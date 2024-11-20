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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Avrupa’da Nazi virüsüne karşı yapılan ‘aşının’ etkisi zayıfladı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Avrupa’da Nazi virüsüne karşı yapılan ‘aşının’ etkisi zayıfladı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bazı Avrupa ülkelerinin İkinci Dünya Savaşı tarihini yeniden yazdığını belirterek Batı'da Nazi virüsüne karşı 'aşının' etkisinin... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Uluslararası Bilimsel Konferans 'Derjavin Okumaları' organizatörleri ve katılımcılarına hitaben yaptığı konuşmada, "Avrupa, İkinci Dünya Savaşı tarihini aktif bir şekilde yeniden yazıyor, Batı'da Nazi 'virüsüne' karşı 'aşının' etkisi önemli ölçüde zayıfladı" cümlesini kaydetti.Bakan Lavrov konuşmasının başında şu cümleleri kaydetti:Bazı Avrupa devletleri İkinci Dünya Savaşı tarihini aktif bir şekilde yeniden yazdığının altını çizen Lavrov, söz konusu bu ülkelerin Sovyet askerinin başarılarına dair anıları yok ettiğini ve eski Nazileri yücelttiğini vurguladı.Lavrov konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Lavrov, İkinci Dünya Savaşı'nın evrensel olarak kabul edilen sonuçlarının yeniden düzenlenmesine ve insan düşmanı ideolojinin yayılmasına karşı koymanın Moskova'nın uluslararası arenadaki öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak açıklmasını, “Rusya her yıl BM Genel Kurulu'na dünyanın tüm bölgelerinden Nazizmin yüceltilmesiyle mücadeleye ilişkin bir karar tasarısı sunmaktadır. Kolektif Batı'nın benzeri görülmemiş baskısına rağmen, 116 devlet bu Kasım ayında BM Genel Kurulu'nun Üçüncü Komitesi'nde tasarı lehinde oy kullandı" cümleleriyle sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/zaharova-almanyada-bircok-sehir-hitlerin-fahri-vatandaslik-statusunu-kaldirmadi-1090485001.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, avrupa, batı, kolektif batı, nazi, nazizm, aşı, ikinci dünya savaşı, büyük anavatan savaşı, bm, bm genel kurulu, sscb, sovyetler birliği
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, avrupa, batı, kolektif batı, nazi, nazizm, aşı, ikinci dünya savaşı, büyük anavatan savaşı, bm, bm genel kurulu, sscb, sovyetler birliği

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Avrupa’da Nazi virüsüne karşı yapılan ‘aşının’ etkisi zayıfladı

20:40 20.11.2024
© AA / Rusya Dışişleri BakanlığıRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
© AA / Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bazı Avrupa ülkelerinin İkinci Dünya Savaşı tarihini yeniden yazdığını belirterek Batı'da Nazi virüsüne karşı 'aşının' etkisinin önemli ölçüde zayıfladığını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Uluslararası Bilimsel Konferans 'Derjavin Okumaları' organizatörleri ve katılımcılarına hitaben yaptığı konuşmada, "Avrupa, İkinci Dünya Savaşı tarihini aktif bir şekilde yeniden yazıyor, Batı'da Nazi 'virüsüne' karşı 'aşının' etkisi önemli ölçüde zayıfladı" cümlesini kaydetti.
Bakan Lavrov konuşmasının başında şu cümleleri kaydetti:
Önümüzdeki yıl Büyük Zafer'in 80'inci yıl dönümünü kutlayacağız. Rusya, 'kahverengi vebaya' karşı verilen kahramanca mücadelenin anısını yaşatmaktadır. Kızıl Ordu askerlerinin ve iç cephe çalışanlarının cesareti, metaneti ve fedakârlığı sayesinde ülkemiz, tüm kıta Avrupası üzerinde kontrol kurmuş olan Nazi Almanyası'nın belini kırmıştır.
Bazı Avrupa devletleri İkinci Dünya Savaşı tarihini aktif bir şekilde yeniden yazdığının altını çizen Lavrov, söz konusu bu ülkelerin Sovyet askerinin başarılarına dair anıları yok ettiğini ve eski Nazileri yücelttiğini vurguladı.
Lavrov konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Nürnberg'deki Uluslararası Askeri Mahkeme, savaş suçlarının ve insanlığa karşı suçların yalnızca Alman saldırganına karşı birleşen ulusların silahlı kuvvetlerine karşı değil, aynı zamanda sivil nüfusa karşı da kasıtlı ve sistematik olarak işlendiğini tespit etmiştir. Sivillerin katledilmesi, işkence, köle olarak çalıştırma ve Nazi ideolojisinin diğer tezahürlerine ilişkin çok sayıda kanıt, o dönemde yaşananların soykırım olarak değerlendirilmesi gerektiğine dair tüm şüpheleri ortadan kaldırmaktadır.
Lavrov, İkinci Dünya Savaşı'nın evrensel olarak kabul edilen sonuçlarının yeniden düzenlenmesine ve insan düşmanı ideolojinin yayılmasına karşı koymanın Moskova'nın uluslararası arenadaki öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak açıklmasını, “Rusya her yıl BM Genel Kurulu'na dünyanın tüm bölgelerinden Nazizmin yüceltilmesiyle mücadeleye ilişkin bir karar tasarısı sunmaktadır. Kolektif Batı'nın benzeri görülmemiş baskısına rağmen, 116 devlet bu Kasım ayında BM Genel Kurulu'nun Üçüncü Komitesi'nde tasarı lehinde oy kullandı" cümleleriyle sonlandırdı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
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