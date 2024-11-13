https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/yumurtaya-yuzde-30-zam-geldi-tane-fiyati-sasirtti-1090364718.html
Yumurtaya yüzde 30 zam geldi: Tane fiyatı şaşırttı
Yumurtaya yüzde 30 zam geldi: Tane fiyatı şaşırttı
Sputnik Türkiye
Yumurtaya 2 haftada gelen ard arda zamların koli başına yüzde 30'a ulaştığı açıklandı. Zincir marketlerde zamdan önce 180-200 lira arasında olan bir koli... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T20:50+0300
2024-11-13T20:50+0300
2024-11-13T20:50+0300
türkiye
zam
yumurta
organik yumurta
tavuk
tavuk çiftliği
gezen tavuk yumurtası
fiyat
fiyat artışı
fiyat listesi
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Kuş gribi vakaları ve kümes hayvancılığında yaşanan yem fiyatı artışları ile yumurta 8 liraya yükseldi.Spor yapanların ve çocukların her gün tükettiği yumurtaya iki hafta içinde yüzde 30 zam geldi. Zincir marketlerde bir koli yumurta yüzde 30 zamlanırken fiyatı 260 liraya kadar arttı. Hem tüketiciyi hem de üreticiyi etkileyen fiyatların kuş gribi ve yem fiyatlarından kaynaklı olduğu ifade edildi. Yaşanan zamların yumurtanın tane fiyatını ise 8 liraya kadar çıkardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/bilim-insanlari-asirlardir-suregelen-sorunun-cevabini-buldu-tavuk-mu-yumurtadan-cikar-yumurta-mi-1090258222.html
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zam, yumurta, organik yumurta, tavuk, tavuk çiftliği, gezen tavuk yumurtası, fiyat, fiyat artışı, fiyat listesi, menemen yemeği
zam, yumurta, organik yumurta, tavuk, tavuk çiftliği, gezen tavuk yumurtası, fiyat, fiyat artışı, fiyat listesi, menemen yemeği
Yumurtaya yüzde 30 zam geldi: Tane fiyatı şaşırttı
Yumurtaya 2 haftada gelen ard arda zamların koli başına yüzde 30'a ulaştığı açıklandı. Zincir marketlerde zamdan önce 180-200 lira arasında olan bir koli yumurta gelen zamlarla 260 lira seviyesine ulaştı. Yumurtanın tanesi ise 8 liraya kadar yükseldi.
Kuş gribi vakaları ve kümes hayvancılığında yaşanan yem fiyatı artışları ile yumurta 8 liraya yükseldi.
Spor yapanların ve çocukların her gün tükettiği yumurtaya iki hafta içinde yüzde 30 zam geldi. Zincir marketlerde bir koli yumurta yüzde 30 zamlanırken fiyatı 260 liraya kadar arttı. Hem tüketiciyi hem de üreticiyi etkileyen fiyatların kuş gribi ve yem fiyatlarından kaynaklı olduğu ifade edildi. Yaşanan zamların yumurtanın tane fiyatını ise 8 liraya kadar çıkardı.