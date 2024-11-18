https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/donald-trump-orduyu-kullanarak-gocmenleri-sinir-disi-edecegini-acikladi-1090531941.html
Donald Trump orduyu kullanarak göçmenleri sınır dışı edeceğini açıkladı
Donald Trump orduyu kullanarak göçmenleri sınır dışı edeceğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri 47. Başkanı seçilen Donald Trump Truth Social hesabından yaptığı paylaşım ile kaçak göçmenleri sınırı dışı etmek için ABD ordusunu... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T23:12+0300
2024-11-18T23:12+0300
2024-11-18T23:12+0300
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Amerika Birleşik Devletleri 47. Başkanı Donald Trump, kaçak göçmenleri OHAL ilan ederek ordu yardımı ile sınırı dışı edeceğini belirtti.ABD basınında paylaşılan habere göre; Donald Trump Ulusal Acil Durum ilan ederek orduya göçmenleri sınır dışı etme talimatı vereceğini sosyal medya hesabından paylaştı. 47. ABD Başkanı Donald Trump, Muhafazakarların oluşturduğu gözlem grubu Judicial Watch Başkanı Tom Fitton'un Kasım ayında paylaştığı ''Trump, ulusal acil durum ilan ederek mültecilerin toplu sınır dışı edilmesinde orduya başvuracak'' sözlerini alıntılayarak ''Doğru'' dedi.ABD kaçak göçmen sayısının 2022 yılında 11 milyon olduğu olası sınır dışı etme kararında ise 22 milyon insanın etkileneceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/disislerinden-abd-medyasindaki-habere-yalanlama-turkiye-ile-ilgili-kisimlari-gercegi-1090518483.html
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Donald Trump orduyu kullanarak göçmenleri sınır dışı edeceğini açıkladı
Amerika Birleşik Devletleri 47. Başkanı seçilen Donald Trump Truth Social hesabından yaptığı paylaşım ile kaçak göçmenleri sınırı dışı etmek için ABD ordusunu kullanacağını doğruladı. OHAL ilan edeceğini belirten Donald Trump Judicial Watch Başkanı Tom Fitton'un göçmenlerin toplu şekilde ihraç edileceği iddiasının doğru olduğunu açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri 47. Başkanı Donald Trump, kaçak göçmenleri OHAL ilan ederek ordu yardımı ile sınırı dışı edeceğini belirtti.
ABD basınında paylaşılan habere göre; Donald Trump Ulusal Acil Durum ilan ederek orduya göçmenleri sınır dışı etme talimatı vereceğini sosyal medya hesabından paylaştı. 47. ABD Başkanı Donald Trump, Muhafazakarların oluşturduğu gözlem grubu Judicial Watch Başkanı Tom Fitton'un Kasım ayında paylaştığı ''Trump, ulusal acil durum ilan ederek mültecilerin toplu sınır dışı edilmesinde orduya başvuracak'' sözlerini alıntılayarak ''Doğru'' dedi.
ABD kaçak göçmen sayısının 2022 yılında 11 milyon olduğu olası sınır dışı etme kararında ise 22 milyon insanın etkileneceği ifade edildi.