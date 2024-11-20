https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/los-angeles-belediye-meclisi-trumpa-karsi-gocmenleri-korumak-icin-siginak-sehir-yasasini-kabul-etti-1090591640.html

Los Angeles belediye meclisi, Trump'a karşı göçmenleri korumak için kenti 'sığınak' ilan eden yasayı kabul etti

Los Angeles belediye meclisi, Trump'a karşı göçmenleri korumak için kenti 'sığınak' ilan eden yasayı kabul etti

Sputnik Türkiye

Los Angeles'ın belediye meclisi olarak görev yapan şehir konseyi, dün yaptıkları oylamayla şehirde yaşayan yasadışı göçmenleri korumak için kenti "sığınak... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T11:30+0300

2024-11-20T11:30+0300

2024-11-20T11:31+0300

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ABD'de Demokratların kalesi California eyaletinin en büyük kentlerinden biri olan Los Angeles şehir konseyi, dün Trump'ın yasadışı göçmen politikasına karşı adım attı. Bu yılın başlarında üzerinde çalışılan yasadışı göçmenler için 'sığınak şehir' yönetmeliğini dün oybirliğiyle kabul etti. ABD'nin New York şehrinden sonra ikinci en kalabalık şehri olan Los Angeles'ın yerel yönetiminin bu hamlesi, Donald Trump'ın göçmenleri toplu olarak sınır dışı etme planlarını duyurduktan hemen sonra geldi. Los Angeles Şehir Konseyi kabul ettiği bu yönetmelikle, Trump'ın Başkanlığını yapacağı federal hükümetin herhangi bir sınır dışı etmelerine karşı, şehir kaynaklarının göçmenlik uygulamaları için kullanılmasını ve şehir departmanlarının, yasal statüsü olmayan kişilerle ilgili bilgileri federal göçmenlik yetkilileriyle paylaşmasına engel getiriyor. Sığınak şehir veya eyalet yasal bir terim değilSığınak şehirler veya eyaletler, yasal terimler değildir, ancak göçmen topluluklarını koruma ve destekleme sözünü sembolize ediyor ve göçmenlik uygulama yetkililerine gönüllü olarak bilgi sağlamanın önü kesiyor. Şehir Konseyi, göçmenlerin kendilerini güvende hissetmeleri ve sınır dışı edilme korkusu olmadan suçları bildirebilmeleri için sığınak olduklarını söylüyor.Yönetmelik, ikinci oylama için konseye geri dönecek. Veto etme yetkisine sahip olan Los Anegles Belediye Başkanı Karen Bass, yönetmeliği desteklediğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20211029/abdde-trump-doneminde-cocuklarindan-zorla-ayrilan-gocmen-ailelere-450-bin-dolar-tazminat-odenecek-1050291553.html

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