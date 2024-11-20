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MHP kanun teklifi sundu: '25 yaş üzeri araçlar geri dönüşüme ayrılsın'
MHP kanun teklifi sundu: '25 yaş üzeri araçlar geri dönüşüme ayrılsın'
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Özel Tüketim Vergisi'nde değişiklik... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
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TBMM'ye MHP tarafından sunulan teklifte 25 yaş üzeri otomobillerin hurdaya ayrılması ve sahiplerine teşvik ödemesi yapılması istendi.Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir TBMM'de 25 yaş ve daha üstü araçların doğaya verdiği zarar nedeniyle yasa teklifi sunulduğunu açıkladı. Sunulan yasa teklifinde 2000 model altı araçların geri dönüşüme verilmesi ve yerli üretim çevreci araçlar alacak kişilerden ÖTV alınmaması istendi.Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ''TBMM'ye verdiğimiz kanun teklifi ile 2000 yılı öncesi modele sahip araçların geri dönüşüme verilmesini sağlamak ve yerine daha çevreci, güvenli yerli üretim araçların alınması için Özel Tüketim Vergisi'nin kaldırılmasını teklif ettik'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/otv-muafiyeti-limiti-yukseltildi-sifir-otomobilde-yil-sonu-firsatlari-basladi-1090075536.html
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geri dönüşüm, yasa, yasa tasarısı, yasa teklifi, yasa değişikliği, tbmm, tbmm genel kurulu, tbmm başkanlığı, milliyetçi hareket partisi (mhp), milletvekili, araba, otomobil, yerli otomobil, elektrikli otomobil
geri dönüşüm, yasa, yasa tasarısı, yasa teklifi, yasa değişikliği, tbmm, tbmm genel kurulu, tbmm başkanlığı, milliyetçi hareket partisi (mhp), milletvekili, araba, otomobil, yerli otomobil, elektrikli otomobil

MHP kanun teklifi sundu: '25 yaş üzeri araçlar geri dönüşüme ayrılsın'

17:52 20.11.2024
© AAOtomobil- Araba - Araç
Otomobil- Araba - Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
© AA
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Özel Tüketim Vergisi'nde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi verdiğini açıkladı. Teklifte, 25 yaş üzeri araçların geri dönüşüme verilmesi ve yerine yerli üretim araçların alınması için teşvik verilmesi yer aldı.
TBMM'ye MHP tarafından sunulan teklifte 25 yaş üzeri otomobillerin hurdaya ayrılması ve sahiplerine teşvik ödemesi yapılması istendi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir TBMM'de 25 yaş ve daha üstü araçların doğaya verdiği zarar nedeniyle yasa teklifi sunulduğunu açıkladı. Sunulan yasa teklifinde 2000 model altı araçların geri dönüşüme verilmesi ve yerli üretim çevreci araçlar alacak kişilerden ÖTV alınmaması istendi.
Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ''TBMM'ye verdiğimiz kanun teklifi ile 2000 yılı öncesi modele sahip araçların geri dönüşüme verilmesini sağlamak ve yerine daha çevreci, güvenli yerli üretim araçların alınması için Özel Tüketim Vergisi'nin kaldırılmasını teklif ettik'' dedi.
Otomotiv , otomobil, araba - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
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