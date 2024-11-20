https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/rusya-disisleri-bakani-lavrov-avrupada-nazi-virusune-karsi-yapilan-asinin-etkisi-zayifladi-1090624399.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Avrupa’da Nazi virüsüne karşı yapılan ‘aşının’ etkisi zayıfladı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Avrupa’da Nazi virüsüne karşı yapılan ‘aşının’ etkisi zayıfladı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bazı Avrupa ülkelerinin İkinci Dünya Savaşı tarihini yeniden yazdığını belirterek Batı'da Nazi virüsüne karşı 'aşının' etkisinin... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T20:40+0300

2024-11-20T20:40+0300

2024-11-20T20:40+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Uluslararası Bilimsel Konferans 'Derjavin Okumaları' organizatörleri ve katılımcılarına hitaben yaptığı konuşmada, "Avrupa, İkinci Dünya Savaşı tarihini aktif bir şekilde yeniden yazıyor, Batı'da Nazi 'virüsüne' karşı 'aşının' etkisi önemli ölçüde zayıfladı" cümlesini kaydetti.Bakan Lavrov konuşmasının başında şu cümleleri kaydetti:Bazı Avrupa devletleri İkinci Dünya Savaşı tarihini aktif bir şekilde yeniden yazdığının altını çizen Lavrov, söz konusu bu ülkelerin Sovyet askerinin başarılarına dair anıları yok ettiğini ve eski Nazileri yücelttiğini vurguladı.Lavrov konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Lavrov, İkinci Dünya Savaşı'nın evrensel olarak kabul edilen sonuçlarının yeniden düzenlenmesine ve insan düşmanı ideolojinin yayılmasına karşı koymanın Moskova'nın uluslararası arenadaki öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak açıklmasını, “Rusya her yıl BM Genel Kurulu'na dünyanın tüm bölgelerinden Nazizmin yüceltilmesiyle mücadeleye ilişkin bir karar tasarısı sunmaktadır. Kolektif Batı'nın benzeri görülmemiş baskısına rağmen, 116 devlet bu Kasım ayında BM Genel Kurulu'nun Üçüncü Komitesi'nde tasarı lehinde oy kullandı" cümleleriyle sonlandırdı.

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