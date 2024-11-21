https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/a-milli-takimin-rakibi-belli-olacak-uefa-uluslar-ligi-kura-cekimi-ne-zaman-1090667971.html

A Milli Takım'ın rakibi belli olacak: UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman?

A Milli Takım'ın rakibi belli olacak: UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman?

Sputnik Türkiye

UEFA Uluslar B Ligi 4.Grup maçlarında 11 puan ile ikinci sırada yer alan Türkiye A Ligi'ne yükselme hakkını kaybetmişti. A Milli Takım'ın play off turunda... 21.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-21T19:27+0300

2024-11-21T19:27+0300

2024-11-21T19:34+0300

spor

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol maçı

uefa uluslar ligi

uefa uluslar b ligi

kura çekimi

maç

tarihi maç

maç yayını

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/0f/1076368661_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16a15967e0d3751d05fc65858c3e4fa8.jpg

UEFA Uluslar Ligi'nde play off kura çekiminde Türkiye'nin rakibi 22 Kasım Cuma günü saat 14.00'da belli olacak.Türkiye, Karadağ takımına deplasmanda 3-1 kaybederken A Ligi'ne yükselme hakkını da yitirmişti. Play off turuna kalan A Milli Takım İskoçya, Belçika, Macaristan veya Sırbistan arasından bir rakiple oynayacak. Türkiye'nin rakipleri kim?UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri İskoçya, Belçika, Macaristan veya Sırbistan olacağı ifade edildi. Ay yıldızlı ekibin 2025 Mart ayında oynanacak maçlar ile A Ligi'ne yükselme şansı bulunuyor. UEFA Uluslar Ligi kura çekimi hangi kanalda?A Milli Takım'ın rakibinin belli olacağı UEFA Uluslar Ligi kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek organizasyonla açıklanacak. UEFA TV üzerinden Türkiye saati ile saat 14.00'da naklen yayınlanması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/ziraat-turkiye-kupasinda-2-eleme-turu-kura-cekimi-ne-zaman-1087964329.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uefa uluslar ligi kura çekimi, kura çekimi izle, türkiye rakipleri, uefa tv canlı izle, uefa milli takım kura çekimi, türkiye rakibi kim oldu