https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/ziraat-turkiye-kupasinda-2-eleme-turu-kura-cekimi-ne-zaman-1087964329.html

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kura çekimi ne zaman?

Sputnik Türkiye

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimi 17 Eylül Salı gün saat 14.00'te Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T04:06+0300

2024-09-13T04:06+0300

2024-09-13T04:06+0300

spor

ziraat türkiye kupası

kura çekimi

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek ikinci eleme turu kura çekimi 17 Eylül Salı günü yapılacak. Saat 14.00'te başlayacak kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katılacak.İkinci eleme turu, tek maç üzerinden oynanacak ve bu turu geçen takım, adını 3. eleme turuna yazdıracak. Bu aşamada 64 takım yer alacak ve bunlardan 32'si bir üst tura yükselecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/ziraat-turkiye-kupasi-maclari-ne-zaman-hangi-kanalda-1087875427.html

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