https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/bursada-lodos-etkili-oluyor-hali-saha-yerle-bir-oldu-1090635963.html

Bursa'da lodos etkili oluyor: Halı saha yerle bir oldu

Bursa'da lodos etkili oluyor: Halı saha yerle bir oldu

Sputnik Türkiye

Bursa'da etkisini artıran şiddetli lodos, millet bahçesinde bulunan bir halı sahayı yerle bir etti. Sabah saatlerinde şiddetini artıran lodos sebebiyle bir... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

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Bursa'da meteoroloji uyarı vermiş ve lodos karşı uyarmıştı. Kentte etkili olan lodosun ardından birçok ağaç devrildi, insanlar yürümekte zorlandı.Halı saha devrildiMerkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde bulunan Soğanlı Millet Bahçesi'nin içindeki halı saha, şiddetli lodos yüzünden yerle bir oldu. Yıkılan halı sahayı görenler durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye personelleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, belediye personelleri de yerle bir olan halı sahada çalışma başlattı.Sürüklenmemek için direğe tutunduSabah saatlerinde işe gitmek isteyen insanlar ve okula gitmek isteyen çocuklar fırtınanın etkisiyle zorluk yaşadı. Bir çocuk sürüklenmemek için direğe tutundu.Bursa'da okular tatil mi?Bursa'daki lodos beklentisi okulların tatil olup olmayacağı konusunda akıllarda soru işareti oluşturdu.Başta öğrenciler olmak üzere öğretmenler ve veliler Bursa'da lodos nedeniyle okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.Ancak henüz konu ile ilgili resmi açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/marmarada-lodos-siddetini-artirdi-sehir-hatlari-ido-ve-budodan-sefer-iptalleri-1090632514.html

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