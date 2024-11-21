https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/ankara-istanbul-ve-bursada-okullar-tatil-mi-1090656675.html

Ankara, İstanbul ve Bursa'da okullar tatil mi?

Ankara, İstanbul ve Bursa'da okullar tatil mi?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından kuvvetli lodos özellikle İstanbul ve Bursa'da etkili oluyor. Hava durumunun ağır seyretmesi üzerine... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T14:40+0300

2024-11-21T14:40+0300

2024-11-21T14:40+0300

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Meteorolojinin peş peşe uyarılarının ardından İstanbul ve Bursa'da şiddetli lodos etkili oluyor. Ankara'da da uzun zamandır beklenen yağmur gün içinde yer yer etkili olmaya başladı. Şiddetli fırtına ve lodosun etkili olduğu 'Bursa ve İstanbul'da okullar tatil edilecek mi?' sorusu da hem öğrencilerin hem de velilerin merak konusu. Sosyal medya üzerinden hem öğrenciler hem de veliler 22 Kasım'da okulların tatil olup olmadığını araştırıyor.İstanbul'da okullar tatil mi?Marmara Bölgesi'nde sağanak yağışın etkili olacağını bildiren MGM, olumsuz hava koşulları ve doğal afetlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. İstanbul'da okulların tatil edileceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Bursa'da okullar tatil edilecek mi?Bursa'da da sabahın erken saatlerinden itibaren lodos birçok kazaya sebep oldu. Bursa'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair ise Bursa Valiliği'nden henüz resmi bir açıklama yok.Ankara'da okullar tatil mi?Sıcaklığın 15 derece olduğu ve yer yer yağmur etkili olan Ankara'da da henüz okulların tatil edildiğine dair resmi açıklama yapılmadı. Ankara'da cuma ve cumartesi günlerin de yağışlı havanın sürmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/bursada-lodos-etkili-oluyor-hali-saha-yerle-bir-oldu-1090635963.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/meteorolojiden-istanbul-ankara-ve-izmir-dahil-49-il-icin-sari-alarm-akom-da-saat-verip-uyardi-1090630642.html

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