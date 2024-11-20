https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/kremlin-bati-ukraynadaki-catismaya-giderek-daha-fazla-mudahil-oluyor-1090590134.html

Kremlin: Batı, Ukrayna'daki çatışmaya giderek daha fazla müdahil oluyor

Kremlin: Batı, Ukrayna'daki çatışmaya giderek daha fazla müdahil oluyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı ülkelerinin Kiev rejimine Rusya topraklarına uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlemesine izin vererek Ukrayna’daki... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T10:51+0300

2024-11-20T10:51+0300

2024-11-20T12:07+0300

ukrayna krizi

rusya

kremlin

dmitriy peskov

abd

ukrayna

uzun menzilli füze

atacms

füze saldırısı

new york times

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Sputnik’e açıklamasında, Washington’un Kiev’e Rusya’daki hedeflere yönelik saldırılarında ABD yapımı uzun menzilli füze kullanmasına izin vermesini değerlendirdi.Peskov, “Batılı ülkelerin bu çatışmaya, bu savaşa daha fazla dahil olmaları, yeni gerginliklere ve tırmanışlara yol açıyor. Bu iyi bir şey değil” ifadesini kullandı.‘Ukrayna, Batı’nın elinde bir araç’Kremlin Sözcüsü Peskov, Batı’nın Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratmak için araç olarak Ukrayna’yı kullandığını söyledi.Peskov, “Batılı politikacılar ülkemizi stratejik yenilgiye uğratma politikasına devam ediyor. Elbette bu hedeflerine ulaşmak için de Ukrayna'yı ellerindeki bir araç olarak kullanıyorlar” şeklinde konuştu.New York Times gazetesi, isimlerini açıklamadığı üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik saldırılarda uzun menzilli taktik füze sistemlerini (ATACMS) kullanmasına onay verdiğini yazmıştı.Ukrayna basını, 19 Kasım'da Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya'nın uluslararası tanınmış sınırları içindeki topraklarını ilk kez ATACMS balistik füzeleriyle vurduğunu ileri sürmüştü. Ancak Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı bu bilgiyi doğrulamamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun 19 Kasım gecesi Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ne 6 ATACMS füzesi fırlattığını, hava savunma sistemlerinin saldırıyı önlediğini duyurmuştu. Bakanlık, düşürülen füzelere ait parçaların Bryansk Bölgesi'ndeki bir askeri tesisin teknik sahasına düştüğünü, bunun sonucunda yangın çıktığını ve yangının hızla söndürüldüğünü, herhangi bir can kaybı ve yıkım oluşmadığı bilgisini paylaşmıştı.Salı günü, Rusya Federasyonu'nun Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Devlet Politikasının Temellerinin Onaylanmasına ilişkin devlet başkanı kararnamesi yayınlandı. Belge, diğer hususların yanı sıra seyir füzeleri ve İHA'lar da dahil olmak üzere uzay saldırı silahlarının toplu olarak ateşlendiğine ve Rusya sınırını geçtiğine dair güvenilir bilgi alınması halinde nükleer silaha başvurulmasını öngörüyor.Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın derinliklerine saldırı izni verilmesi durumunun yeni bir gerginlik sürecine yol açacağını ifade etmişti.Peskov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya topraklarını uzun menzilli silahlarla vurma kararları konusunda Moskova'nın tutumunu net bir şekilde formüle ettiğini anımsatmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/brezilya-devlet-baskani-lulanin-g20de-ukraynayi-gorusmeyi-reddetmesi-avrupali-liderleri-kizdirdi-1090584640.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, ukrayna, uzun menzilli füze, atacms, füze saldırısı, new york times