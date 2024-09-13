https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/ziraat-turkiye-kupasinda-2-eleme-turu-kura-cekimi-ne-zaman-1087964329.html
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kura çekimi ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kura çekimi ne zaman?
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimi 17 Eylül Salı gün saat 14.00'te Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde... 13.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-13T04:06+0300
2024-09-13T04:06+0300
2024-09-13T04:06+0300
spor
ziraat türkiye kupası
kura çekimi
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek ikinci eleme turu kura çekimi 17 Eylül Salı günü yapılacak. Saat 14.00'te başlayacak kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katılacak.İkinci eleme turu, tek maç üzerinden oynanacak ve bu turu geçen takım, adını 3. eleme turuna yazdıracak. Bu aşamada 64 takım yer alacak ve bunlardan 32'si bir üst tura yükselecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/ziraat-turkiye-kupasi-maclari-ne-zaman-hangi-kanalda-1087875427.html
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kura çekimi ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimi 17 Eylül Salı gün saat 14.00'te Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek ikinci eleme turu kura çekimi 17 Eylül Salı günü yapılacak. Saat 14.00'te başlayacak kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katılacak.
İkinci eleme turu, tek maç üzerinden oynanacak ve bu turu geçen takım, adını 3. eleme turuna yazdıracak. Bu aşamada 64 takım yer alacak ve bunlardan 32'si bir üst tura yükselecek.