https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/ukrayna-disisleri-bakanligi-batiyi-bilgi-kirliligi-ile-sucladi-1090625213.html
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Batı'yı 'bilgi kirliliği' ile suçladı
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Batı'yı 'bilgi kirliliği' ile suçladı
Sputnik Türkiye
Kiev'deki Batılı elçiliklerin iddia edilen bir hava saldırısı nedeniyle kapandığına dair haberlerin ardından Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T21:26+0300
2024-11-20T21:26+0300
2024-11-20T21:26+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna dışişleri bakanlığı
abd
italya
kırgızistan
kazakistan
ispanya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084441366_0:58:668:433_1920x0_80_0_0_bffaa68250132b363b21a5a14026252f.png
ABD, İtalya ve İspanya'nın Ukrayna'daki büyükelçilikleri, 20 Kasım’da güçlü bir hava saldırısı düzenleneceği iddiası üzerine faaliyetlerini durdurduklarını duyurmuşlardı.Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı da günü yaptığı açıklamada, Ukrayna’da bulunan vatandaşlarına güvenlik önlemlerini artırmalarını ya da ülkeyi terk etmelerini önermişti. Benzer şekilde, Kiev’deki Kazakistan Büyükelçiliği de vatandaşlarına güvenlik gerekçesiyle Ukrayna’yı terk etmelerini önermişti.Söz konusu girişimlere ilişkin Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ortaklarımızın, Ukrayna'daki çatışmanın 1001'inci gününde, herhangi bir ek bilgi paylaşımı olmaksızın önceki 1000 günde olduğu gibi tepki vermelerinin doğru olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/rusya-disisleri-bakani-lavrov-avrupada-nazi-virusune-karsi-yapilan-asinin-etkisi-zayifladi-1090624399.html
ukrayna
abd
italya
kırgızistan
kazakistan
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084441366_6:0:661:491_1920x0_80_0_0_e15a90d8a2eae9e76b37d0c74ee0ab72.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna dışişleri bakanlığı, abd, italya, kırgızistan, kazakistan, ispanya
ukrayna, ukrayna dışişleri bakanlığı, abd, italya, kırgızistan, kazakistan, ispanya
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Batı'yı 'bilgi kirliliği' ile suçladı
Kiev'deki Batılı elçiliklerin iddia edilen bir hava saldırısı nedeniyle kapandığına dair haberlerin ardından Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Batı, bilgi kirliliği oluşturmakla suçlandı.
ABD, İtalya ve İspanya'nın Ukrayna'daki büyükelçilikleri, 20 Kasım’da güçlü bir hava saldırısı düzenleneceği iddiası üzerine faaliyetlerini durdurduklarını duyurmuşlardı.
Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı da günü yaptığı açıklamada, Ukrayna’da bulunan vatandaşlarına güvenlik önlemlerini artırmalarını ya da ülkeyi terk etmelerini önermişti. Benzer şekilde, Kiev’deki Kazakistan Büyükelçiliği de vatandaşlarına güvenlik gerekçesiyle Ukrayna’yı terk etmelerini önermişti.
Söz konusu girişimlere ilişkin Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ortaklarımızın, Ukrayna'daki çatışmanın 1001'inci gününde, herhangi bir ek bilgi paylaşımı olmaksızın önceki 1000 günde olduğu gibi tepki vermelerinin doğru olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.