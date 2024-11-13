https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/yumurtaya-yuzde-30-zam-geldi-tane-fiyati-sasirtti-1090364718.html

Yumurtaya yüzde 30 zam geldi: Tane fiyatı şaşırttı

Yumurtaya yüzde 30 zam geldi: Tane fiyatı şaşırttı

Sputnik Türkiye

Yumurtaya 2 haftada gelen ard arda zamların koli başına yüzde 30'a ulaştığı açıklandı. Zincir marketlerde zamdan önce 180-200 lira arasında olan bir koli... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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Kuş gribi vakaları ve kümes hayvancılığında yaşanan yem fiyatı artışları ile yumurta 8 liraya yükseldi.Spor yapanların ve çocukların her gün tükettiği yumurtaya iki hafta içinde yüzde 30 zam geldi. Zincir marketlerde bir koli yumurta yüzde 30 zamlanırken fiyatı 260 liraya kadar arttı. Hem tüketiciyi hem de üreticiyi etkileyen fiyatların kuş gribi ve yem fiyatlarından kaynaklı olduğu ifade edildi. Yaşanan zamların yumurtanın tane fiyatını ise 8 liraya kadar çıkardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/bilim-insanlari-asirlardir-suregelen-sorunun-cevabini-buldu-tavuk-mu-yumurtadan-cikar-yumurta-mi-1090258222.html

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