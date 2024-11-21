https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/meteorolojiden-istanbul-ankara-ve-izmir-dahil-49-il-icin-sari-alarm-akom-da-saat-verip-uyardi-1090630642.html

Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 49 il için sarı alarm: AKOM da saat verip uyardı, kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 49 il için sarı alarm: AKOM da saat verip uyardı, kuvvetli yağış geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 21 Kasım hava durumunda 49 il için sarı kodlu alarm verdi. İzmir, İstanbul, Ankara ve Antalya'da kuvvetli lodos ve gök... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T05:36+0300

2024-11-21T05:36+0300

2024-11-21T06:26+0300

türkiye

akom

istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 49 il için sarı alarm verdi. Bu illerde özellikle öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji'nin 21 Kasım hava durumu tahminine göre, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Güneydoğu Anadolu ile Malatya, Elazığ, Tunceli, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Van ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Adana, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları, Marmara'nın batısında 4 ila 6 derece azalacak. Fırtına etkili olacakRüzgarın Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.AKOM'dan İstanbul için fırtına ve sağanak uyarısıİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde yarından itibaren kuvvetli lodos ve karayel ile kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde bugünden itibaren alçak basınç sisteminin etkili olması bekleniyor.Rüzgarın lodos ve karayel yönünden kuvvetlenerek fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, beraberinde de kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanması öngörülürken, sıcaklıklarda da 8-10 derece düşüş olacağı tahmin ediliyor.Bu saat aralığına dikkatİstanbul'da gece 00.00'dan itibaren kuvvetlenmesi beklenen rüzgarın cumartesi öğle saatlerine kadar aralıklarla fırtına şeklinde eseceği, yağışların yarın 12.00-21.00 arasında, cumartesi de 08.00-20.00 arasında etkili olacağı öngörülüyor.İGDAŞ'tan da uyarı: Mutlaka kapatınMeteoroloji ve AKOM'un ardından İGDAŞ abonelerini uyardı. İGDAŞ açıklamasında, "Bugün İstanbul için fırtına uyarısı yapılmıştır. Güvenli doğalgaz kullanımı için ortama temiz hava girişini sağlayan havalandırma menfezini her zaman açık tutunuz. Bacalı kombi, şofben, soba gibi cihazlarınızı gece yatmadan önce mutlaka kapatınız" ifadelerine yer verildi.Kar ne zaman yağacak?Hava sıcaklıkları cumartesi akşam saatlerinden itibaren 10-12 derece birden azalacak. Hafta sonu Marmara'da kuvvetli yağış etkisini gösterecek. Cumartesi gece saatlerinde ve pazar günü yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili olacak. Sarı kodlu uyarı nedir?'Hava durumu potansiyel tehlikelidir' anlamını taşıyan sarı kod ile "Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı" uyarısı yapılıyor.Bugün sarı kodlu uyarı verilen iller ise şöyle: Afyonkarahisar, Ankara Aydın, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Muğla, Niğde, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat, Aksaray, Kırıkale, Yalova, Düzce, Amasya, Antalya, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak, Zonguldak, Karaman, Bartın ve Karabük.Bugün hava nasıl olacak? İllere göre hava durumuBURSA 13°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlıEDİRNE 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL 16°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlıKOCAELİ 12°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlıA.KARAHİSAR 3°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıDENİZLİ 10°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıİZMİR 14°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.MANİSA 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.ADANA 13°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA 15°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.HATAY 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN 14°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANKARA 5°C, 17°CParçalı, zamanla çok bulutluESKİŞEHİR 5°C, 18°CParçalı, zamanla çok bulutluKAYSERİ 2°C, 17°CParçalı, zamanla çok bulutluKONYA 6°C, 16°CParçalı, zamanla çok bulutluBOLU 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlıDÜZCE 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlıKASTAMONU 5°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıZONGULDAK 12°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlıAMASYA 6°C, 20°CParçalı bulutluSAMSUN 12°C, 25°CParçalı bulutluTOKAT 5°C, 18°CParçalı bulutluTRABZON 12°C, 20°CParçalı bulutluERZURUM 0°C, 7°CParçalı ve çok bulutluKARS -1°C, 8°CParçalı ve çok bulutluMALATYA 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıVAN 0°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıDİYARBAKIR 5°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

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