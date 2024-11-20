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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/ukrayna-disisleri-bakanligi-batiyi-bilgi-kirliligi-ile-sucladi-1090625213.html
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Batı'yı 'bilgi kirliliği' ile suçladı
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Batı'yı 'bilgi kirliliği' ile suçladı
Sputnik Türkiye
Kiev'deki Batılı elçiliklerin iddia edilen bir hava saldırısı nedeniyle kapandığına dair haberlerin ardından Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T21:26+0300
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ABD, İtalya ve İspanya'nın Ukrayna'daki büyükelçilikleri, 20 Kasım’da güçlü bir hava saldırısı düzenleneceği iddiası üzerine faaliyetlerini durdurduklarını duyurmuşlardı.Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı da günü yaptığı açıklamada, Ukrayna’da bulunan vatandaşlarına güvenlik önlemlerini artırmalarını ya da ülkeyi terk etmelerini önermişti. Benzer şekilde, Kiev’deki Kazakistan Büyükelçiliği de vatandaşlarına güvenlik gerekçesiyle Ukrayna’yı terk etmelerini önermişti.Söz konusu girişimlere ilişkin Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ortaklarımızın, Ukrayna'daki çatışmanın 1001'inci gününde, herhangi bir ek bilgi paylaşımı olmaksızın önceki 1000 günde olduğu gibi tepki vermelerinin doğru olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/rusya-disisleri-bakani-lavrov-avrupada-nazi-virusune-karsi-yapilan-asinin-etkisi-zayifladi-1090624399.html
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Batı'yı 'bilgi kirliliği' ile suçladı

21:26 20.11.2024
Ukrayna bayrağı
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
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Kiev'deki Batılı elçiliklerin iddia edilen bir hava saldırısı nedeniyle kapandığına dair haberlerin ardından Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Batı, bilgi kirliliği oluşturmakla suçlandı.
ABD, İtalya ve İspanya'nın Ukrayna'daki büyükelçilikleri, 20 Kasım’da güçlü bir hava saldırısı düzenleneceği iddiası üzerine faaliyetlerini durdurduklarını duyurmuşlardı.
Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı da günü yaptığı açıklamada, Ukrayna’da bulunan vatandaşlarına güvenlik önlemlerini artırmalarını ya da ülkeyi terk etmelerini önermişti. Benzer şekilde, Kiev’deki Kazakistan Büyükelçiliği de vatandaşlarına güvenlik gerekçesiyle Ukrayna’yı terk etmelerini önermişti.
Söz konusu girişimlere ilişkin Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ortaklarımızın, Ukrayna'daki çatışmanın 1001'inci gününde, herhangi bir ek bilgi paylaşımı olmaksızın önceki 1000 günde olduğu gibi tepki vermelerinin doğru olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
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