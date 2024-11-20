https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/ukrayna-disisleri-bakanligi-batiyi-bilgi-kirliligi-ile-sucladi-1090625213.html

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Batı'yı 'bilgi kirliliği' ile suçladı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Batı'yı 'bilgi kirliliği' ile suçladı

Sputnik Türkiye

Kiev'deki Batılı elçiliklerin iddia edilen bir hava saldırısı nedeniyle kapandığına dair haberlerin ardından Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T21:26+0300

2024-11-20T21:26+0300

2024-11-20T21:26+0300

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ABD, İtalya ve İspanya'nın Ukrayna'daki büyükelçilikleri, 20 Kasım’da güçlü bir hava saldırısı düzenleneceği iddiası üzerine faaliyetlerini durdurduklarını duyurmuşlardı.Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı da günü yaptığı açıklamada, Ukrayna’da bulunan vatandaşlarına güvenlik önlemlerini artırmalarını ya da ülkeyi terk etmelerini önermişti. Benzer şekilde, Kiev’deki Kazakistan Büyükelçiliği de vatandaşlarına güvenlik gerekçesiyle Ukrayna’yı terk etmelerini önermişti.Söz konusu girişimlere ilişkin Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ortaklarımızın, Ukrayna'daki çatışmanın 1001'inci gününde, herhangi bir ek bilgi paylaşımı olmaksızın önceki 1000 günde olduğu gibi tepki vermelerinin doğru olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/rusya-disisleri-bakani-lavrov-avrupada-nazi-virusune-karsi-yapilan-asinin-etkisi-zayifladi-1090624399.html

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