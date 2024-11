https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/istanbulda-suya-zam-geldi-1090606583.html

İstanbul'da suya zam geldi: Fiyatlar her ay güncellenecek

İBB Meclisi İSKİ Genel Kurulu'nda, suya yüzde 17.5 oranında zam yapıldı. Kabul edilen teklifle birlikte İstanbul'da suyun birinci kademe birim fiyatı 32.28... 20.11.2024

İstanbul'da suya yüzde 17.5 oranında zam yapıldı. Suyun birinci kademe birim fiyatı 32.28 liradan 37.92 liraya yükseldi. İstanbul'da suya her ay zam gelecekİBB Meclisi'nde alınan karara göre 2025 yılı itibarıyla İstanbul'da su fiyatlarına her ay zam yapılacak.İBB Meclisinin kasım ayı toplantılarının beşinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında başladı.Toplantıda yapılan İSKİ Genel Kurulunda su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeline ilişkin tarife teklifi görüşüldü.İBB'nin, su fiyatlarına kullanım miktarına göre yüzde 17,5 zam yapılmasını istediği yer alan teklifte, konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede bir metreküpü 32,28 lira olan mevcut fiyatın yüzde 17,47 oranında zamla 37,92 lira, 2. kademede 30 metreküpe kadar 49,17 lira olan fiyatın yüzde 17,51 zamla 57,78 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 71,10 lira olan fiyatın da yüzde 17,51 artışla 83,55 lira olması talep edildi.İş yerlerinde ise 0-15 metreküp arası 1. kademede bir metreküpün 84,51 lira olan fiyatı yüzde 17,50 zamla 99,30 liraya, 16-50 metreküp olarak belirlenen 2. kademede fiyatın 89,49 liradan yüzde 17,49 zamla 105,15 liraya, 3. kademedeki 51-100 metreküp arasındaki fiyatın 109,98 liradan yüzde 17,51 zamla 129,24 liraya, 4. kademede 101 ve üzeri metreküp tüketimde de fiyatın 114,99 liradan yüzde 17,50 zamla 135,12 liraya yükseltilmesi istendi.Teklifte, "Bu tablodaki su ve atık su birim fiyatları 2025 yılı Ocak ayı için geçerlidir. 2025 yılında su ve atık su birim fiyatları TÜİK tarafından aylık açıklanan 'Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)+Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) / 2' oranında her ay güncellenecektir. TÜİK tarafından aylık TÜFE ve Yİ-ÜFE verisinin açıklanmasını takip eden en geç 3 iş günü içerisinde yeni tarife uygulamaya alınacaktır." ifadelerine yer verildi.Mecliste oylanan suya zam teklifi, AK Parti'li Meclis üyelerinin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.Su kapama-açma bedeli 379 lira olduKurulda ayrıca "İSKİ 2025 Yılı Hizmet Bedeli Tarifeleri" teklifi görüşüldü.Teklif kapsamında, su kapama-açma bedelinin 228 liradan yüzde 66,22 artışla 379 liraya, vidanjör hizmet bedelinin 863 liradan yüzde 7,64 artışla 929 liraya, yapı proje inceleme ücretinin 737 liradan yüzde 19,53 zamla 881 liraya, şebeke proje inceleme ve onay bedelinin 6 bin 930 liradan yüzde 19,75 artışla 8 bin 299 liraya, şebeke röleve projesi inceleme ve onay bedelinin 12 bin 628 liradan yüzde 34,36 artışla 16 bin 968 liraya yükseltilmesi talep edildi."Hizmet Bedeli Tarifeleri"ne zam teklifi de AK Parti'li Meclis üyelerinin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla onaylandı.'Suya bugün itibarıyla yüzde 948 oranında zam yapılmış oldu'Kağıthane Belediye Başkanı ve AK Parti'li Meclis Üyesi Mevlüt Öztekin, İBB'nin su zammına tepki gösterdi.Öztekin, "Bu 5 yıllık süreçte suya 'yüzde 50 indirim' denilirken, toplamda bugün itibarıyla İSKİ faturalarında yüzde 800 zam olmuş oldu. Bu ne demek? Bununla beraber bugünkü yüzde 17,5 zamla birlikte yeni yılda toplam 5 yıllık süreçte yüzde 948 oranında zam olmuş oldu. Bu yüzde 948 zamla birlikte İSKİ'ye yeni bir bardak su gelmiş mi, gelmemiş." dedi.CHP yönetiminin, Melen Projesi üzerinden hep eleştirilerde bulunduğuna dikkati çeken Öztekin, İSKİ'nin İstanbullulara arıtarak verdiği suların yaklaşık yüzde 67'sinin Melen'den geldiğini, bu projeyle beraber İstanbul'un susuz kalmadığını gördüklerini vurguladı.Evlere gelen faturalara değinen Öztekin, "Zam şampiyonu su. Su, şu anda altınla yarışıyor. Altınla yarışa bir su fiyatı görüyoruz." diye konuştu.'Artış oranı yüzde 948 değil yüzde 494'tür'Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Murat Çalık ise "Az önce kıymetli başkan bir değerlendirme yaptı ve İSKİ'deki zam iddiasını 'yüzde 948 artış var' diyerek dile getirdi. İdaremiz İSKİ'de göreve başladığında 1 metreküp su fiyatını 4,71 liradan devralmıştık. Bugün insani su hakkıyla 1 metreküpün fiyatı 27,98 lira yani artış oranı yüzde 948 değil yüzde 494'tür." ifadesini kullandı.

istanbul

