfus sayısı yerine hastalık yüküne göre modellenen yeni sistemle aile hekimlerinin vatandaşlara ayıracağı süreyi artırdıklarını söyledi. Memişoğlu, "Koruyucu sağlık hizmetlerini merkeze alan, kronik hastalıkları kapsamlı şekilde takip eden, muayene sayısı yerine teşhis ve tedavi sürecinin etkinliğini artıran yeni modeli daha da geliştiriyoruz. Yöneticilerimizi, başarı kriterleri ile takip ediyor ve değerlendiriyoruz" sözlerini sarf etti.Sağlık eğitimi ve hizmetinin kalitesini, etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla YÖK ile "Sağlık Hizmetleri ve Eğitim Koordinasyon Komisyonu"nu kurduklarını anlatan Memişoğlu, normal doğumu teşvik etmek amacıyla eylem planını hayata geçirdiklerini, Bağımlılıkla Mücadele, Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi ve Sağlık Okuryazarlığı yeni eylem planlarının hazırlandığını aktardı.'İyi hekimlik uygulamalarını ödüllendirip, değerli kılacağız'Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda sağlık alanındaki yol haritasına ilişkin bilgi veren Memişoğlu, koruyucu sağlık hizmetini geliştireceklerini; doğru yerde, doğru zamanda, etkin tedavinin mümkün olacağı, verimli ve sürdürülebilir sağlık sistemini güçlendireceklerini ifade etti.Şeffaf, bilişim tabanlı, bilimsel verilere ve risk yönetimine dayalı, yapay zekanın kullanılacağı, çoklu denetim mekanizmasını geliştireceklerini belirten Memişoğlu, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/yenidogan-cetesi-davasinda-mahkeme-baskani-mehtap-cocugu-oldur-cumlesini-sordu-evet-cirkin-bir-1090556721.html
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sağlık bakanlığı, sağlık bakanı, kemal memişoğlu, yenidoğan çetesi, aile hekimliği, aile hekimliği, aşı, özel hastane
sağlık bakanlığı, sağlık bakanı, kemal memişoğlu, yenidoğan çetesi, aile hekimliği, aile hekimliği, aşı, özel hastane

Bakan Memişoğlu'ndan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: 'Bizim için çetenin adı insanlıktan nasibini almamışlar çetesidir'

16:13 19.11.2024
© AA / Metin AktaşSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© AA / Metin Aktaş
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Sağlık Bakanı Memişoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin sunumunda yaptığı açıklamada, Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin konuşarak, "Bizim için bu operasyonun adı, 'çürük elma operasyonu'; çetenin adı da 'insanlıktan nasibini almamışlar çetesi'dir" cümlesini kaydetti.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin "Bizim için bu operasyonun adı, 'çürük elma operasyonu'; çetenin adı da 'insanlıktan nasibini almamışlar çetesi'dir. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği konusunda duyduğumuz endişe her şeyin ötesindedir" dedi.
Bakan Memişoğlu, Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

Yakın zamanda ülkemizde bazı yenidoğan birimlerinde yaşanan ve hepimizi derinden üzen hadiseye de değinmek istiyorum. Ancak yargıya intikal etmiş, soruşturma aşamasından kovuşturma aşamasına geçilmiş bir dosya olduğu için detaylara giremeyeceğim. Bizim için bu operasyonun adı, 'çürük elma operasyonu', çetenin adı da 'insanlıktan nasibini almamışlar çetesi'dir. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği konusunda duyduğumuz endişe her şeyin ötesindedir. Biz hekimlerin meslek yemini, hayatı korumak ve insan sağlığını her şeyin üstünde tutmaktır. Bu yemine aykırı düşecek hiçbir şeye müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atabilecek uygulamalara müsaade etmeyeceğimizi kesin bir dille belirtiyoruz. Her zaman olduğu gibi yasa dışılık ve usulsüzlüklerle mücadele ettik ve mücadele etmeye devam edeceğiz.

Memişoğlu, bu kapsamda, idari denetimlere ilaveten bilim insanlarıyla kanıta dayalı tıp uygulamaları ve risk yönetimini ihtiva eden yeni bir denetim modelini hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, "Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu ile başlattığımız bu sistemi, tüm branşlarda da uygulamaya alıyoruz. Sadece 2024'te 46 bin 160 olağan ve 7 bin 318 olağan dışı denetim gerçekleştirdik. Bu denetimler neticesinde çok sayıda 'faaliyet durdurma' ve 'idari para cezası' verdik; ayrıca suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

'Özel hastanelerin işleyişine ilişkin düzenleme çalışmalarımız devam ediyor'

Sağlık Bakanı Memişoğlu, kamu hastanelerinde görev yapan hekimlerin mesai sonrası çalışmalarını özendireceklerini ifade ederek, "Özel hastanelerin işleyişi, sağlık meslek mensuplarının serbest meslek icrası kuralları, sağlık yapıları ve sağlık araçlarına ilişkin düzenleme çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
Memişoğlu, ilköğretim çağındaki çocuklar için 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' programı ile koruyucu sağlık davranışlarını geliştireceklerini; beslenme ve obezite, hareketli yaşam ve stresle mücadele konularında koruyucu programları güçlendireceklerini de söyledi.

'Yeni aşılar üretmek üzere bir ekosistem oluşturuyoruz'

Bakan Memişoğlu, sağlıkta AR-GE ve ÜR-GE projelerine de destek olunduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
2025 yılı itibarıyla 1600 projeyi destekliyor ve yaklaşık 2 milyar 153 milyon lira AR-GE finansmanı sağlamış oluyoruz. Dünyada Kovid-19 pandemisinde aşı üretebilen ilk 7 ülkeden birisi olan ülkemizde, yeni aşılar üretmek üzere bir ekosistem oluşturuyoruz. Türkiye'nin kendi ihtiyacı olan aşıları ülkemize kazandırıyoruz. Orta vadeli hedefimiz ise ülkemizi aşıları sadece tüketen değil, üretip ihraç eden bir ülke haline getirmektir. Vatandaşlarımızın kullandığı ilaçların, kutu bazında yaklaşık yüzde 91'ini, değer bazında ise yaklaşık yüzde 57'sini ülkemizde üretiyoruz.

'Başarıya dayalı bir aile hekimliği ödeme sistemini uygulamaya koyduk'

Kemal Memişoğlu, son 4 ayda başarıya dayalı bir aile hekimliği ödeme sistemini uygulamaya koyduklarını, kayıtlı nüfus sayısı yerine hastalık yüküne göre modellenen yeni sistemle aile hekimlerinin vatandaşlara ayıracağı süreyi artırdıklarını söyledi. Memişoğlu, "Koruyucu sağlık hizmetlerini merkeze alan, kronik hastalıkları kapsamlı şekilde takip eden, muayene sayısı yerine teşhis ve tedavi sürecinin etkinliğini artıran yeni modeli daha da geliştiriyoruz. Yöneticilerimizi, başarı kriterleri ile takip ediyor ve değerlendiriyoruz" sözlerini sarf etti.
Sağlık eğitimi ve hizmetinin kalitesini, etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla YÖK ile "Sağlık Hizmetleri ve Eğitim Koordinasyon Komisyonu"nu kurduklarını anlatan Memişoğlu, normal doğumu teşvik etmek amacıyla eylem planını hayata geçirdiklerini, Bağımlılıkla Mücadele, Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi ve Sağlık Okuryazarlığı yeni eylem planlarının hazırlandığını aktardı.

'İyi hekimlik uygulamalarını ödüllendirip, değerli kılacağız'

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda sağlık alanındaki yol haritasına ilişkin bilgi veren Memişoğlu, koruyucu sağlık hizmetini geliştireceklerini; doğru yerde, doğru zamanda, etkin tedavinin mümkün olacağı, verimli ve sürdürülebilir sağlık sistemini güçlendireceklerini ifade etti.
Şeffaf, bilişim tabanlı, bilimsel verilere ve risk yönetimine dayalı, yapay zekanın kullanılacağı, çoklu denetim mekanizmasını geliştireceklerini belirten Memişoğlu, şunları kaydetti:

İyi hekimlik uygulamalarını ödüllendirip, değerli kılacağız. Kanıta Dayalı Geleneksel Tıp Uygulamalarını güçlendireceğiz. Başta gıda takviyeleri olmak üzere halk sağlığını doğrudan etkileyen ürünlerle ilgili çalışma yapacağız. Genetik bazlı kişisel tedavilerin ülkemizdeki uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Akılcı laboratuvar, akılcı görüntüleme ve akılcı ilaç kullanımı programlarıyla sağlık hizmetlerinde maliyet etkin hizmet sunumunu geliştireceğiz. Yeni nesil ilaçların geliştirilmesi için yapılan çalışmaları destekleyeceğiz. Evde sağlık hizmetlerinde uzaktan sağlık hizmet sunumu ve tele-tıp uygulamalarının kullanımını yaygınlaştıracağız.

Yenidoğan çetesi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
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