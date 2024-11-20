https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/tunceli-ve-ovacik-belediye-baskanlarina-hapis-cezasi-verildi-1090601927.html

Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarına hapis cezası verildi

Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarına hapis cezası verildi

Sputnik Türkiye

DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e, yargılandıkları davada "terör örgütüne üye olma"... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T13:39+0300

2024-11-20T13:39+0300

2024-11-20T14:04+0300

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Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e, "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3’er ay hapis cezası verildi. DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı ve CHP’li Ovacık Belediye Başkanı'nın yargılandıkları davada karar çıktı.İki isim, "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Belediye başkanlarına yurt dışı çıkış yasağı da uygulandı.Cevdet Konak kimdir?Cevdet Konak, 1961 yılında Tunceli’nin Hozat ilçesi Ağzunik köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Hozat ilçesinde tamamlayan Konak, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Konak, Tunceli’nin Hozat ilçesinde 2 dönem belediye başkanlığı yaptı. Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında seçim öncesi yaptığı bazı konuşmalardaki ifadeleri gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül kimdir?1976 yılında Ovacık’ta doğdu. 1998 – 2009 yılları arasında Ovacık ve Tunceli il merkezinde Ziraat Bankası’nda çalıştı. 2009 Mahalli İdareler Seçimi’nde aday olduğu Ovacık Belediye Başkanlığı’nı kazandı. Beş yıllık Ovacık Belediye Başkanlığı sonrası 2014 – 2018 yılları arasında da özel sektörde yöneticilik yaptı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden Ovacık Belediye Başkanı olarak seçildi.

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