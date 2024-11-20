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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/brezilya-devlet-baskani-lulanin-g20de-ukraynayi-gorusmeyi-reddetmesi-avrupali-liderleri-kizdirdi-1090584640.html
‘Brezilya Devlet Başkanı Lula’nın G20’de Ukrayna’yı görüşmeyi reddetmesi Avrupalı liderleri kızdırdı’
‘Brezilya Devlet Başkanı Lula’nın G20’de Ukrayna’yı görüşmeyi reddetmesi Avrupalı liderleri kızdırdı’
Sputnik Türkiye
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın Ukrayna konusuna fazla zaman ayırmamak için G20 Zirvesindeki görüşmeleri erken bitirme kararının Avrupa... 20.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-20T07:31+0300
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Uluslararası haber ajansı Reuters’e konuşan bir diplomat, “Bildiri genellikle zirvenin sonunda yayınlanır, ancak Lula metni Pazartesi günü genel kurulun kapanışı sırasında onaylamaya karar verdi. O sırada Fransa, Almanya ve ABD liderleri odada değildi” ifadesini kullandı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Brezilya liderinin böyle bir hamlesinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek, Ukrayna'daki çatışma konusunda “daha açık sözlü” olunmasının “metni daha faydalı kılacağı” görüşünü savunduğu aktarıldı.Macron, “Bildiri Başkan Lula tarafından imzalandı. Bu bizim sahip olabileceğimiz pozisyonla uyumlu değildi” dedi.Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, G20 katılımcıları arasında metinle ilgili yaşanan anlaşmazlıkları “değişen dünyada zamanın ayırt edici özelliği” olarak nitelendirdi.Brezilya’nın, etkinliğin sonuna kadar nihai bir belge oluşturmak için aceleyle bildiriyi kabul ettiği belirtildi.Brezilyalı diplomatlar, “Avrupalıların, Rusya'nın savaştaki rolü konusunda daha sert dil kullanılmasını talep etmesine rağmen Brezilya, zirvenin nihai deklarasyon olmadan sona ermesi riskini önlemek için Pazartesi gecesi bildiriyi aceleyle yayınladı” diye anlattı.Daha önce Financial Times, bazı Avrupa ülkelerinin G20 Zirvesinin nihai açıklamasının Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin daha sert bir dil içermesini istediğini, ancak daha sonra ortak bir belgenin kabulünü aksatma korkusuyla fikirlerini değiştirdiklerini bildirmişti.G20 Liderler Zirvesi 18-19 Kasım tarihlerinde Rio de Janeiro'da gerçekleştirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rus heyetine Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov liderlik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/abd-disisleri-bakanligi-ukraynaya-yollanan-sistem-ve-ekipmanlarin-bakimi-icin-100-milyon-dolarlik-1090582293.html
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g20, g20 zirvesi, g20 liderler zirvesi, brezilya, luiz inacio lula da silva, avrupa, rusya, ukrayna, bildiri
g20, g20 zirvesi, g20 liderler zirvesi, brezilya, luiz inacio lula da silva, avrupa, rusya, ukrayna, bildiri

‘Brezilya Devlet Başkanı Lula’nın G20’de Ukrayna’yı görüşmeyi reddetmesi Avrupalı liderleri kızdırdı’

07:31 20.11.2024 (güncellendi: 07:40 20.11.2024)
© Sputnik / 俄罗斯外交部 / Multimedya arşivine gidinСаммит G20 в Бразилии
Саммит G20 в Бразилии - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
© Sputnik / 俄罗斯外交部
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın Ukrayna konusuna fazla zaman ayırmamak için G20 Zirvesindeki görüşmeleri erken bitirme kararının Avrupa liderlerini kızdırdığı belirtildi.
Uluslararası haber ajansı Reuters’e konuşan bir diplomat, “Bildiri genellikle zirvenin sonunda yayınlanır, ancak Lula metni Pazartesi günü genel kurulun kapanışı sırasında onaylamaya karar verdi. O sırada Fransa, Almanya ve ABD liderleri odada değildi” ifadesini kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Brezilya liderinin böyle bir hamlesinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek, Ukrayna'daki çatışma konusunda “daha açık sözlü” olunmasının “metni daha faydalı kılacağı” görüşünü savunduğu aktarıldı.
Macron, “Bildiri Başkan Lula tarafından imzalandı. Bu bizim sahip olabileceğimiz pozisyonla uyumlu değildi” dedi.
Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, G20 katılımcıları arasında metinle ilgili yaşanan anlaşmazlıkları “değişen dünyada zamanın ayırt edici özelliği” olarak nitelendirdi.
Brezilya’nın, etkinliğin sonuna kadar nihai bir belge oluşturmak için aceleyle bildiriyi kabul ettiği belirtildi.
Brezilyalı diplomatlar, “Avrupalıların, Rusya'nın savaştaki rolü konusunda daha sert dil kullanılmasını talep etmesine rağmen Brezilya, zirvenin nihai deklarasyon olmadan sona ermesi riskini önlemek için Pazartesi gecesi bildiriyi aceleyle yayınladı” diye anlattı.
Daha önce Financial Times, bazı Avrupa ülkelerinin G20 Zirvesinin nihai açıklamasının Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin daha sert bir dil içermesini istediğini, ancak daha sonra ortak bir belgenin kabulünü aksatma korkusuyla fikirlerini değiştirdiklerini bildirmişti.
G20 Liderler Zirvesi 18-19 Kasım tarihlerinde Rio de Janeiro'da gerçekleştirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rus heyetine Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov liderlik etti.
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