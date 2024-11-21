Ankara, İstanbul ve Bursa'da okullar tatil mi?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye'nin en büyük dört bankasından üçünün kamu bankası olması, sistemin kötü kurgulandığını gösteriyor'
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi davası: Cezaevinden ihbar mektubu geldi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Burcu Uğur: Ölen çocukların neden öldüklerini, hastanenin mi doktorun mu sebep olduğunu bu rapor bize veriyor
12:06
84 dk
HABER MASASI
Rüyaların dinsel boyutu
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
İkinci el otomobil fiyatları ne olacak?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Biden yönetimi iktidardan gidiyor ama savaşı kışkırtmayı ve saldırganlığı bırakmıyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Yasadışı bahiste renk ayrımcılığı
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
ABD'de mühimmat ve cephane sıkıntısı
19:06
84 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Farklı perspektiflerin ismi: Tolstoy
20:30
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Karadağ maçındaki bahis reklamı bardağı taşıran son damla mıydı?'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yasa dışı bahis tek bir TV kanalının meselesi değil’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Cezaevlerindeki son tablo: Af mı geliyor?
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Mine Ayman ve Erdem Tunç stüdyo konuğumuz
12:06
83 dk
HABER MASASI
Rüyaların Sanata ve Edebiyata Etkileri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Pekin'den teğmenler açıklaması
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/ankara-istanbul-ve-bursada-okullar-tatil-mi-1090656675.html
Ankara, İstanbul ve Bursa'da okullar tatil mi?
Ankara, İstanbul ve Bursa'da okullar tatil mi?
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından kuvvetli lodos özellikle İstanbul ve Bursa'da etkili oluyor. Hava durumunun ağır seyretmesi üzerine... 21.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-21T14:40+0300
2024-11-21T14:40+0300
türkiye
okul
tatil
ankara
bursa
istanbul
hava durumu
hava durumu
istanbul hava durumu
bursa hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/09/1053651667_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e686ea53537e288cde4aa4a9506ed04e.jpg
Meteorolojinin peş peşe uyarılarının ardından İstanbul ve Bursa'da şiddetli lodos etkili oluyor. Ankara'da da uzun zamandır beklenen yağmur gün içinde yer yer etkili olmaya başladı. Şiddetli fırtına ve lodosun etkili olduğu 'Bursa ve İstanbul'da okullar tatil edilecek mi?' sorusu da hem öğrencilerin hem de velilerin merak konusu. Sosyal medya üzerinden hem öğrenciler hem de veliler 22 Kasım'da okulların tatil olup olmadığını araştırıyor.İstanbul'da okullar tatil mi?Marmara Bölgesi'nde sağanak yağışın etkili olacağını bildiren MGM, olumsuz hava koşulları ve doğal afetlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. İstanbul'da okulların tatil edileceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Bursa'da okullar tatil edilecek mi?Bursa'da da sabahın erken saatlerinden itibaren lodos birçok kazaya sebep oldu. Bursa'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair ise Bursa Valiliği'nden henüz resmi bir açıklama yok.Ankara'da okullar tatil mi?Sıcaklığın 15 derece olduğu ve yer yer yağmur etkili olan Ankara'da da henüz okulların tatil edildiğine dair resmi açıklama yapılmadı. Ankara'da cuma ve cumartesi günlerin de yağışlı havanın sürmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/bursada-lodos-etkili-oluyor-hali-saha-yerle-bir-oldu-1090635963.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/meteorolojiden-istanbul-ankara-ve-izmir-dahil-49-il-icin-sari-alarm-akom-da-saat-verip-uyardi-1090630642.html
türkiye
ankara
bursa
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/09/1053651667_118:0:766:486_1920x0_80_0_0_9590a27ca1aff88112dc2c9b8e9a4805.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
okullar tatil mi, okullar atatil mi 21 kasım, okullar tatil mi 22 kasım, bursada okullar tatil mi, bursa okul tatil mi, istanbulda okullar tatil mi, istanbul valilik okullar tatil mi, istanbul okullar tatil mi 21 kasım, istanbul'da okullar tatil mi 22 kasım, ankara'da okullar tatil mi 21 kasım, ankara'da okullar tatil mi 22 kasım, yarın okullar tatil mi, okul tatil mi bursa, okul tatil mi yarın, yarın okullar tatil mi
okullar tatil mi, okullar atatil mi 21 kasım, okullar tatil mi 22 kasım, bursada okullar tatil mi, bursa okul tatil mi, istanbulda okullar tatil mi, istanbul valilik okullar tatil mi, istanbul okullar tatil mi 21 kasım, istanbul'da okullar tatil mi 22 kasım, ankara'da okullar tatil mi 21 kasım, ankara'da okullar tatil mi 22 kasım, yarın okullar tatil mi, okul tatil mi bursa, okul tatil mi yarın, yarın okullar tatil mi

Ankara, İstanbul ve Bursa'da okullar tatil mi?

14:40 21.11.2024
© AAKonya Valiliği açıkladı: 22 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi
Konya Valiliği açıkladı: 22 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
© AA
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından kuvvetli lodos özellikle İstanbul ve Bursa'da etkili oluyor. Hava durumunun ağır seyretmesi üzerine öğrenci ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Meteorolojinin peş peşe uyarılarının ardından İstanbul ve Bursa'da şiddetli lodos etkili oluyor. Ankara'da da uzun zamandır beklenen yağmur gün içinde yer yer etkili olmaya başladı. Şiddetli fırtına ve lodosun etkili olduğu 'Bursa ve İstanbul'da okullar tatil edilecek mi?' sorusu da hem öğrencilerin hem de velilerin merak konusu. Sosyal medya üzerinden hem öğrenciler hem de veliler 22 Kasım'da okulların tatil olup olmadığını araştırıyor.

İstanbul'da okullar tatil mi?

Marmara Bölgesi'nde sağanak yağışın etkili olacağını bildiren MGM, olumsuz hava koşulları ve doğal afetlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. İstanbul'da okulların tatil edileceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Lodos halı sahayı yerle bir etti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
TÜRKİYE
Bursa'da lodos etkili oluyor: Halı saha yerle bir oldu, insanlar 'uçmamak' için ağaçlara tutundu
10:12

Bursa'da okullar tatil edilecek mi?

Bursa'da da sabahın erken saatlerinden itibaren lodos birçok kazaya sebep oldu. Bursa'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair ise Bursa Valiliği'nden henüz resmi bir açıklama yok.

Ankara'da okullar tatil mi?

Sıcaklığın 15 derece olduğu ve yer yer yağmur etkili olan Ankara'da da henüz okulların tatil edildiğine dair resmi açıklama yapılmadı. Ankara'da cuma ve cumartesi günlerin de yağışlı havanın sürmesi bekleniyor.
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
TÜRKİYE
Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 49 il için sarı alarm: AKOM da saat verip uyardı, kuvvetli yağış geliyor
05:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала