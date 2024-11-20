https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/mhp-kanun-teklifi-sundu-25-yas-uzeri-araclar-geri-donusume-ayrilsin-1090613621.html

MHP kanun teklifi sundu: '25 yaş üzeri araçlar geri dönüşüme ayrılsın'

MHP kanun teklifi sundu: '25 yaş üzeri araçlar geri dönüşüme ayrılsın'

Sputnik Türkiye

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Özel Tüketim Vergisi'nde değişiklik... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T17:52+0300

2024-11-20T17:52+0300

2024-11-20T17:52+0300

türkiye

geri dönüşüm

yasa

yasa tasarısı

yasa teklifi

yasa değişikliği

tbmm

tbmm genel kurulu

tbmm başkanlığı

milliyetçi hareket partisi (mhp)

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TBMM'ye MHP tarafından sunulan teklifte 25 yaş üzeri otomobillerin hurdaya ayrılması ve sahiplerine teşvik ödemesi yapılması istendi.Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir TBMM'de 25 yaş ve daha üstü araçların doğaya verdiği zarar nedeniyle yasa teklifi sunulduğunu açıkladı. Sunulan yasa teklifinde 2000 model altı araçların geri dönüşüme verilmesi ve yerli üretim çevreci araçlar alacak kişilerden ÖTV alınmaması istendi.Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ''TBMM'ye verdiğimiz kanun teklifi ile 2000 yılı öncesi modele sahip araçların geri dönüşüme verilmesini sağlamak ve yerine daha çevreci, güvenli yerli üretim araçların alınması için Özel Tüketim Vergisi'nin kaldırılmasını teklif ettik'' dedi.

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